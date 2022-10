Los líderes de la innovación se dan cita en Sevilla La cita reunió en la capital hispalense a más de 200 personalidades del ámbito económico, empresarial, inversor y organizacional de toda Iberoamérica Redacción

sábado, 29 de octubre de 2022, 11:33 h (CET) El Hotel Alfonso XIII de Sevilla ha acogido la gala de presentación del Ranking Top100 Líderes Innovadores impulsado por la Red Business Market, El Diario de Empresa y El Diario Latinoamericano. La cita reunió en la capital hispalense a más de 200 personalidades del ámbito económico, empresarial, inversor y organizacional de toda Iberoamérica.



Los premios, impulsados con la colaboración pública-privada de entidades como el Ayuntamiento de Sevilla, La Diputación Provincial de Huelva o firmas como la Fundación Womans Week, La Fundación Finnova, Ecofin, Veralex, Buró legal, Crytoveritas 360º, AMZ Design, Luzia Energía, Savilcon Group, Área Financiera, Veralex, Miranda Empresas, Madtech, Ceupe, Cesuma, Hotel Alfonso XIII y Madtech puso en valor los aportes transformadores de hombres y mujeres líderes en diferentes campos de la innovación nacional e internacional.

La Secretaria General de Formación Profesional del Ministerio de Educación del Gobierno de España Clara Sanz, El Director General de Asuntos Públicos de Google España y Portugal Miguel Escassi, el empresario y fundador de la Rome Business School Antonio Ragusa y la Primera Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Sevilla Sonia Gaya intervinieron en una gala en la que se destacó el carácter transformador de los presentes y su aportación fundamental al progreso de los territorios.

“No hay formación profesional de calidad sin empresa” indico la Secretaria General de Formación Profesional Clara Sanz en su intervención como premiada en esta gala por su compromiso por la innovación en el sistema educativo a través de la apuesta decidida por la formación profesional como elemento de referencia en España “Estamos impulsando la formación a la carta para mejorar las cualificaciones profesionales de los equipos en un mundo en permanente cambio”.

Por su parte, el Director General de Asuntos Públicos de Google en España y Portugal Miguel Escassi puse de relieve “el talento existente en el territorio y la capacidad de innovación de un tejido económico, empresarial y emprendedor hoy referente en el mundo.Sevilla es una ciudad de vanguardia con la oportunidad ante sí de seguir impulsando un ecosistema de innovación de referencia”, señaló.



Por su parte la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla destaco en su intervención que “La apuesta por la retención y atracción del talento es fundamental en la estrategia de la ciudad”. “Mucho más allá del turismo que seguirá siendo un pilar fundamental de desarrollo productivo y generación de empleo, Sevilla mira a la innovación de manera decidida con referentes como el Parque Tecnológico y Científico de Cartuja con un año de facturación record superior a los 3000 millones de euros y que hoy alberga en su seno más de 250 empresas tecnológicas y 25.000 puestos de trabajo innovadores en consonancia con el marco de la cuarta revolución tecnológica”. Por su parte el Premio Internacional en la edición 2022 Antonio Ragusa, Destacó en su intervención la importancia de la innovación como elemento generador de riqueza y oportunidades para las empresas y las personas en un mundo en cambio, lleno de retos pero también de oportunidades fundamentales.

100 líderes para transformar el mundo

El Ranking Top100 Líderes innovadores en su edición 2022 estructuró sus premios en diversas categorías: Mujeres, ecosistema startup, educación, latam, líderes innovadores y disruptivos, directivos, líderes innovadores sociales y sostenibles, transformadores y comunicadores.

Mujeres líderes de referencia en el campo innovador



En la categoría de mujeres líderes los premios reconocieron a destacadas referentes como Sara de la Rica, directora de Iseak y consejera de Iberdrola, Judit Giro,CeoThe Blue Box, Alicia Asin, Ceo de Libelum, María Parga, Fundadora de Ways, Isabel Muela, Directora en España de Camino Sostenible, María Sanz de Galdeano, Directora Gerente de CEIN, Beatriz Crespo, CEO Founder Freedom & Flow, Beatriz Casado Vicepresidenta del Club Harvard Spain, Sandra Rodríguez Checa, Presidenta de AEMPYMES, Carmen María García, Presidenta de la Fundación Womans Week, Pilar Gómez Presidenta de Microsoft Western Europe y Judit Giro, Gerente de Andorra Business fueron las galardonas con su incorporación al Ranking Top100 Líderes Innovadores.

Referentes del ecosistema startup

En el ámbito del ecosistema startup el Ranking reconoció a diferentes personalidades como Pedro Muñoz de Easo Ventures, Paloma Mas Pellicer de Plug and Play Ventures, Eneko Knorr, de Onyze, Luz Adell de B1 Drapper, Carmen Martínez, de Big Ban inversores privados, José Luis de Cachavera de Startup Xplore, Carlos Blanco de Encomienda Smart y Nuclio, Tom Horsey de Eoniq, Paloma Cabello de HG Beyond, Fernando Rodríguez Alemany de 15k Angels y Vanguard, Jesús Alonso Gallo, de Cupido Capital y Elena García de Bstartup Sabadell fueron algunos de los premiados en este galardón que quiso destacar el talento innovador de un ecosistema cada vez con mayor importancia en la economía nacional.

Educación e innovación empresarial: referentes en un país en vanguardia

La gala del Ranking Top100 Líderes innovadores destaco en su categoría de innovación y educación a referentes como Luis Madrid Giménez de Agora Lledó, Francisco Santos Villalon, Fundador de la Escuela de Negocios y Dirección, María Saiz Santos, Impulsora y Directora del Master de Emprendimiento de la UPV o Iñaki Bilbao de AWS y ex Vicerector de Transformación Digital de la Universidad San Pablo CEU. Junto a ellos el modisto Álvaro Moreno, el CEO de Innventuur Francisco Espinosa, la Presidenta de Starlite Sandra García de San Juan, la Directora de Facebook España y Portugal Irene Cano, Javier Megías de Plug And Play Ventures o el Presidente del MIT Spain Juan Latasa fueron algunos de los galardonados que ayer se presentaron en el marco del ranking.

Latinoamérica un espacio de talento e innovación

La gala también quiso tener una mirada hacia Latinoamérica incorporando a referentes como el presidente de APIA Rodolfo Games, La Presidenta de la Red Conecta Yohania de Armas, El Presidente de la Red Iberoamericana de Jóvenes Líderes Luis Miguel Jaramillo, la CEO de Della Capital Mariyeni del Carmen, la CEO de Dronak Fabia Silva, el CEO del Banco Económico Sergio Mauricio Asbun, la CEO de Team Remoto Verónica Ruíz del Vizo, Tatiana Chavariaga CEO de Healphy o María Victoria Valencia CEO del Congreso Hispanoamericano de Negocios. Premiados a los que sumaron el Vicepresidente de la CAMACOL Italo Torrese o el CEO de Miami Oportunidad José Barletta.

Líderes Sociales, Transformadores, Sostenibles y Directivos



Durante su intervención en la gala de premiación el fundador del Ranking Top100 Líderes Innovadores y CEO de la Red Business Market Josu Gómez Barrutia quiso poner de relieve “la aportación fundamental que para la sociedad representan todas aquellas personas que desde el enfoque disruptivo, innovador y socialmente responsable hoy ofrecen una sociedad de progreso mejor para todos los que convivimos en ella”.

Así, la gala quiso premiar a referentes como el empresario madrileño Cipri Quintas, la conferenciante y experta en gestión de personal Pilar Jérico, el profesor de la universidad de Barcelona Víctor Kuppers, la Presidente del Círculo Orellana, Leticia Espinosa de los Monteres, La CEO de BBES Bisilia Bokoko, el Ministro de Presidencia del Gobierno del Principado de Andorra Jordi Gallardo, el CEO de Beebe Javier Cámara, el Presidente de Aciturri Ginés Clemente o el CEO de 3d For Science Javier Floren. Referentes en el campo de la transformación económica, productiva o industrial a los que sumaron otros como Dimas Gimeno de WOW, la Vicepresidenta del Español y Editora de Enclave ODS Cruz Lara de Sorzano, Bernando Quintero CEO de Virus Toral o el Director General de Asuntos Públicos de Google para España y Portugal Miguel Escassi.



En el ámbito social, destaco en la noche las visiones de personas como Patrizia Laplana de Asla Green Solutions, Javier Larrañaga, Director de la Fundación Urbegi, Ciro Lacomino Coordinador de los programas de emprendimiento de la UAM, Juan Manuel Revuelta, Director General de la Fundación Finnova, Alonso Salguero CEO de GTA ingeniería y medioambiente, Tomás García Figueras y Rafael Selma de APPS Mobile y Luzia Energía, Ainhoa Lete de Bun Planet, Francisco Guillen de Rural Innovation Hub, Verónica Dambrogio CEO y fundadora de la Escuela de Jóvenes Emprendores, María José Valero de Tecnovation Girls, Pilar Manchón, de Google Research, Beatriz Magro de Kombucha Vicente Salinas de Plus Vitech, Yeneko Lozano de Circular Hub, Víctor Martín de Macco Robotics, o Antonio Mengual director de la Fundación Don Bosco. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

