Intermediación financiera para una hipoteca, lo que se necesita saber

lunes, 10 de octubre de 2022, 13:33 h (CET)

Cuando se va a comprar una casa lo primero que hay que hacer, si no se cuentan con los ahorros necesarios, es acudir a las entidades financieras.

Lo más común es que se confíe plenamente en que ellos darán el crédito hipotecario, ya que conocen en profundidad de donde provienen los ingresos y en que se gastan. Sin embargo, lo que se desconoce, es que casi todas las solicitudes tienen un final no tan feliz.

Es en ese momento cuando se alza la mirada y se descubre que hay empresas con intermediarios financieros de crédito que pueden ayudar a conseguir los propósitos. La función de una intermediación financiera es mediar entre el sector bancario y aquellos que necesitan un crédito hipotecario. Conocen el sector, saben que requisitos y gestiones hacer y en qué bancos presentar la solicitud según el tipo de préstamo que se necesite. Cobrando, obviamente, por el servicio prestado.

El hecho de la entidad bancaria deniegue el dinero que se necesita para la hipoteca, no es motivo para rendirse, se deben buscar más opciones, hay un mundo lleno de opciones financieras para cada necesidad. Los profesionales del sector de intermediación financiera siempre buscarán en el mercado las mejores condiciones, desde una hipoteca, hasta una reunificación de deudas, siempre y de forma imparcial procurarán dar varias opciones para financiarse.

Seguramente, se forme parte de la gran mayoría que tiene ingresos estables y un perfil intachable, pero por el motivo que sea, aún no se ha conseguido ahorrar el 20 % del valor de la vivienda, más los gastos que implica su compra, como requisito para poder conseguir la financiación por parte del banco o bien, no se cuenta con el respaldo o la garantía de un aval o avalista.

Para estos casos, existe la hipoteca 100 financiación, e incluso de la hipoteca 100 más gastos. Es un producto que va dirigido a la compra de una primera vivienda habitual, hay que contar con estabilidad laboral y va condicionada al valor de tasación, por todo esto, es recomendable que se busque ayuda profesional de una intermediación financiera para solicitarla.

Tu Solución Hipotecaria lleva en el sector desde 1999, siendo la empresa de intermediación hipotecaria independiente, decana del sector, con más de 20.000 hipotecas firmadas en este tiempo. Tienen una experiencia que nadie tiene, porque cada operación hipotecaria es un mundo. Por otro lado, el volumen de negocio les hace tener acuerdos que no existen ni en la misma oficina de la entidad, pudiendo financiar hasta el 100% más gastos, esto no es para todo el mundo, naturalmente, o conseguir tipo de interés fuera de mercado, por ejemplo en el contexto actual de octubre de 2022 se llega a tipos por debajo el 2 % del tipo fijo a 30 años, comenta Ricardo Gulias, CEO de Rn tusolucionhipotecaria.com, una de compañías líderes en España en ayudar a los clientes a conseguir su hipoteca.

Los bancos suelen cerrar acuerdos muy ventajosos con las empresas de intermediación financiera vinculadas a las agencias inmobiliarias, debido a que son conscientes de que estas, están en contacto directo con los clientes.

Los asesores financieros conocen muy de cerca toda la gama de productos y servicios hipotecarios que ofrecen las distintas entidades bancarias, obteniendo siempre la mejor opción según sus circunstancias. Es por esto, que las entidades de intermediación financiera son una gran opción para conseguir el préstamo hipotecario al 100 %.

La característica distintiva de un bróker hipotecario de excelencia es que cuenta con un gran conocimiento del mercado hipotecario. Asimismo, sus contactos exclusivos en la banca le permiten generar los mejores contratos para sus clientes. Una persona que se acerque a un banco raramente pueda conseguir las ofertas que consiguen los intermediarios. Las mejoras tienen que ver con menos vinculaciones, comisiones o intereses más bajos. Si un intermediario financiero logra acuerdos más atractivos de los que se podrían conseguir como cliente particular, pagar sus honorarios será ventajoso.

La principal función del bróker es la de conseguir ofertas negociadas y hechas a medida del cliente. De pago o gratuito, el intermediario financiero informará de las condiciones y características de cada una para que se entiendan las opciones y luego se decida la que más conviene. Hay que destacar que los brókeres gratuitos no suelen ofrecer el servicio y compañía que los intermediarios que cobran honorarios, y suele limitarse su función a dar los datos a las entidades bancarias con las que colaboran, y son los directores o comerciales de estas entidades los que se acaban poniendo en contacto con el cliente. El problema de esto, es que no trabajan de forma personalizada para un cliente, sino para las entidades, por lo que pocas veces se vuelcan en el cliente y en resolver pormenores que pueden surgir en una hipoteca.



