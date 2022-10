Para el Estado, somos números Venancio Rodríguez Sanz​ Lectores

@DiarioSigloXXI

martes, 18 de octubre de 2022, 08:24 h (CET) En sí mismas, las cosas carecen de valor, incluso la vida. Verán: un billete de 500 euros, en sí mismo, vale menos que el papel en el que está impreso. Aunque en frío, decir que la vida humana carece de valor, parece una barbaridad, en la práctica es lo que hay. Pero ¡No se alarmen! Denme un poco de tiempo antes de acuchillarme.

Me explicaré: en una guerra mueren soldados ¿Los militares son seres humanos? ¿Los judíos son seres humanos? Pues no hace mucho hubo un genocidio. ¿A cuántas personas mató Joseph Stalin en su “Gran Purga”? ¿Los negros son seres humanos o animales? ¿Son seres humanos los habitantes de Ucrania? Entonces ¿Por qué les vendemos armas? Y la gente de Rusia ¿qué son? ¿Son seres humanos la gente de Afganistán, Líbano, Yemen, Irak, Vietnam, etc., o son cagarrutas de caballo? ¿Son seres humanos los bebés que abortamos?”

Teniendo en cuenta esta vara de medir, no hace falta ser un fiera para deducir que, para el Estado, la vida de usted vale menos que la papeleta de su voto. Bueno, ahora que lo pienso, quizás sí: quizás con sus dientes valdrían para hacer un collar, o una pulsera; con su cabellera un bonito adorno para la pared, con sus huesos una flauta, con los fetos abortados crema nutritiva, etc. Estoy convencido que con lo imaginativos que somos, seguro que encontraremos alguna aplicación con nuestros restos"… Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Trujillo, Ceuta y Melilla La ex ministra Trujillo ha demostrado que actúa como agente descarado de Mohamed VI Dignidad para todos Ahora es el momento de hablar claro y profundo, de potenciar los sistemas de protección social en todo el planeta y de aunar esfuerzos Que no se quejen de la falta de clientes Si todo se supedita a criterios mercantiles inflexibles, las consecuencias serán negativas más pronto que tarde #MismosPerrosMismaLey No hay empatía en quien hace de la muerte de inocentes su pasatiempo Pedro Sánchez, sus funcionarios, paniaguados y deshollinadores de la Moncloa “La corrupción y la hipocresía no deberían ser productos inevitables de la democracia, como sin duda lo son hoy”, Mahatma Gandhi