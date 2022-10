Atención y garantía, sostenibilidad y proximidad con el territorio: estos son los puntos fuertes de Airone Seafood, líder en el sector de las conservas de pescado La empresa transforma 23.000 toneladas de atún al año y produce más de 150 millones de latas Redacción

martes, 25 de octubre de 2022, 08:45 h (CET)

Una cadena de producción integrada entre Italia y Costa de Marfil: este es el gran punto fuerte de Airone Seafood que, desde 1994, es el mayor grupo italiano de capital privado con presencia en Costa de Marfil. Airone participa activamente en la pesca y la transformación del atún, procesado siempre en el lugar de pesca, para ofrecer al mercado productos certificados de gran calidad. De hecho, Airone Seafood basa su acción cotidiana en criterios de sostenibilidad y seguridad alimentaria, respetando plenamente el ecosistema, a los trabajadores y a los consumidores.

Otra característica propia de la empresa es su cadena de producción vertical, única en el sector, con una flexibilidad comercial y productiva siempre acorde con las últimas innovaciones.

Airone Seafood tiene un centro de producción en Reggio Emilia (en el «Food Valley» italiano), y otro en Costa de Marfil. Actualmente en el centro de Reggio Emilia trabajan 30 empleados, y 1500 (de los cuales más del 70 % son mujeres), en el puerto autónomo de Abiyán. El puerto de Abiyán es el mayor eje comercial e industrial de la costa occidental de África.

Para hablar de Airone a través de algunos datos, basta pensar que la empresa transforma 23.000 toneladas de atún al año y produce más de 150 millones de latas. El 65 % se destina al mercado italiano y el resto al extranjero, especialmente a Estados Unidos, el norte de Europa, la península balcánica y el norte de África. La empresa está presente directamente en el mercado con las marcas Altomar y Maremì. Además de estas marcas, Airone ofrece también productos de marca blanca para las empresas más importantes del sector de la restauración, la industria y la gran distribución.

En todo el mundo, pero también en Italia, el mercado de las marcas blancas o MDD (marcas del distribuidor) está en continua expansión. Airone es desde siempre un punto de referencia para los productos de la pesca vendidos bajo la marca del cliente: de la lata al envase de vidrio y del desarrollo del trabajo a la obtención de un producto acabado de alta calidad. Son muchos los formatos que ofrecemos para cubrir todas las necesidades de los distintos mercados.

Sergio Tommasini, director ejecutivo de Airone Seafood: «Ofrecemos nuestra experiencia y absoluta dedicación, que son sinónimos de seguridad también para nuestros clientes. Nuestra fuerza productiva, nuestra experiencia y la calidad de nuestros productos son la garantía para todas aquellas empresas que venden y comercializan productos de marca propia».

Y precisamente para poder responder a las necesidades de la industria conservera, Airone produce «loins» (lomos) de atún. La empresa italiana produce lomos de las especies de atún claro, listado y patudo en bolsas de 7-8 kg. Estos lomos son grandes filetes de atún precocinados, limpiados manualmente en el lugar de pesca, embolsados e inmediatamente congelados, para que lleguen directamente al lugar de procesado y enlatado en las mejores condiciones posibles.

CERTIFICACIONES

Otro de los puntos fuertes de Airone son las certificaciones de la cadena de producción por la calidad y la trazabilidad del producto. La empresa puede garantizar, gracias a las certificaciones Dolphin Safe, Friends of the Sea y MSC, que el atún utilizado se pesca de forma responsable y se transforma de manera sostenible, para llegar a la mesa respetando todos los criterios de calidad. Para Airone este es un reto que se renueva cada día, especialmente en la actualidad, en el mundo post-COVID.

La recuperación de los ecosistemas ya se considera en todo el mundo de enorme importancia y este tema se trata de manera prioritaria en todos los proyectos que llevan a cabo la Organización de las Naciones Unidas y la FAO junto con sus importantes agencias sectoriales. Airone desea colaborar a todos los niveles para lograr la plena implementación de los objetivos de la Agenda 2030 de la ONU, gracias a su compromiso en el mundo empresarial y de la producción.

SOSTENIBILIDAD NO SOLO MEDIOAMBIENTAL

Airone tiene como objetivo garantizar, en primer lugar, una pesca sostenible y ofrecer calidad de vida, seguridad y servicios para los trabajadores que cumplan con estándares siempre elevados. Airone es por lo tanto una empresa que tiene como objetivo optimizar el concepto de cadena de producción sostenible no solo para el medio ambiente, que continúa siendo de gran importancia, sino también para el contexto social y la actividad pesquera. En este escenario, Airone trabaja para lograr siempre una gran rentabilidad.

Una sostenibilidad concreta, que se plasma en toda una serie de beneficios para sus empleados, tanto para apoyar su crecimiento personal como el de sus familias. ¿Un ejemplo? La ayuda para la escolarización, con un apoyo concreto con carácter anual para los hijos de los empleados. Otro ejemplo es la formación, Airone cuenta con un programa de formación que implica a los diferentes niveles, desde los trabajadores hasta el equipo directivo, con la búsqueda continua de la rotación del personal para garantizar el relevo generacional.

EL COMPROMISO SOCIAL DE AIRONE

El compromiso social de Airone no es nuevo, desarrollándose de manera eficaz en el país africano y convirtiéndose en una constante que se lleva a cabo mediante el apoyo directo e indirecto a distintos proyectos de cooperación.

En Bonoua, por ejemplo, colaboramos activamente con los proyectos de la ONG «Una Voce Per Padre Pio». Además de la casa de acogida para huérfanos de cero a trece años, también se ha llevado a cabo la construcción de una guardería que se convertirá en un punto fundamental de encuentro, socialización y crecimiento para muchos niños. En este caso, en la fase de construcción, también participaron en primera persona los directivos de la empresa, para dar su aportación real al desarrollo de las obras, dejando una «firma» moral que perdurará en el tiempo como recuerdo profesional y emocional.

Sergio Tommasini reafirma su compromiso en el continente africano: «Nos sentimos parte de esta comunidad y estamos preparados para seguir poniendo de nuestra parte para contribuir al crecimiento de este país. En este difícil momento de inestabilidad de la política internacional debido a los recientes conflictos bélicos, África es un punto de referencia para muchas empresas que quieren deslocalizarse o crear nuevos centros de producción. Airone es el testimonio vivo y real de que es posible hacer negocios en África».

El compromiso y la acción social de Airone Seafood se plasman también en otras zonas de Costa de Marfil. Por ejemplo, en el pueblo de Touba, a 700 km de Abiyán, la empresa ofrece su apoyo a la labor de escolarización que lleva a cabo la hermana Ambrogia en la zona, ayudándola a construir una escuela que ha contribuido a lo largo del tiempo al crecimiento de muchos jóvenes de la zona. También en Touba, se donó al «Centre de Couture Leonardi» un contenedor con material destinado a la escuela de costura además de material escolar en general para ayudar en la educación cultural de los jóvenes.



Desde su llegada a Costa de Marfil, Airone Seafood siempre ha establecido una relación de respeto mutuo tanto con las instituciones nacionales y locales como con la región, considerando fundamental mostrar nuestra gratitud hacia una tierra que desde el primer momento acogió con agrado y vio crecer a la empresa italiana.

