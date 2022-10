Más del 20% de los estudiantes de 14 a 18 años han jugado con dinero, online y/o presencial, en el último año La ludopatía afecta a un 1,6% de la población española entre los 15 y los 64 años y tiene graves consecuencias a nivel personal, laboral y económico Redacción

@DiarioSigloXXI

viernes, 28 de octubre de 2022, 11:53 h (CET) Los juegos de azar se han visto tradicionalmente asociados a los adultos y a las máquinas tragaperras, una imagen que, en la actualidad está cambiando por nuevos perfiles de jugadores y de hábitos de consumo. Y es que el paradigma se ha ido transformando en los últimos años, acentuado con la aparición del juego online, situando la edad de inicio en los 15 años y del juego presencial en los 14,6 años. Entre los juegos con dinero más extendidos entre la población de 15-64 años destacan la lotería, la primitiva o la bonoloto, en formato presencial, y las apuestas deportivas, en online.



Según el estudio ETUDES, realizado por Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones, más del 20% de los estudiantes de 14 a 18 años ha jugado con dinero online y/o presencial en el último año. La cantidad mayor de dinero gastada en un solo día se sitúa en la mayoría de los casos por debajo de los 30 euros. Los últimos datos afirman que un 33% de los jugadores que apuestan online y un 6,8% de los jugadores presenciales presentaron problemas de juego.

“Los signos y los síntomas del juego compulsivo pueden observarse en aspectos como irritabilidad en el carácter; cambios de humor repentinos; mentir sobre las cantidades gastadas en el juego o pedir de manera constante; conducta huidiza o manipulación, entre otros aspectos”, explica la Dra. Núria Aragay, coordinadora del Área de Psicología Clínica del Instituto Brain 360 y de la Unidad de Adicciones comportamentales del Consorcio Sanitario de Terrassa.

La ludopatía se caracteriza por la incapacidad de controlar los impulsos por jugar. El cerebro de un ludópata reacciona de la misma manera que la de una persona adicta al alcohol o a las drogas. Este trastorno afecta al 1,6% de la población española de 15 a 64 años y puede tener graves consecuencias a nivel personal, laboral y económico.

“Apostar a juegos de azar puede terminar por convertirse en una conducta descontrolada que cause graves consecuencias económicas, personales y familiares, tanto a la persona que juega, como a su entorno. Además, con la llegada de las apuestas online, ha aumentado la facilidad de acceso a estas, aumentando el riesgo de poder acabar desarrollando un trastorno de juego” afirma la doctora Aragay.

La Estimulación Cerebral no invasiva reduce el deseo de jugar

La Estimulación Cerebral no Invasiva es una técnica, utilizada en el Instituto Brain 360, y que ha demostrado ser efectiva para el tratamiento de diversos procesos clínicos, tanto psiquiátricos, psicológicos y neurológicos. “Combinada con el tratamiento psicológico y farmacológico, consigue reducir el deseo de jugar, mejora la regulación emocional y aumenta el control cognitivo, contribuyendo a fortalecer la capacidad de la persona para controlar sus impulsos y tomar decisiones que sean más funcionales y adaptativas en su día a día”, detalla el Dr. Diego Redolar, responsable de la Unidad de Neuromodulación y Neuroimagen del Instituto Brain 360 y profesor de Neurociencias de la UOC.

El Instituto Brain 360 es pionero en España en la implementación de la Neuromodulación en un amplio espectro de patologías psiquiátricas y neurológicas y como Depresión crónica grave, Dolor Crónico de origen central, algunos aspectos de la esquizofrenia, Síndrome Postraumático, Trastorno Obsesivo compulsivo y Adicciones, entre otras.

Entre las ventajas de este tratamiento no invasivo figuran sus escasos efectos adversos y el hecho de que se aplique de forma ambulatoria. La duración media de cada sesión es de unos 35 minutos.

Acerca del Instituto Brain 360

El Instituto Brain 360, con sede en Barcelona, es un nuevo modelo de centro médico que ofrece soluciones a los problemas de salud mental con una visión integral y multidisciplinar. En sus procesos clínicos intervienen profesionales de la Psiquiatría, la Neurología, la Psicología y la Neuropsicología. El centro cuenta con una Unidad de Neuromodulación y Neuroimagen que está dotada de los últimos avances tecnológicos para el tratamiento de patologías como la Depresión o los comportamientos adictivos, entre otros. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Más del 20% de los estudiantes de 14 a 18 años han jugado con dinero, online y/o presencial, en el último año La ludopatía afecta a un 1,6% de la población española entre los 15 y los 64 años y tiene graves consecuencias a nivel personal, laboral y económico El 70 % de los españoles considera que las tiendas suben los precios antes del Black Friday El 90% de las compras realizadas en este periodo son espontáneas, es decir, depende de lo atractivo que sea el descuento Guadix, paraíso de luz y contrastes Las pintorescas casas cueva presumen de ser una de las construcciones más ecológicas que han existido. Forman parte del 45% de la población granadina Abraham García, Premio Nacional de Gastronomía 'Toda una vida' Cocinero de enorme talento, maestro de cocineros y extraordinario comunicador El precio medio de una residencia para mayores privada en España es de 1.870 euros al mes Las comunidades más caras y baratas, y perfil de las personas que buscan residencias geriátricas en España