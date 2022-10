El sector turístico se une para pedir la reducción del IVA en la hostelería España, entre los países con mayor inflación de las grandes economías europeas Redacción

jueves, 27 de octubre de 2022, 12:05 h (CET) Competur, la alianza que agrupa a la hostelería (Hosteleros de España), los productores de cerveza (Cerveceros de España) y los hoteleros (CEHAT) en representación del sector turístico, ha solicitado una serie de medidas específicas para aliviar los efectos de la inflación coincidiendo con el debate de los Presupuestos Generales del Estado. La solicitud se ha realizado en el marco de la publicación del informe “Políticas europeas para aliviar el alza de los precios y apoyar al sector turístico”, que evalúa a nivel comparado el impacto de la inflación en el sector turístico europeo y las distintas medidas que los estados han tomado como respuesta.



ESPAÑA, ENTRE LOS PAÍSES CON MAYOR INFLACIÓN DE LAS GRANDES ECONOMÍAS EUROPEAS

Según el análisis, España es uno de los países que debe hacer frente a una mayor inflación, que está causando una limitación del poder adquisitivo de los hogares y desincentivando el consumo. Nuestro país es el que sufre el IPC más elevado de entre las grandes economías europeas (un 10,4% interanual en el mes de agosto respecto a agosto de 2021). Además, los españoles poseen un poder adquisitivo real menor y, en consecuencia, los consumidores nacionales sufren los cambios en el precio, especialmente los de los alimentos y la energía, con mayor gravedad, incluso, que los países, en principio, más afectados por la guerra.

ESPAÑA, EL ÚLTIMO EN APLICAR MEDIDAS

Los países de nuestro entorno han aplicado medidas directas para paliar las consecuencias de la inflación. Como recoge el estudio, Italia ha desplegado un paquete de ayudas directas a empresas turísticas por casi mil millones de euros. También han ejecutado ayudas directas países como Francia, Polonia, Alemania, Austria o Portugal. En el caso de Francia, el gobierno también ha presentado un programa de financiación de 70 millones de euros de las vacaciones de los ciudadanos franceses que, además, actuará como vehículo de promoción del turismo social. Con el fin de mejorar la cualificación de los empleados del sector han desplegado una Red de Escuelas de Turismo de Excelencia, una propuesta que Alemania ha imitado. Por último, con el fin de recolectar bases de datos que permitan estudiar mejor el desarrollo del sector se ha creado el Observatorio del Turismo de Francia.

Alemania y Polonia han reducido el IVA, entre otras medidas. Portugal y Grecia han optado, según recoge el informe, por la ampliación de líneas de apoyo para la inversión del sector turístico o para el consumo.

APROBAR UN PLAN DE CHOQUE

A pesar de que se han adoptado medidas en España para otros sectores que también están siendo afectados por las consecuencias de la inflación, nuestro país sigue a la cola de los países europeos en lo que se refiere a adoptar medidas que auxilien al turismo ante la difícil situación generada por el alza de precios. España se mantiene en la lista de aquellos que no han implementado ayudas específicas de apoyo al sector turístico ante la situación inflacionista.

Los países de nuestro entorno que también se están viendo afectados por el aumento de precios, aunque en la mayoría de casos con una incidencia menor a la española, han presentado medidas ante el alza de precios y mantenido muchas de las implantadas para la protección del sector turístico a raíz de la crisis sanitaria.

El sector agradece a las administraciones públicas las medidas adoptadas hasta el momento pero considera que, ante la desventaja competitiva del mercado turístico español frente a sus rivales, es necesario trabajar en un plan específico de impulso del sector turístico español para mantener el empleo y los niveles de consumo.

En línea con esta reivindicación, se incide en la importancia de implantar un Plan de Impulso del Sector Turístico que esté integrado por medidas similares a las adoptadas por países europeos: “La relevancia del sector turístico en nuestro país y la necesidad de garantizar certidumbre para las empresas del sector tras dos años de pandemia agravados por la inflación reciente hacen urgente que España priorice la implementación de medidas de apoyo para dicho sector”.

Desde Competur se proponen algunas líneas de trabajo para el desarrollo del Plan de Impulso. Por un lado, las ayudas directas al sector han resultado cruciales para asegurar la supervivencia del sector y, al mismo tiempo, no perjudicar la demanda. Además, es esencial mantener una estabilidad fiscal y regulatoria como factor esencial en el impulso del turismo español. Por ello, es recomendable tomar, al igual que los países vecinos, medidas en materia fiscal, como la reducción temporal del IVA en la hostelería o, como mínimo, el mantenimiento del IVA reducido actualmente vigente, así como de los impuestos especiales de los productos que mayor peso tienen en la hostelería, entre los que destaca la cerveza, al suponer entre el 25% y el 40% de los ingresos del sector. En línea con estas propuestas de reformas de impuestos que favorecen la actividad del sector hostelero está, también, la propuesta de eliminar el IVA soportado por las empresas que facilitan a café, restaurantes y hoteles material promocional como abrebotellas o servilleteros, entre otros.

Otras medidas eficaces son el mantenimiento de las medidas de reducción de impuestos a la energía dada la contracción de la demanda que genera, la ampliación del plazo de devolución de los créditos concedidos por el ICO, una mayor flexibilidad laboral, incentivar la inversión en soluciones e infraestructura de eficiencia energética, un Plan de estrés hídrico nacional que estudie e implemente medidas para optimizar el consumo de agua en España y ayudas directas al sector, entre otras medidas. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

