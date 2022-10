​Giovanni Carboni: "Tengo ganas de empezar fuerte el 2023 y recuperar mi nivel" En una entrevista, el italiano valora sus primeros meses en el Equipo Kern Pharma Redacción

@DiarioSigloXXI

lunes, 24 de octubre de 2022

Ilusión, olfato y hambre. Giovanni Carboni (Fano, 1995) ha llegado al Equipo Kern Pharma con ganas de reivindicarse tras una temporada complicada en la que no pudo competir durante varios meses por la disolución del Gazprom-RusVelo. Después de una breve toma de contacto con las carreras antes del parón invernal, el italiano prepara ahora con mimo la próxima campaña, en la que espera dar alegrías al conjunto farmacéutico.



¿Cómo fueron los meses previos a tu fichaje por el Equipo Kern Pharma? De mucha intranquilidad, sobre todo durante julio y agosto. Ves que el pelotón está rodando a pleno rendimiento, que todo el mundo compite y mientras tanto tienes que conformarte con seguir entrenando solo a la espera de una oportunidad. Por suerte, hasta junio pude quitarme esa espina corriendo algunas pruebas con la Selección Nacional e incluso ganar en Adriatica Ionica Race. Pero ha sido una experiencia dura.

Y entonces llegó la oportunidad de unirte al equipo. ¿Qué te convenció para decidirte por esta opción? Tenía claro que quería intentar fichar por un equipo de fuera de Italia, para seguir ampliando mi experiencia internacional. Del Equipo Kern Pharma me atrajo su proyección y el hecho de que estén dando un salto, compitiendo en pruebas muy importantes. Lo vi como una bonita oportunidad para seguir creciendo como ciclista.

Apenas unos días después del anuncio de tu fichaje, debutaste con el Equipo Kern Pharma en el Tour de Eslovaquia. ¿Cuáles fueron tus sensaciones? Debo reconocer que noté mucho la falta de ritmo. Se me hizo duro encadenar varios días de competición. Pero para mí era muy importante competir cuanto antes, para retomar el tono pero también para conocer a mis nuevos compañeros y tener contacto con el staff del Equipo Kern Pharma. Por eso lo afronté y lo viví con mucha ilusión.

¿Cómo ha sido la acogida de los compañeros? Muy buena. Me están tratando fenomenal y tengo la ventaja de que mi manera de ser es parecida a la de ellos. Me considero un tipo abierto y social y eso, en una escuadra tan joven como el Equipo Kern Pharma, ayuda a integrarte. Estoy muy contento con mi aterrizaje.

¿Cómo te defines como ciclista? ¿Qué puede esperar la afición de Giovanni Carboni? Diría que soy eminentemente un escalador al que le gusta pelear por victorias parciales. Tampoco me defiendo mal en la contrarreloj y las pruebas en las que creo que puedo aportar más son las carreras por etapas. Creo que soy completo y puedo ayudar al Equipo Kern Pharma de muchas maneras.

¿Y qué objetivos te marcas para el 2023? Este año he tenido la suerte de ganar y es una sensación que me gustaría repetir con el Equipo Kern Pharma el año que viene. Por otro lado, deseo que por fin la próxima temporada sea una campaña con estabilidad, después de dos años convulsos. Tengo ganas de recuperar mi nivel en estos meses previos al inicio del curso y comenzar el año próximo muy fuerte.

