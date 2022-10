​Más de 4.700 millones de personas usan las redes sociales, casi el 60% de la población mundial

Hootsuite, la plataforma líder en gestión de redes sociales, y We Are Social, han presentado los resultados de su Informe Digital 2022 del mes de octubre, donde se recogen los últimos datos de las principales tendencias digitales y el uso que hacen los usuarios de Internet a nivel global.





Según el informe, los usuarios de Internet han aumentado un 3,5% desde octubre de 2021, alcanzando los 5.070 millones al entrar en el último trimestre del año. Más del 63% de la población mundial usa Internet, con 171 millones de nuevos usuarios en los últimos 12 meses. Además, pasan un total diario de 6 horas y 37 minutos navegando por la Red, 20 minutos menos que el año pasado.

Por otro lado, el informe analiza las principales razones por las que los usuarios utilizan Internet: 58,4% para informarse, el 54,2% para estar en contacto con su familia y amigos, el 50,8% estar al día de las noticias y eventos, y el 49,8% para ver vídeos, series y películas.



Respecto a los usuarios de redes sociales, han alcanzado un total de 4.740 millones a principios de octubre, 190 millones más que el pasado año. Ese total global ha aumentado un 4,2% en los últimos 12 meses, lo que equivale a que el 59,3% de la población mundial sean usuarios de estas plataformas. Además, pasan al día 2 horas y 28 minutos en ellas, 1 minuto más que el año pasado.

En cuanto al uso de las redes sociales, el 47% de usuarios afirma que las usa para estar en contacto con su familia y amigos, el 35,4% para llenar el tiempo libre, el 34,6% para leer nuevas historias y el 30% para la búsqueda de contenido como artículos o vídeos.

Otros datos interesantes del informe del mes de octubre a nivel mundial:

● Incluso con la media actual de 397 minutos al día, el usuario base de Internet sigue pasando más del 40% de su vida online ● Facebook sigue siendo la red social más usada a nivel global con casi 3.000 millones de usuarios activos. Le siguen YouTube y WhatsApp, con 2.515 y 2.000 millones de usuarios activos, respectivamente ● El ranking de las redes sociales favoritas de los usuarios de entre 16 y 64 años lo encabeza WhatsApp, seguido de Facebook, Instagram y WeChat ● Las mujeres de entre 18 y 24 años son las que más usan Instagram, mientras que los hombres de entre 25 y 34 años son los que más utilizan Facebook ● Los hombres constituyen el 54% de los usuarios de redes sociales, mientras que las mujeres son el 46% restante ● La base mundial de usuarios de móviles ha crecido en 170 millones desde el año pasado por estas fechas ● El 39,6% de los usuarios que consumen audio online lo hacen para escuchar música en servicios de streaming, mientras que el 21,3% lo hace para escuchar podcasts ● El 58,2% de los usuarios de Internet de entre 16 y 64 años han comprado un producto o servicio online, frente al 14,3% que lo ha hecho en una tienda online de segunda mano ● Love in the villa (Netflix), Thor: Love and Thunder (Disney+), Samaritan (Amazon Prime) y Elvis (HBO) son las películas más populares de cada plataforma de streaming. ● En la categoría de series destacan Cobra Kai (Netflix), She-Hulk (Disney+), Los anillos del poder (Amazon Prime) y La casa del dragón (HBO) ● Un 81,4% de los usuarios de Internet de entre 16 a 64 años afirma que juega a videojuegos. Casi el 66% lo hace a través de un smartphone, un 38% lo hace a través de un ordenador y el 25,4% juega en una videoconsola