Gran Canaria presenta un proyecto pionero que vincula energía eólica y acuicultura Se pretende mejorar la seguridad marítima, reaccionando ante las catástrofes naturales y contribuyendo a la soberanía energética y alimentaria Redacción

miércoles, 12 de octubre de 2022, 11:48 h (CET)

La costa grancanaria será testigo del desarrollo de un primer prototipo revolucionario a nivel europeo que fusionará la producción de energía eólica y la acuicultura en una plataforma flotante gracias al proyecto europeo AquaWind, cuya presentación oficial ha tenido lugar este martes en la Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN), donde se harán las pruebas a más de 12 millas de la costa, evitando el impacto visual y aprovechando las zonas de mar que no tengan otro uso.

“Es la primera plataforma eólica flotante hecha en España y la primera instalación con un doble aerogenerador que alcanza este nivel de ejecución en el mundo, además de ser un prototipo pionero en desarrollar un campo de pruebas con peces vivos”, declaró Javier Roo, responsable de proyectos de I+D+i de la Agencia Canaria de investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI) y coordinador del proyecto.

Otros proyectos similares se han limitado a estudios teóricos y modelos, o bien a hacer pruebas con algas o invertebrados, pero no con peces marinos, lo que hace innovador el proyecto europeo AquaWind, cofinanciado con más de un millón de euros por la Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente,gracias al Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y Acuicultura.



Durante la ejecución del proyecto, se instalará una jaula innovadora para peces diseñada a medida bajo la plataforma, destacando el alto nivel de digitalización y la diversificación de especies, obteniendo finalmente dos soluciones en un mismo espacio, evitando así la explotación de una mayor parte del territorio marino.

El prototipo pionero de generador eólico marino, denominado Wind2Power y desarrollado por la pyme malagueña EnerOcean, generará a escala significativa energía eólica offshore con la que se podría abastecer a más de 10.000 personas. El concepto W2Power busca ser la solución eólica flotante más rentable y reducir el coste global de la energía, gracias a la novedad de incorporardos turbinas eólicas de hasta 6 MW cada una y albergando funciones adicionales debido al tamaño de la plataforma, como la acuicultura, el almacenamiento de energía o llegando incluso a aprovechar la energía de las olas.

El proyecto europeo AquaWind está coordinado desde Canarias por la ACIISI, pero cuenta con socios estratégicos de Francia, Portugal y España. Asimismo, el consorcio cuenta con entidades clave como la PLOCAN, desde donde se liderará el trabajo de conseguir las licencias y permisos necesarios o la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), responsable del sistema de acuicultura a través del Instituto ECO-Aqua, que también contará con el apoyo de Canexmar, empresa dedicada a la comercialización de peces. Asimismo,la Fundación Canaria Parque Científico Tecnológico de la ULPGC también apoyará en la gestión del proyecto, mientras que el Clúster Marítimo de Canarias será el lugar de encuentro y diálogo de todos los agentes relacionados con el mar.

El consorcio de AquaWindes multidisciplinar, englobando entidades privadas como Consulta Europa Projects&Innovation, expertos en gestión de proyectos e innovación, además de apoyar en la coordinación, comunicación y diseminación del proyecto. Otros socios estratégicos son WAVEC,expertos en soluciones de energías renovables marinas, acuicultura en alta mar e ingeniería oceánica, e Innosea, especialistas en ingeniería multidisciplinar, asesoramiento estratégico y consultoría de I+D en energías renovables marinas, especialmente la eólica marina. De este modo, el proyecto garantiza que se cubran los requisitos tecnológicos, legales y sociales, construyendo un marco completo e inclusivo para la planificación integrada y el suministro de soluciones multiuso en la cuenca atlántica.

De este modo, AquaWind contribuye a cumplir con las prioridades estratégicas de la Unión Europea en el Océano Atlántico y, más concretamente, en las regiones ultraperiféricas. En esencia, el proyecto contribuye a la reducción de la huella de carbono en Europa, ya que aprovecha el potencial de los recursos energéticos renovables marinos para reducir la dependencia de los combustibles fósiles y contribuir a las economías de los Estados miembros del Atlántico, así como a la explotación sostenible de los recursos naturales del fondo marino.

Finalmente, mediante esta iniciativa se pretende mejorar la seguridad marítima, reaccionando eficazmente ante las catástrofes naturales y contribuyendo a la soberanía energética y alimentaria, siendo un ejemplo con grandes probabilidades de replicación. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

