Se repartieron en Madrid dos millones de dólares en becas para estudiar en Estados Unidos

Madrid acogió del 12 al 16 de octubre el evento American Dream by Awex Education. Todos los asistentes contaron con una beca en función de su perfil.

La media de beca es de 30.000 dólares. Hay becas que incluso garantizan el 100 % de la matrícula, gracias a Awex Education.

El campeón de Europa con la selección española y directivo del Villareal Marcos Senna es la nueva imagen de Awex Education y sus becas para estudiar en Estados Unidos.

Madrid es la capital europea líder en la obtención de visados para jóvenes estudiantes que quieran formarse en Estados Unidos. «En lo que llevamos de 2022 el consulado de EEUU ya ha concedido en la ciudad más de 450 visas, lo que sitúa a Madrid por delante de países como Francia (374), Reino Unido (278) o Austria (40). La enorme atracción que provoca este fenómeno educacional ha convocado en Madrid por segundo año consecutivo un evento único en España organizado por Awex Education, para repartir hasta dos millones de dólares distribuidos en 80 becas (que podrían llegar a ser 100 dependiendo de la demanda) para estudiantes de entre 12 y 20 años que quieran formarse en EEUU aprovechando sus habilidades deportivas, artísticas o académicas», asegura William Touchard.

La media de estas becas se sitúa en los 30.000 dólares por estudiante y sirven para cubrir entre un 50 y 70 % del coste de la matrícula, aunque también se concederá una beca extraordinaria del 100 % con todos los gastos pagados a la que da nombre a través de Awex Education, Marcos Senna, campeón de la Euro 2008 con España.

La cita tuvo lugar del 12 al 16 de octubre en la capital y a ella acudieron seis escuelas (High Schools) y cinco Universidades procedentes de EEUU. A saber: Wyoming Seminary, Putnam Science Academy, The Knox School, The Harvey School, Saint Anthony´s High School y Saint Jhons High School, en cuanto a High Schools. En cuanto a universidades: Florida International University, University of South Carolina, Auburn University, Utah University y University of Illinois Chicago.

“Todo aquel que participó en el evento tuvo derecho a una beca mínima garantizada cuya cuantía varió en función de las habilidades de cada uno”, explica William Touchard, director general de Awex Education. “Tenemos la ambición de ayudar a la máxima cantidad de estudiantes a cumplir sus sueños, garantizarles una educación de máxima calidad y disfrutar de una oportunidad única», reafirma.

Awex education fichando talentos junto a Marcos Senna Las jornadas se dividieron en varias fases. Los días 12 y 13 de octubre, de 18 a 20 horas, se realizó una presentación al más puro estilo Apple en el centro de Madrid.

“Los estudiantes que se inscribieron y acudieron pudieron elegir las escuelas y universidades a través de un código QR desde la plataforma de Awex Education”, desgrana Touchard. Los días 14 y 15 los representantes de estos colegios y Universidades se reunieron con los estudiantes y sus familiares para presentarles las propuestas de beca.

Finalmente, el día 16 se celebraron unas pruebas de habilidades deportivas para terminar de concretar las ayudas. Marcos Senna, campeón de Europa con España en 2008, participó en este proceso como uno de los responsables de selección. El hispano-brasileño ex del Villarreal o New York Cosmos acudió in situ a las instalaciones y, además, da nombre a una de las becas especiales que llegará a bonificar el 100 % del coste de la matrícula.

¿Por qué estudiar en Estados Unidos? ”Las experiencias de este tipo para estudiantes jóvenes les ayudan a ganar ambiciones además de madurez y aprendizaje de nuevas lenguas, los estudiantes que viven este tipo de experiencia vuelven a nuestro sistema muy por delante de los estudiantes locales” cuenta William Touchard director general de Awex Education.

Las becas son académicas, deportivas y artísticas y no hace falta ser el mejor en cada una de estas modalidades, buscan buenas personas y gente con ambición de vivir la experiencia y crecer personalmente. “En Awex Educationanalizamos sin coste ni compromiso a cada estudiante que quiere vivir la experiencia americana y le realizamos una propuesta de la beca que podemos conseguirle” explica Touchard.

Canadá cómo nuevo destino ”Las fronteras de Norteamérica no tienen límite y cada día son más las peticiones que tenemos para estudiar en Canadá y disfrutar de sus ventajas y su cambio de moneda favorable”, cuenta Javier García, uno de los directores de Awex Education.

El país norteamericano ofrece diversos programas para formar a estudiantes internacionales en los que los estudiantes pueden diferenciarse. “En Awex Education,entendemos que lanzarse este tipo de experiencia es una decisión delicada y por eso nos encargamos de asesorar a los estudiantes y las familias en cada parte del proceso para que puedan sentirse y estar seguros de los pasos que dan”, explica García.

‘Becamanía’ en España con un crecimiento del 60 % Los efectos de la Pandemia se han dejado notar en estos datos. En 2019 se resolvieron 831 peticiones, más del doble que en 2021, cuando se produjo una fuerte caída en todo el territorio nacional. Tendencia a la baja que se ha revertido tras la supresión de la mayoría de las restricciones sanitarias.

En 2022, solo en España ya se han concedido 1.327 visas, lo que supone un crecimiento del 60 % con respecto a 2019. Awex Education ha gestionado gran parte de las mismas, de nuevo. El país continúa en el liderato europeo de becas otorgadas hasta la fecha y solo Italia (920 visas) supera a España en la Unión Europa.