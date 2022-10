España, líder como destino del turismo MICE Es aquel que engloba el turismo de negocios y de reuniones María del Carmen Portugal Bueno

jueves, 27 de octubre de 2022, 09:12 h (CET) Madrid y Barcelona han sido identificadas como la primera y segunda ciudad, respectivamente, más demandadas para desarrollar turismo MICE en el año 2023. Así lo recoge el 12º informe anual desarrollado por Global Meetings & Events Forecast.



Este estudio se ha realizado gracias a diferentes encuestas a profesionales del sector de 23 países. Tras las dos ciudades españolas se encuentra Londres, en el tercer lugar, Paris en el cuarto, y Manchester en el quinto puesto de la lista clasificatoria.

El turismo MICE es aquel que engloba el turismo de negocios y de reuniones y, por lo tanto, los destinos de este sector necesitan unas características fundamentales, siendo algunas de las principales la conectividad y las infraestructuras.

En referencia a los beneficios que reporta el turismo MICE, el principal de ellos es la desestacionalización. Es decir, los destinos MICE consiguen que su turismo no esté vinculado a una estación concreta, sino que consigue una distribución uniforme de visitantes durante todo el año.

Además, el turismo MICE no excluye otros turismos, al contrario, los engloba en él, ya que puede desarrollar en su organización acciones y actividades relacionadas con el turismo cultural, patrimonial, artístico, deportivo o ecoturismo, entre otros.

En consecuencia, el organizador de este tipo de eventos se convierte en un agente dinamizador de las localidades que son destinos MICE. Y como organizadores podemos citar a operadores profesionales de congresos y a agencias de viajes especializadas.

Al margen de los cinco primeros puestos como destinos MICE europeos indicados al principio, el citado informe también ha identificado los cinco primeros de América Latina que por este orden son Bogotá, México, Cartagena, Buenos Aires y Cancún. En cuanto a Norte América son Las Vegas, Orlando, Nueva York, Dallas y Atlanta. Finalmente, también señala los destinos de Asia Pacífico: Tokio, Osaka, Sydney, Seúl y Taipei. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

