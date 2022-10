Solo cinco de cada diez españoles con diabetes afirma tener un buen control de su enfermedad Solo un 30% de la población española con esta patología es usuaria de tecnologías avanzadas para el control de la glucosa Francisco Acedo

@Acedotor

miércoles, 19 de octubre de 2022, 09:13 h (CET)

Solo el 55% de los españoles con diabetes afirma tener un buen control de su patología y adherencia al tratamiento, según revela el I Estudio sobre percepciones y preferencia de los españoles con diabetes para el control de su enfermedad. Para contribuir a mejorar estas cifras, la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN), la Federación Española de Diabetes (FEDE) y la compañía especializada en monitorización continua de glucosa, Dexcom, han puesto en marcha #LideraTuDiabetes, una campaña de concienciación y educación diabetológica para empoderar a las personas con diabetes en la toma de decisiones sobre su control y tratamiento.



En línea con ello, según los datos de esta investigación realizada entre 1.495 españoles con diabetes, el 37% considera que podría mejorar el control de su diabetes y adherencia al tratamiento. "Estos datos reflejan que aún queda mucho trabajo de divulgación y educación diabetológica para facilitar la transición hacia un paciente más activo, responsable, informado y comprometido con la gestión de su enfermedad y con su tratamiento", ha explicado el coordinador del Área de Conocimiento en Diabetes de la SEEN, el Dr. Fernando Gómez Peralta.

En este sentido, “para aumentar la implicación y motivación del paciente, las tecnologías avanzadas para el control de la glucosa son de gran utilidad, puesto que favorecen la mejora de su calidad de vida, un mayor conocimiento de su estado de salud y una mayor adherencia al tratamiento”, añade el Dr. Gómez Peralta. Sin embargo, todavía hay margen de mejora, ya que solo 3 de cada 10 personas con diabetes (30%) es usuaria de alguna de las tecnologías avanzadas disponibles para el control de la glucosa, mientras que un 20% no utiliza ningún sistema para el control de su glucosa de forma frecuente.

Con relación al uso de aplicaciones digitales para el control y seguimiento de la glucosa, los datos son similares ya que solo un tercio del total de los encuestados (33%) es usuaria. Dentro de este grupo, destacan como usuarios más frecuentes las mujeres con diabetes gestacional (81%) y las personas con diabetes tipo 1 (59%). Por el contrario, la mayor parte de personas con diabetes tipo 2 (83%) no es usuaria de este tipo de aplicaciones.

ASPECTOS MÁS VALORADOS POR LOS ESPAÑOLES PARA EL CONTROL DE SUS DIABETES

Disponer de un registro de los niveles de glucosa y estadísticas (68%); el acceso en remoto del equipo de profesionales sanitarios a los datos del paciente (56%); la posibilidad de integrar o conectar los datos a otras aplicaciones o dispositivos, como smartwatch o smartpen, etc.; (45%) y la posibilidad de personalizar el tipo y la frecuencia de las alertas que reciben (39%), son las funcionalidades de aplicaciones digitales para el control y seguimiento más valoradas.

Por otro lado, cuando se les consulta sobre qué otros factores considerarían positivos para la mejora de su corresponsabilidad y autocontrol de la diabetes, los más mencionados son el empleo de tecnologías avanzadas para el control de la glucosa (21%), la recomendación del profesional sanitario (11%) y una mayor concienciación, educación y autogestión del paciente (11%).

PARTICIPACIÓN DEL PACIENTE Y EDUCACIÓN DIABETOLÓGICA: LAS CLAVES PARA UN MEJOR CONTROL Y ADHERENCIA AL TRATAMIENTO

En este contexto de aumento progresivo de la prevalencia de la diabetes tipo 2, “cada vez se pone más de manifiesto la necesidad de tener en cuenta el punto de vista y preferencia de los pacientes, de la misma forma que se valora en otros aspectos de la vida. La persona con diabetes, como actor principal de su enfermedad, tiene que convertirse en el decisor clave sobre su control y tratamiento siempre con el acompañamiento de los profesionales sanitarios”, ha explicado el Dr. Germán Vega Sánchez, responsable médico de Dexcom España.

Sin embargo, a efectos de conocimiento de los pacientes sobre las soluciones tecnológicas a su alcance para el control de la glucosa, más de la mitad de los españoles con diabetes (56%) desconoce que se han ampliado las prestaciones sanitarias públicas disponibles para las personas con diabetes.

Como ha añadido, Juan Francisco Perán Perán, presidente de FEDE, “la encuesta refleja la necesidad real de impulsar el conocimiento y formación en todas las opciones para el control de la glucosa que ayudan a mejorar la calidad de vida de las personas con diabetes. En este sentido, también es necesario favorecer el acceso de los pacientes a la opción que mejor se adapte a su estilo de vida y necesidades. En definitiva, es fundamental promover la participación e información del paciente en todo lo relacionado con su patología y, para ello, el fomento del trabajo de las asociaciones, en coordinación con el resto de agentes sanitarios, es esencial".

Por estos motivos, la campaña #LideraTuDiabetes, desarrollará un ciclo de talleres con pacientes en formato webinar con participación activa de profesionales sanitarios de la SEEN, pacientes expertos de FEDE y Dexcom, desde una perspectiva práctica y de utilidad que ayude a aumentar el conocimiento sobre tecnologías avanzadas para el control de la glucosa y optimizar su uso en beneficio de un mejor control y autocontrol de la diabetes. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Solo cinco de cada diez españoles con diabetes afirma tener un buen control de su enfermedad Solo un 30% de la población española con esta patología es usuaria de tecnologías avanzadas para el control de la glucosa El vértigo, tercer motivo de consulta en Atención Primaria y Otorrinolaringología L​a SEORL-CCC estima 2.300 casos al día en España Expertos en ITS recomiendan incorporar más planes de cribado sistemático en poblaciones vulnerables Las Infecciones de Transmisión Sexual son un problema importante de salud pública El 25% de la población sufre dolor crónico 17 de octubre, Día Mundial Contra el Dolor El 23º Congreso Internacional de la Sociedad Europea de Investigación en Oftalmología y visión (EVER) se celebra nuevamente de forma presencial en Valencia Centrará su atención en el intercambio de experiencias entre profesionales de la oftalmología e investigadores en ciencias de la visión