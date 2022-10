Hipódromo de Madrid, el próximo domingo, interesantes propuestas para mayores y pequeños El evento más importante de la mañana es la celebración de la segunda etapa de la Santander Cup Jaime Ruiz de Infante

viernes, 28 de octubre de 2022, 11:35 h (CET)

Las familias podrán disfrutar junto a los más pequeños del Halloween en el Club Ponyturf con calabazas, brujas, pintacaras, hinchables, paseos en poni y muchas sorpresas; entre ellas una exhibición de carreras de ponis, diversión y espectáculo en un día terrorífico.

El evento más importante de la mañana es la celebración de la segunda etapa de la Santander Cup. La challenge de la Asociación de Hipódromos que se disputa por primera vez en nuestro país, gracias al patrocinio del Banco Santander; consta de tres pruebas con una dotación de 122.400 euros a repartir en premios. La primera prueba fue el Criterium Internacional del Hipódromo de San Sebastián el pasado mes de agosto, en el que se impuso Sommersun siendo el único candidato al bonus especial de 40.000 € si ganara las tres etapas. La segunda etapa es la que se disputa este domingo, en el Hipódromo de la Zarzuela, y la final será en diciembre en el Gran Hipódromo de Andalucía.

La SANTANDER CUP - GRAN CRITÉRIUM (Categoría A), Made In Spain contará con 1.600 m. de recorrido, y en ella se darán cita nueve de los mejores ejemplares de dos años del momento, partiendo como uno de los favoritos Sommersun. Su gran rival será la potranca Petra que ganó el Martorell por una ventaja abrumadora de más de diez cuerpos y venció en el Criterium de Potrancas por más de tres. Otra participante destacable para la la lucha de los primeros puestos es War Of Dance, con dos buenas salidas a pista y una clara progresión.

Los caballos y yeguas especialistas en las carreras de largo recorrido se verán las caras en el PREMIO FRANCISCO CADENAS (Categoría C) sobre una distancia de 3.200 m. Entre los nueve participantes, Six Rivers es el favorito de la prensa especializada tras su cuarto puesto en el Villamejor. Suman para el trío Finely Tuned y Tres de Trébol.

LAS OTRAS CARRERAS DEL DOMINGO 30 DE OCTUBRE

Primera carrera: Premio MAURICIO DELCHER POULIES, Made In Spain, para potros y potrancas de dos años debutantes, sobre 1.600 m. de distancia. Ocho serán lo ejemplares que salgan de cajones para afrontar su primera carrera. El pronóstico es incierto y la referencia para pronosticar se basa en el origen y en los trabajos matinales. Los medios apuntan a Classic Riler, así como a Brigadoon y Bel Event.

Segunda carrera: Premio ROQUE NUBLO, segunda parte del hándicap de la jornada sobre 1.500 m. de distancia, para 17 caballos y yeguas de tres años en adelante. Destacan las opciones de Dabespir, un caballo que lleva cinco salidas consecutivas entre los cuatro primeros y sus responsables tienen la esperanza de pasar ya por ganadores. Amil y Natural Talent intentarán ponérselo difícil.

Tercera carrera: Premio FABIO DE TURNES – patrocinado por Aquanima (Grupo Santander), dentro del programa Made In Spain, reservado a los potros y potrancas de dos años que no hayan ganado tres carreras ni un premio de 12.000 €. Contará con un recorrido de 1.800 m. y 15 participantes, partiendo como favorito Warrior´s Revenge. Pinsado y Fortunato, quellegan muy en forma, también son buenos candidatos al triunfo.

Cuarta carrera: Premio KARLUV MOST (2010/2012), primera parte del hándicap con 1.500 m. con 12 aspirantes. Bidul viene de lograr dos segundos consecutivos y en esta ocasión parece que tiene todo a favor para llevarse el oro. No se lo pondrán fácil Vale y Einar.

