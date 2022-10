Alta velocidad hasta Gijón En Asturias estamos como apartados de la conexión con Europa, estamos en el 2022 y el AVE sigue sin llegar Conchi Basilio

martes, 11 de octubre de 2022, 08:45 h (CET) La variante de Pajares no verá pasar viajeros comerciales hasta finales del año que viene, si la realidad técnica de una de las obras de ingeniería más complejas de Europa no desbarata nuevamente los compromisos de la Administración.



Cronología

1997 estudio previo.

1998 se adjudica la elaboración del proyecto.

1999 se presenta el Estudio Informativo.

2001 diseño del proyecto básico.

2003 el Consejo de ministros aprueba el proyecto y licita su ejecución en cuatro lotes.

2004 se pone la primera piedra.

2005 puesta en marcha de la primera tuneladora, mientras se reanuda parte de la tramitación por errores técnicos.

Surgen las primeras fugas de agua en los tubos ya excavados, que se suceden durante años y obligan a labores extraordinarias de impermeabilización.

2006 se detecta un deslizamiento en la ladera de Campomanes. Desde entonces, se han producido hasta siete movimientos de tierra y se han llevado a cabo diversas obras de estabilización.

2009 concluye el calado del túnel oeste.

2010 concluye el calado del túnel este.

2014 cambios en la normativa europea de seguridad en túneles obligan a tramitar obras adicionales.

2017 Salta la polémica por el tipo de vías a utilizar entre quienes defienden el ancho ibérico y el ancho internacional.

2018 se decide finalmente implantar el ancho ibérico, para que puedan discurrir los trenes de mercancías.

2021 finaliza el montaje de las vías, que discurrirán en ancho ibérico y ancho mixto. Se encargan 12 locomotoras compatibles.

En Asturias estamos como apartados de la conexión con Europa, estamos en el 2022 y el AVE sigue sin llegar al Principado de Asturias, (PARAISO NATURAL), frase que ya llevamos utilizando hace más de 30 años, algo que la Sra. Ayuso no se ha enterado , pero hoy vamos a centrarnos en el tema que ya nos quema, por decirlo de alguna forma, el AVE está diseñado, hasta Pola de Lena, a la entrada, podríamos decir de Asturias, pero es que nos deja fuera totalmente de las principales ciudades como son Oviedo y Gijón, esta última es la que más habitantes tiene, más turismo, enlaza con el puerto del Musel, de gran importancia por el transporte de todo tipo de mercancías y que a su vez enlazaría con Europa, teniendo en cuenta todo lo que nos acontece en estos momentos a nivel mundial.

También nos deja en exclusión del Noroeste de los principales canales ferroviarios de España en el plan “Mercancías 30”, se necesita mucho más apoyo del Gobierno Central y que no se nos excluya de los ejes ferroviarios de Europa y la correspondiente financiación de la Unión Europea.

Las últimas noticias dicen que Europa exige instalar “ cuanto antes ”, el ancho de vía del AVE entre Pola de Lena y Gijón. La Unión Europea reclama en concreto, un “plan de migración sólido hacia el estándar europeo”, antes de dos años para todos los tramos ferroviarios de los principales corredores de transporte, entre ellos el Atlántico, que llega a El Musel, en Gijón.

No solo tenemos en Asturias el índice de mayor envejecimiento de España, sino que también hay que sumarle la desindustrialización de todo tipo de empresas y cierres sin motivos suficientes, por la falta de apoyo como siempre para nuestra comunidad.

Son miles de millones gastados hasta el día de hoy y la cantidad de años de espera por la alta velocidad “HASTA GIJON”, ni un metro menos, que comunica directamente con el norte más al norte, el “ Cabo de Peñas ”, donde se encuentra una de las villas más hermosas del Cantábrico, “LUANCO”, villa marinera por excelencia, además de muchas otras que recorren nuestra costa, con el mejor clima, la mejor comida y la mejor hospitalidad, casi se podría decir de España, porque los asturianos somos naturales como la vida misma y acogemos a todo el que llega, pero ya está bien de apretarnos tanto el cinturón que no nos quedan más agujeros para sujetarlo.

Más apoyo en todos los sentidos y en todas las modalidades que existan para seguir adelante con nuestra tierra, que no fue nunca conquistada, pero si humillada y menospreciada, y eso no nos lo merecemos, ya está bien de tanta tontería y postureo.

ASTURIAS SE MERECE MUCHO MÁS Y NOS LO ESTAN QUITANDO. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

