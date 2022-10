De Galicia al mundo. Talento, belleza, pasión y solidaridad

Estar entre las mejores modelos del mundo durante tiempo no es nada fácil, requiere esfuerzo, dedicación, pasión, mucho esfuerzo e innumerables sacrificios.

Zulema Vázquez es una modelo de Ribeira que comenzó con su primer título en el año 2009 y en 2010 ya desfilaba en Cibeles de la mano de la diseñadora María Lafuente con la que comparte sus intereses en la moda sostenible, en la ecología y en la solidaridad, de la que es una referente internacional de la moda sostenible.

Ya en el año 2011 le otorgaron la Medalla de Oro Foro Europa por su talento y profesionalidad. En 2016 gano el título de Miss Galicia, un hito que le marco un hito en su vida y en su carrera y multitud de premios y reconocimientos internacionales.

En el año 2021 fue reconocida en World Fashion Festival Awards Dubai como la mejor modelo seguida de una prestigiosa modelo de África y en tercer lugar una destacada modelo de Reino Unido. España sigue exportando talento, aunque parece que en España se siga ignorando. Si eso hubiese ocurrido en Estados Unidos, no sería menos que Ashley Graham. Pero eso es otro tema.

Desfila en las mejores pasarelas del mundo París, Milán, etc. Y a pesar de ello Se encuentra entre los iconos universales de la moda. Una mujer relajada que sabe ordenar las prioridades de su vida y planear como quiere que sea a pesar de su juventud y de éxito que tiene. Algo que ella misma afirma haber heredado de su madre, lo mismo que su talento y belleza. Su nombre se codea con las más grandes modelos del momento actual. En las pasarelas segura, fuerte y que impone y que fuera de las pasarelas adora estar con sus seres queridos y disfrutar ese tiempo con la máxima calidad. Estoy seguro de que su nombre pasara al Olympo de la moda junto a las diosas de la historia de la moda.

En la actualidad tiene fijada su residencia en Dubai y desde allí viaja por todo el mundo. El año 2009, una joven adolescente no podía llegar a imaginarse que caminaba para convertirse en leyenda que es ahora. Me siento afortunado de poderla entrevistar y que me conteste estas preguntas a este humilde escritor y columnista.

1- Esta entrevista busca conocerte de verdad. ¿Qué puedes decirnos de ti? Conocemos tu rica faceta profesional, pero nos encantaría conocer a Zulema. En mi vida personal, soy muy familiar y sencilla... Aprovecho, todo lo que puedo, cuando tengo tiempo y vuelvo a mi tierra, para disfrutar de mi familia, mis amigos de siempre, los que me dan grandes momentos.

2- Llevas ya 12 años en la industria; eres una de las modelos más famosas ¿Qué te paso por la cabeza cuándo desfilaste por primera vez en Cibeles de la mano de la destacada diseñadora María Lafuente? Sinceramente no tenía ninguna ambición. Me sentía feliz y agradecida, sin pensar, lo que podría venir después. O como dice mi madre: Sin saberlo, eso es lo que me tenía preparado el destino.

3- El mundo alaba tu talento, profesionalidad y belleza ¿Cómo te consideras tú independientemente de las etiquetas que te ponen? Me considero muy sencilla. Es verdad que en cada trabajo que realizo, intento dar lo máximo de mí. El modelaje, también implica interpretación, pero una vez finalizado, vuelvo a ser Zule, como me llaman cariñosamente mi familia.

4- Te han propuesto muchas veces trabajar en televisión y cine ¿Qué te ha retenido para no entrar en ese mundo que te invitaban a entrar? Me ha retenido, el centrarme en una sola cosa. Intentar hacer una bien y no muchas y regular. Porque al principio, tenía mucho por aprender. Sin embargo ahora, ya estoy abierta a otras facetas. Es más, está en mis planes.

5- ¿Podrías contarnos alguna anécdota de tu carrera profesional? Tengo infinidad de anécdotas. Desde rellenar con papel higiénico, en interior de la punta de los zapatos, porque no eran el número adecuado, hasta quedarme, como se suele decir, en cuero de cintura hacia arriba, en medio de la pasarela, porque no me habían sujetado bien el estilismo! Todas las anécdotas las recuerdo, con especial cariño.

6- Se ha comentado mucho sobre la extrema delgadez de las modelos y se lleva muchos años luchando por la diversidad y en esa lucha figuran muchas modelos como la misma Ashley Graham en Estados Unidos o Eva María Pérez Llano en España ¿Qué opinión tienes ante esto? ¿Cómo ha evolucionado realmente? Es un tema delicado. Creo que alguna gente, juzga a la ligera. Lo único que puede decir, que lo más importante es la salud. Si una persona es delgada por su genética, no atacarla y si es por enfermedad ayudarla. Lo mismo con la obesidad. No juzgar y atacar! Lo importante es estar sano, sea cual sea el físico de la persona.

7- Estás muy involucrada con temas solidarios ¿Qué podrías decir de todo esto? ¿Qué opinión te merece el mundo qué estamos viviendo de forma global? Que no debemos perder nunca la sensibilidad, porque así podemos entender al que padece. Vivimos muy aceleradamente y a veces, no miramos hacia los lados, a esa gente, que necesita nuestra mano para caminar.

8- ¿El mundo de la moda realmente es tan competitivo como aparenta? ¿Existe el concepto de sororidad y colaboración entre vosotras y en vuestro universo? No creo que sea más competitivo que otras muchas profesiones. Eso va vinculado a cada persona, si es o no competitiva. Y por supuesto que existe el concepto de solidaridad. Según el sentir de la persona.

9- ¿Cómo te sientes siendo una española que se codea con los principales diseñadores y modelos internacionales del momento? Me siento agradecida. Me suelo sentir cómoda.

10- Unas palabras de despedida para todos aquellos que nos lean…. Sin esfuerzo no hay nada. Tengo un trabajo que me ha aportado infinidad de experiencias y momentos muy buenos. Pero también dolor de pies, cansancio físico, pero lo más duro, estar lejos de la familia. La vida es así, su parte dulce y amarga. Lo importante, es saber que lo que hace uno, es lo correcto. Y nunca pensar, que eres más que los demás, porque la humildad, es lo que te hará brillar, hagas lo que hagas.