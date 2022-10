El Girona se estrena ante el 'Real Evans Baloncesto' (71-79)

Día histórico para el Bàsquet Girona, que ha conseguido la primera victoria de su historia (71-79) en la liga ACB. Los catalanes, algo más acertados, estrenan su palmarés en la élite frente a un rival, el Betis que, sin capacidad de generar más allá del triple ni actitud defensiva, no ha mostrado casi nada más allá del sempiterno Shannon Evans y ha permitido, por segunda vez consecutiva, que un adversario coloque el 1 en su casillero a costa suya.

Del Fuenlabrada al Girona, regresando la imagen de resucita equipos que el Betis muestra en sus peores tiempos. De ello se han aprovechado los de Aíto García Reneses (que volvía a Sevilla) y Marc Gasol, que no han necesitado un partido excelso, simplemente aseado, para sumar por vez primera en la presente campaña, e igualar en la tabla a un Betis que se queda con ese raquítico triunfo de hace dos jornadas contra el BAXI Manresa.

Queda claro que Evans no basta. Da igual tener al mejor base de la ACB y que te meta 31 puntos para 30 créditos de valoración. Si no le das un acompañamiento productivo no tienes casi nada que hacer; y lo cierto es que el Betis, mal que le pese, no ha sabido compensar lo que la pasada temporada daban, por ejemplo, Wiley y Pasecnics dentro de la zona.

Y si al menos compensaras tus deficiencias en ataque con actitud atrás... pero ni eso. Así el Girona, con unos mínimos en ambas zonas, lo ha tenido relativamente fácil para ganar, ahondando un poco más en la frágil moral de un equipo al que le queda mucho por hacer, y levantando, claro está, la suya propia.

Como muestra, el inicio El inicio del partido ya fue una muestra de lo que veríamos durante casi todo el mismo: un Betis que solo producía de tres en tres y de tanto en tanto, frente a un Girona que no se mostraba muy atinado de cara al aro, pero sí más que el equipo local.

Evans, quién si no, se erigía como líder absoluto de los verdiblancos ante un rival catalán más coral, y en el que en puntos solo destacaba algo Darino, por encima de los demás. El pívot argentino, con cuatro puntos, daba las primeras rentas a los de Aíto (3-8) antes de que un pequeño arreón de los locales, con 9-0 de parcial, les pusiera 12-8 (min 6).

Mas fue un espejismo. El Girona comenzó a centrarse ante las excesivas imprecisiones de su rival, y así se labró otro parcial exactamente igual, pero a su favor, 0-9, que le colocaba 12-17 (min 19). Tsalmpouris lo rompió con un triple, pero inmediatamente le contestó un Marc que, hasta el momento, se había dedicado solamente a intimidar bajo su aro.

Un 2+1 del menor de los hermanos Gasol colocó el 15-20 al terminar el cuarto, y otra canasta suya inauguraba el segundo, en el que el Girona se mostró mucho más serio que un Betis que, incapaz de producir en la zona, se mostraba en plan escopeta de feria en el tiro.

Por el contrario los catalanes producían de manera más coral. Si no lo hacía Marc ahí estaban Figueras o Taylor. Así, el marcador señalaba un 23-31 (min 15), que intentó revertir Casimiro con un tiempo muerto.

De entrada lo logró. Un doble arreón con triple de Evans y mate seguido de Gerun tras robo y otra canasta del propio Gerun apretaron el marcador hasta el 30-31, pero duró poco la cosa. Taylor y Garino dieron la réplica al casi solitario Evans, y una canasta de Miletic puso un 35-43 al descanso preocupante para el Betis pero igualmente ilusionante para su rival.

Más de lo mismo Y no mejoraron las cosas en absoluto para el Betis en el tercer cuarto, pese a los dos triples iniciales de, quién si no, Evans. No obstante, la pretendida reacción se abortó de inmediato merced a un parcial exprés de 2-10, en el que participaron Taylor, Franch, Prkacin y Jellerop, hasta cuatro jugadores visitantes (43-53, min 24).

Cvetkovic pareció por momentos tener la muñeca caliente. Dos triples suyos -cómo no, la producción en verdiblanco tenía que llegar así- acercaron al Betis a seis puntos, igual que con otro triple minutos más tarde de Johnson (55-61).

Fue lo más cerca que llegaron a estar los béticos, que se fueron al último cuarto ocho abajo (55-63) y, a pesar de todo, con la sensación de que el Girona, que no estuvo excelso, les había dejado vivos. Así era, pero el Betis no fue capaz de aprovecharlo en unos últimos diez minutos de lo peor que han ofrecido los de Luis Casimiro en mucho tiempo.

El caso es que, con los chispazos de Evans y con los errores en el tiro del Girona que compensaban los suyos propios, el Betis siguió varios minutos más en un partido del que otro rival le habría echado ya hace tiempo.

Los fallos a la hora de mirar al aro se sucedían, pero ello siempre favorece al que va ganando, que en este caso era el Girona. Los catalanes, pese a la desesperación puntual de Aíto, tuvieron bastante con un movimiento marca de la casa de Marc Gasol (57-67) y con un triple de Jellerup tras canasta de Evans que hacía que el Girona, por primera vez, superase los diez tantos de renta en el tramo decisivo (59-70, min 36).

Hasta el final, poco más que desesperación en verdiblanco -arreoncito final estéril incluido de Evans- y alegría más que justificada de un Girona que no tiene mal equipo en absoluto pero que, hasta esta mañana, andaba a cero.

Hoy no ha necesitado una actuación descollante para ganar, pero el triunfo sin duda le ayudará a ir mejorando de cara a las próximas semanas. Y el Betis... o le ofrece acompañamiento a Evans, o puede ir sacando billete para el autobús de equipos que pueden caer a la LEB Oro.

71- BETIS BALONCESTO: Evans (31), Bertans (3), Johnson (13), Kurucs (-), Gerun (6) -cinco inicial-, Pozas (3), Cvetkovic (9), Hill (-), Almazán (-), Tsalmpouris (3), Báez (3) y Sylla (-). 79- BÀSQUET GIRONA: Franch (3), Taylor (13), Prkacin (4), Garino (13), Marc Gasol (11) -cinco inicial-, Fjellerup (18), Vila (5), Figueras (4), Colom (-), Miletic (8), Hanzlik (-) y Sorolla (-). PARCIALES: 15-20, 20-23, 20-20 y 16-16 ÁRBITROS: Perea, García y González. Sin eliminados. INCIDENCIAS: Quinta jornada de la liga ACB. Pabellón San Pablo (Sevilla). 4.800 espectadores. La de hoy es la primera victoria del Bàsquet Girona en su andadura en la liga ACB.