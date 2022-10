​Rafael Quintana, un periodista comprometido

En medio de una pandemia tecnológica donde los jóvenes prefieren volverse " influencer" en lugar de ingenieros, doctores periodistas o apostar por el arte, he conocido unos pocos que son una pieza invaluable y son los jóvenes que día a día trabajan sin detenerse convirtiéndose así en un ejemplo a seguir a nivel de compromiso, liderazgo y humanidad. Tienen voz, capacidades y conocimientos para generar el cambio y la transformación social que se requiere. Aquí un ejemplo de esa juventud de la que hablo.

Rafael Quintana es un joven que desde pequeño le gustó hacer contacto con las personas. Paulatinamente fue formándose en el ámbito académico, cuando terminó la secundaria ya estaba convencido que estudiaría comunicación. A través de su carrera universitaria, siempre se destacó como un alumno esforzado y cumplidor en cada asignatura, sobre todo en las clases afines al arte, la literatura, expresión oral y corporal, ortografía, lingüística y demás relacionadas, mismas que me han hecho el joven comunicador y soñador que sigue formando.

"Me gusta también la historia de Nicaragua, su cultura, sus hábitos, costumbres, todo lo que representa la idiosincrasia que nos representa." - Expresa el joven entusiasta.

Además añade con orgullo: "En el camino que he venido cosechando como comunicador, me he formado en la parte de redacción, corrección de notas periodísticas, laborando por un año en la Red de Jóvenes Comunicadores, experiencia que sin duda ha impactado en la forma de expresarme en la escritura".

Rafael también se ha desempeñado en programas de Radio y TV Nacionales, de lo que dice sentirse orgulloso de haber formado parte y los que le ayudaron a familiarizarme con el trabajo que hace un periodista en su día a día para llevar información y entretener a la audiencia. La única manera de hacer un gran trabajo es amar lo que hace. Si no ha encontrado todavía algo que ame, siga buscando. No se conforme. Al igual que los asuntos del corazón, sabrá cuando lo encuentre (Steve Jobs. 1955-2011. Fundador de Apple)

Quintana ya encontró su pasión, afortunadamente es el periodismo. Es por ello que para conocer más del periodismo, inició este año a estudiar un Diplomado en Periodismo Científico en la UNAN Managua, mismo que logró concluir exitosamente.

-"Ahora tendré otra herramienta más para hacer comunicación desde la cientificidad de términos que las personas desconocen". Dice con la seguridad de que lo está logrando.

Su objetivo es transmitir la información más clara y genuina a la población. ¿Cómo logra Rafael ejercer el periodismo desde los espacios del arte y la cultura? Como el joven soñador que soy también, ahora estoy incursionando en un ámbito del que me he enamorado, en el ámbito cultural, desde todos espacios entrevistando a personas importantes de Nicaragua.



Literatos, pintores, abogados, catedráticos, directivos, y todo tipo de personas que aportan significativamente al país. Este trabajo es para el Diario del Sureste de México, a quiénes agradezco esta oportunidad de crecimiento profesional. En este diario puedo publicar para tan admirable país y poder proyectar la cultura de mi país. También, este ha sido un camino de mucho éxito e indiscutible encuentro con mi vocación ya que en cada entrevistado he podido crear lazos de empatía, solidaridad, confianza en mi trabajo y respeto. Verdaderamente estoy muy agradecido con todos y cada uno de los que han contribuido en este camino cultural que he venido trabajando con entrega y disciplina.

Hablaste de un proyecto que estas trabajando, ¿De qué trata? El proyecto se llama "Tras las huellas de Rubén Darío". Coleccionar todas sus actividades internacionales como en España, Alemania o México, para dar a conocer a este personaje que es de ayer y de hoy, el mayor referente de la cultura nicaragüense. Para lograr dicho proyecto me gustaría encontrar apoyo (apadrinamiento).

Jóvenes como Rafael merecen todo el apoyo para alimentar sus motivaciones ya que a la vez ellos motivan a otros y son un punto de referencia.