​Las palabras conectan mundos. Feria del Libro de Frankfurt 2022 Se celebra del 19 al 23 de octubre. En esta edición España es el país invitado de Honor Sandra Ovies

jueves, 13 de octubre de 2022, 11:01 h (CET)

Del 19 al 23 de octubre tendrá lugar la Feria del Libro de Frankfurt, Alemania. Es un evento muy importante desde el punto de vista editorial ya que en ella se desarrollan importantes actividades relacionadas con el sector, como negociaciones entre libreros y editoriales y negociaciones sobre derechos de venta en todo el mundo.

En la Feria participan todo tipo de empresarios, desde empresas de publicidad hasta pequeños libreros, pasando por un amplio espectro de participantes como los traductores, ilustradores, académicos etc. En esta edición España es el país invitado de Honor. La propuesta española se centra en un programa literario amplio y variado que se desarrollará en colaboración con representantes e instituciones del sector en Alemania, así como con la red de Institutos Cervantes en el país.



Con el lema Creatividad desbordante, España presentará al mundo la variedad y riqueza de nuestro panorama cultural. En este sentido, la directora general del Libro y Fomento de la Lectura, María José Gálvez, ha destacado la pluralidad del proyecto.

España lleva varios años trabajando en su propuesta en la Feria del Libro, que se celebrará del 19 al 23 de octubre de 2022. La propuesta española se centra en un programa literario amplio y variado que se desarrollará en colaboración con una variedad de representantes e instituciones del sector en Alemania, así como con la red de Institutos Cervantes en el país. La participación de España como Invitado de Honor en la Feria del Libro de Fráncfort 2022 trasciende el ámbito literario. Así, se incluye un programa con espectáculos de danza, representaciones teatrales, exposiciones, ciclos de cine, eventos musicales, lecturas dramatizadas, instalaciones, etc. en diferentes puntos de Fráncfort, así como en otras ciudades alemanas.

La Comisaria del Proyecto, Elvira Marco, ha presentado un avance del programa literario, del cual ha destacado su diversidad en cuanto a géneros -desde la narrativa, a la no ficción, la poesía, o la novela gráfica- y teniendo en cuenta tanto a autores contemporáneos como clásicos de la lengua española.



Dentro de este marco inigualable no nos podemos olvidar la Asociación de editores de Madrid que estarán en el Stand: 4.1/E30, en el que estarán diversas editoriales con BoD España que presentara algunos de sus autores como a Paula Demerson Ponce. El sábado 22 de 12.00 h a 12.45 h. en el stand D4 del hall 4.1, que presentara su libro Cómo sobrevivir a cuando los cerdos vuelen, un libro que no dejara indiferente a nadie. ¿Alguna vez te has preguntado si estás donde quieres estar? Si las decisiones de tu vida hasta el momento han nacido realmente de ti. Si estás dejando la huella que te permitirá morir en paz. O si eres el protagonista o tan solo un puñetero árbol en tu propia vida. Si el título de este libro te ha provocado curiosidad, quizá tengas la oportunidad de responderte a estas preguntas con toda sinceridad.

BoD, además de contar con Paula Demerson Ponce, contara en esta edición con una serie de títulos como:

El hombre que sabía volar, Lino García, es la historia de un hombre que lo perdió todo, excepto la razón, de un hombre que sabía volar.

Rojo Púrpura, Daniela Sánchez Montalvo. Rojo Púrpura es una maravillosa historia de amor iniciático como pocas, Yvonne y Renato le llevan a un viaje inolvidable a través de los lugares más emblemáticos de esta hermosa ciudad de Roma a la vez eufórica y melancólica.

Balada triste de Amara Park, J.F. Kláver. un relato de suspense que puede llegar a ser agobiante por el transcurso de los acontecimientos y que conseguirá mantener la atención al lector desde la primera hasta la última página.

Una pandemia de desinformación, Christian Pérez. Después de casi dos años de trabajo, Una pandemia de desinformación se convierte en uno de los primeros ensayos que se ocupa, exclusivamente, de analizar la pandemia de desinformación en la que también se ha convertido la COVID-19.

El cuento del Draconarius, F.J. Guil Grund; divertida obra en forma de cuento. Con un trasfondo histórico. Profusamente ilustrado para niños, sin embargo, conserva el estilo documental que muestra preciosos decorados basado en monumentos y piezas arqueológicas reales de la época. Infantil, pero con un toque cultureta.

Los Viajes de Miguelito, Sandra Ovies. Miguelito es un niño, que acompañado de su gato Rodolfo no concibe la vida sin los aparatos electrónicos, pero un día conoce los libros en papel, y empieza a descubrir los cuentos clásicos. Miguelito conoce otras formas de vida, de la mano de su abuelo Claudio y su abuela María. Los Viajes de Miguelito, son un viaje al despertar de un niño a través de los libros y dos personajes entrañables que son sus abuelos.

Dos pájaros de un tiro, Amelia Jiménez; recoge una serie de relatos en los que se reflexiona sobre la vida cotidiana, la importancia de tomar decisiones o los deseos incumplidos. La VIDA, con mayúsculas, nos depara sorpresas o disgustos, nos lleva por caminos inesperados o, simplemente, nos llena de esperanza.

La temporada de mi vida, Oriol Romeu; es un librodiario en el que Oriol Romeu relata su día a día a lo largo de la temporada futbolística 2020-2021. Es una obra cercana, fresca, en la que el autor se expresa de forma sincera y tal como es.

Elige el camino de los vencedores, Helio Cuenca. Este libro contiene herramientas que te ayudarán a descubrir si tienes un problema con el alcohol y, también, cómo dar tus primeros pasos para salir de esta terrible adicción.

El concepto innovador sobre el que se construye BoD, publicar libros con impresión bajo demanda a partir de 1 solo ejemplar, incluyendo la distribución por todos los canales. Hoy en día, BoD es pionero europeo y especialista en publicación de libros digitales y autopublicación. Presente en nueve países, permite a autores y editoriales diversificar el mercado editorial con la producción y distribución mundial de libros impresos bajo demanda a partir de 1 ejemplar y la publicación de libros electrónicos. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​Las palabras conectan mundos. Feria del Libro de Frankfurt 2022 Se celebra del 19 al 23 de octubre. En esta edición España es el país invitado de Honor Queda inaugurada una nueva temporada de "La Rioja Poética" Rosario de la Cueva continúa con su ímpetu humanístico al frente de un encuentro poético que ya ha adquirido rango institucional ​11 de octubre: Día de la Patagonia Es un territorio excepcional y abundante en recursos naturales y genuinamente rico, por el valor y la diversidad de su gente ​La artista brasileña Flávia Junqueira realiza en la Sala Gran del Liceu una instalación efímera llena de globos Su intervención, primera en un teatro europeo, se desarrollará este 11 de octubre Primera Semana Cultural Sabersinfin Porque el saber no tiene fin y el conocimiento no tiene fronteras