jueves, 27 de octubre de 2022, 08:37 h (CET) Parece ser que es poco probable que las protestas y manifestaciones en Irán vayan a cambiar algo. Ya hubo en 2011 grandes protestas populares, y el régimen respondió fortaleciendo su aparato de represión. En cualquier caso, hay un cambio de fondo que marcará el futuro de Irán.

Se está produciendo un proceso acelerado de secularización en la sociedad iraní, en la que solo un 40 por ciento se identifica como musulmán. En Irán está sucediendo lo que ocurre a menudo cuando se produce una alianza entre el poder religioso y el poder político.



Noticias relacionadas Concurso de méritos docentes interinos Es un despropósito como lo están planteando desde el Ministerio de Educación, una discriminación total hacia los docentes a punto de jubilarse La Ley Trans ¿Admitimos barra libre para elegir el sexo, aunque sea una resolución trágica que arrastren durante el resto de su vida personas que aún no han madurado? España, líder como destino del turismo MICE Es aquel que engloba el turismo de negocios y de reuniones Ausencia de impulso cooperante Son los signos de una sociedad enferma, que no sabe cuidarse y que, además, no busca tiempo para sí, para reconstruirse junto a los demás Siempre al lado de los que sufren José Morales Martín