Azahara Muñoz dará brillo al Andalucía Costa del Sol Open de España 2022

Azahara Muñoz será uno de los grandes atractivos del Andalucía Costa del Sol Open de España 2022, ya que la jugadora malagueña ha confirmado su presencia en este torneo que pondrá fin a la temporada del Ladies European Tour del 24 al 27 de noviembre en Alferini Golf (Villa Padierna), en la localidad costasoleña de Benahavís.



La golfista andaluza ha vuelto a entrenar y a jugar torneos profesionales recientemente, después de que el pasado mes de febrero diera a luz a su primer hijo, Lucas, y por tanto, disputar el Andalucía Costa del Sol Open de España 2022, en su tierra y ante sus familiares y amigos, será muy especial.

“Después de mi maternidad, he ido entrenando poco a poco y he vuelto a la competición en septiembre. He jugado tres torneos del LPGA en los que he tenido buenas sensaciones y no me podía perder el Andalucía Costa del Sol Open de España 2022, un campeonato que me trae muy buenos recuerdos y en el que siempre disfruto muchísimo”, ha declarado.

Es evidente que Azahara Muñoz llega a Alferini Golf con poco rodaje competitivo, pero la jugadora local sabe muy bien lo que es ganar este torneo, ya que se impuso en las ediciones de 2016 y 2017, y arropada por su público, siempre es una competidora a tener en cuenta.

“Ganar este torneo por tercera vez sería increíble. Voy con muchas ganas de hacerlo bien pero no quiero presionarme. Creo que será toda una prueba para mí y me servirá, no sólo para comprobar mi nivel de juego, si no para ver cómo me organizado viajando con mi hijo. En este aspecto, la ayuda de mi marido y mis padres será fundamental”, ha explicado.

Tras su regreso a la competición, el gran objetivo de Azahara Muñoz una vez que alcance su mejor nivel será intentar clasificarse para la Solheim Cup de 2023, que además, se juega en su tierra, pero de momento, el Andalucía Costa del Sol Open de España 2022, torneo que también coronará por tercera edición consecutiva a la ganadora de la Race To Costa del Sol, la orden de mérito del LET, será una buena piedra de toque.