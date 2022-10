El uso irresponsable de lentes cosméticas de fantasía y otros accesorios para los disfraces puede poner en riesgo la salud visual Pueden llegar a provocar irritación, conjuntivitis, reacciones alérgicas y, en casos más extremos, pérdida de visión Redacción

lunes, 24 de octubre de 2022, 12:15 h (CET) En Halloween es muy común la compra y uso de lentes cosméticas de fantasía como complementos para los disfraces. En este sentido, el Colegio Nacional de Ópticos-Optometristas (CNOO) alerta de los riesgos que estos accesorios pueden llegar a tener sobre la visión si no se adquieren en establecimientos sanitarios de óptica y bajo la supervisión de un óptico-optometrista, provocando irritación, conjuntivitis, reacciones alérgicas y, en casos más extremos, pérdida de visión.

En su mayoría, estos complementos se compran en comercios físicos y online no autorizados, sin ningún tipo de control sanitario ni garantía de seguridad. Pero no son los únicos, otros como el maquillaje, pelucas o antifaces también se suelen obtener en bazares o a través de Internet sin tener en cuenta las indicaciones adecuadas de empleo y mantenimiento necesarias para disminuir el riesgo de lesiones o infecciones oculares.

“Las lentes cosméticas de fantasía se consideran productos sanitarios, por lo que su manipulación y prescripción corresponden obligatoriamente a un profesional sanitario, como es el óptico-optometrista”, explica el decano del CNOO, Eduardo Morán Abad. Asimismo, advierte que estos artículos se deben adaptar a cada paciente y al estado de su visión, “evaluando las particularidades de cada ojo para evitar daños o molestias oculares”.

Otros complementos que pueden causar un perjuicio en la visión

La mayoría de las infecciones y lesiones oculares vienen por una utilización inadecuada del maquillaje, ya que una manipulación deficiente puede favorecer la proliferación de bacterias y hongos. Por ello, se recomienda utilizar cosméticos indicados para el área ocular, no dejar que se cubran de polvo o se manchen, y lavarse las manos antes de maquillarse.

Por otro lado, las caretas y antifaces pueden limitar la visión y provocar tropezones o caídas. Lo ideal es que tengan la ventilación suficiente para que las lentes de contacto se mantengan al aire libre y no causen molestias.

También es muy común la aplicación de purpurina o brillantina en los ojos, por lo que desde la entidad colegial se aconseja “tener los ojos bien cerrados a la hora de utilizarla”. Del mismo modo, hay que extremar la precaución con las pestañas postizas o pelucas, que arrojan diminutas partículas que podrían introducirse en los ojos, así como artículos que contienen colorantes y sustancias químicas que pueden irritar la zona ocular, causando enrojecimiento, picor y sensación de cuerpo extraño.

Recomendaciones en el uso de lentes cosméticas de fantasía

Para evitar posibles infecciones, el CNOO recomienda llevar a cabo una estricta higiene mediante el lavado y secado de manos antes de manipular las lentes, utilizando la solución adecuada para su conservación.

Además, es conveniente limpiarlas con regularidad, frotándolas con los dedos y aclarándolas antes de sumergirlas en la solución, o guardándolas en un portalentes. Como se trata de un accesorio puntual, es importante no utilizarlas más horas de lo estipulado para así evitar malestar o dolor ocular. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

