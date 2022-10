«Aprender a sanar, cuando sigues expuesto a lo que te hiere, requiere voluntad y determinación»

Adriana Florez, colombiana, médico y, muy pronto, escritora, ha decidido tratar un tema de actualidad en nuestra sociedad: la discriminación. Su libro, inédito, ahonda en efectos del racismo vividos en su propia piel siendo capaz, a su vez, de abstraerse para sanar las heridas y ayudar a otros a que las sanen también. En estos momentos se encuentra en proceso de búsqueda editorial, pero ya ha comenzado a compartir información sobre su proyecto. Hablamos con ella sobre su llegada a España y cómo se fraguó su proyecto literario.



En primer lugar, me gustaría muchísimo que te presentaras, ¿quién es Adriana Florez? Soy una mujer colombiana de 34 años, médico de profesión y amante del arte en todas sus expresiones.

Vamos a comenzar hablando de tu llegada a España. ¿Por qué decidiste migrar a este país? Las oportunidades para hacer la especialidad médica en mi país son limitadas, así que después de sopesar los pros y los contras decidí venir a hacer el MIR (examen de ingreso a la especialidad médica). Vine con la intención de estudiar y de enfrentarme a la aventura de vivir en una nueva cultura, en un país donde no conocía a nadie ni tenía familia.

¿El primer caso de xenofobia que te encontraste fue en las homologaciones académicas y los requisitos de inmigración pertinentes o llegó después? Creo que sin saberlo me había enfrentado a algunos episodios de xenofobia con las autoridades migratorias en los aeropuertos en el pasado, pero solo me hice consciente de los eventos cuando empezaron a ser parte de mi cotidianidad. Así que creo que llegaron después, el proceso de homologación y migración no fue sencillo, pero no me sentí agredida en ningún momento.

¿Cómo se siente alguien en país extranjero sabiendo que este será su residencia durante una larga etapa? Se siente en tierra de nadie, no somos ni de aquí ni de allá, perdemos parte del vínculo con el país del que provenimos porque dejamos de crear recuerdos conjuntos con nuestra familia y amigos, ya no hacemos parte de sus vidas cotidianas y tampoco hacemos parte del país donde vivimos porque, aunque estemos integrados, somos extranjeros.

Has decidido volcar tu experiencia con la xenofobia en un libro que pronto comenzará a buscar casa editorial, ¿ha sido para ti una forma de terapia? Podría decir que no ya que el objetivo del libro era compartir estrategias que me han funcionado a mí con otras personas que pudieran verse sometidas a eventos de discriminación y así ayudarles a encontrar el camino de vuelta a ellos mismos. Sin embargo, mentiría si al decir que no fue una terapia para mí porque mientras lo escribía, muchas de mis heridas se convirtieron en cicatrices.

Se titula, provisionalmente, Sobrevivir a la xenofobia, ¿verdad? ¿Qué tipo de heridas puede dejar este rechazo, a veces irracional, hacia los que son diferentes a nosotros? Sobrevivir y aprender a vivir con ella porque no dejaremos de vernos expuestos a eventos de discriminación. Se hacen heridas muy profundas y es difícil encontrar la fuerza que se requiere para cerrarlas.

Aprender a sanar, cuando sigues expuesto a lo que te hiere,requiere voluntad y determinación. Es por eso por lo que creo que darle voz al problema abre una ventana para que aquellos que se sienten solos y llenos de incertidumbre se reconozcan y busquen ayuda.

Supongo que hay un gran trabajo inconsciente que hacer, porque muchas veces ni si quiera somos conscientes… ¿Cómo vas a plantear esto en tu libro? Creo que todos tenemos prejuicios y que cada persona se puede encontrar en ambos lados de la línea, por eso en el libro los invito a reflexionar sobre cómo vemos a los demás y sobre la compasión que sentimos hacia los otros. Porque es más fácil darnos cuenta de que sufrimos discriminación que identificar que podemos estar ejerciéndola o siendo cómplices de la misma.

Dices que formas parte del colectivo de personas latinx y el colectivo BIPOC. Háblanos de esto, por favor, porque son términos menos conocidos. El colectivo latinx hace referencia a las personas nacidas en Latinoamérica, pues tenemos una identidad conjunta porque fuimos colonizados por el mismo país, sin embargo, abarcamos mucho territorio y culturas hay mucha diversidad en el mismo. El término BIPOC hace referencia al acrónimo en inglés (black, indigenous y people of color) «negro, indígena y persona de color» que enmarca todo el colectivo que puede ser foco de discriminación por raza.

¿Cuál es tu idea a partir de ahora con la obra que has terminado? ¿En qué editorial te gustaría, por ejemplo, verlo publicado? Me encantaría ver publicado mi libro en una editorial que permita que su difusión sea masiva para que pueda llegar al máximo de persona que puedan verse beneficiados del mismo.