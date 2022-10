Eduardo Luzquiños, todo un fenómeno en Tik Tok

Parece increíble que hayan pasado seis años desde que se lanzó por primera vez la red social Douyin. Era septiembre de 2016 y ni Facebook ni Instagram podrían haber pronosticado una nueva competencia. La red social china, conocida como Douyin en su país de origen, se basa en ofrecer vídeos cortos en formato vertical. Pues en la propia red social rica en contenidos, destaca Eduardo Luzquiños uno de los mejores productores musicales de TikTok y Spotify.

El joven de 26 años, que actualmente vive en Barcelona (España), saltó a la fama en particular con su sencillo Contando Lunares "Deep House", lanzado en 2019, año que coincidió con la pandemia de COVID-19. A la fecha, su sencillo cuenta con más de 200 millones de reproducciones entre Spotify y Apple Music. El productor no se queda atrás en Youtube, donde sus canciones han alcanzado las 120 millones de reproducciones. Así fue como se viralizó, se usa como tema principal de baile en uno de los programas de Fama, ¡A Bailar! (se puede ver en el canal de pago de Movistar Plus). Este proyecto, en particular, permitió que su single traspasara fronteras fuera de España.

En los últimos tres años, 2020-2022, otras canciones como Someone You Loved (Lambada Francesa), Te Quiero Remix, Ella Quiere Hmm Haa Hmm, YRN, Don´t Rush y Va Va Vroom Vroom, se convirtieron en un éxito mundial en Tik Tok y Reels. Sin embargo, según cuenta el propio Eduardo Luzquiños, fue en Contando Lunares “Deep House” donde su carrera como productor musical cobró un fuerte impulso. Tik Tok jugó un papel decisivo en la popularización de los singles. @eduardoluzquinos así es como puedes encontrarlo en las redes sociales, aumenta la importancia de esta red social, que ahora se construye como una especie de mercado de música en línea donde puedes exponer los remixes de personas como él.

Lo que lo caracteriza como productor musical es la habilidad que posee para mezclar una canción con otra, dando como resultado una nueva canción. “Para producir mis propios temas o hacer remixes de algunas de las canciones más destacadas del momento, me inspiro en lo que escucho por TikTok, Reel, Spotify, Youtube, me encanta hacerles remixes a canciones antiguas y también a las canciones actuales”. Unas mezcolanas, sin duda, agradan al público. Respecto al papel fundamental que juegan las plataformas y redes sociales como Tik Tok, mencionó: “Cada día nos aprecian más, ya que antes era un trabajo muy menospreciado y poco valorado”. Es cierto que el trabajo del DJ siempre ha parecido ocupar un segundo e incluso, tercer plano.

Cuando se le pregunta sobre su influencia en la música, siempre destaca a "DJ BL3ND", un DJ y cantante estadounidense de padres mexicanos. También mencionó al difunto DJ, mezclador y productor musical sueco "Avicii". Otra gran cosa para él es que el DJ, cantante y productor británico "Calvin Harris" cierra la lista de sus principales fuentes de inspiración junto con el DJ y productor holandés "Oliver Heldens" y el productor musical y DJ argentino "Bizarrap".

Eduardo Luzquiños siempre ha amado la música, y cuando era muy joven, era DJ en la escuela. También le gusta tocar música en fiestas escolares y hacer mezclas en casa, lo que aprendió de FLStudio. Sin embargo, aunque al principio fue autodidacta, más tarde quiso ir más allá y especializarse en la materia. Para lograr sus objetivos, estudió Ingeniería del Sonido en SAE Barcelona. Esto le ha permitido ampliar su conocimiento musical y entender más sobre la evolución de la música: “la música es algo que cambia, se fusiona y hoy en día más, por eso ahora los productores fusionamos y experimentamos sonidos para que la música siga evolucionando”. “Es muy importante las nuevas tecnologías, ya que con eso tenemos nuevas herramientas para poder producir y hacer cualquier locura que nos pase por la cabeza”, añadió.



El camino hasta aquí no es fácil. A veces cuesta encontrar el camino, pero siempre es recomendable experimentar, no tener miedo a las nuevas tecnologías, recurrir a los tutoriales de YouTube o trabajar en pubs y discotecas, tocando discos. Todo ello ayuda a todo aquel que quiera adentrarse en este camino, como él lo ha hecho, a conseguirlo. "A veces la fama es fácil de conseguir y difícil de merecer".

Actualmente, @eduardoluzquinos se desempeña como productor musical y DJ. Con el tiempo, espera crear sus propias canciones y desarrollar su propia marca. Hoy puedes seguirlo en las siguientes redes sociales: Instagram, Spotify y YouTube.