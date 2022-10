Carreras de caballos: tres jornadas de grandes premios

En el Hipódromo de La Zarzuela, recinto que cuenta con 110 hectáreas de gran valor ecológico y que forma parte del Patrimonio Histórico Nacional porque sus tribunas están consideradas como una de las obras maestras de la arquitectura madrileña del siglo XX, es donde se desarrollaran las siguientes competiciones:

Domingo 9. Gran Premio subasta de la Asociación de Criadores de Pura Sangre Inglés de España; y el Gran Premio Nacional, la carrera más antigua de cuantas se celebran en España, su primera edición data del 12 de mayo de 1881.

Gran Premio subasta de la Asociación de Criadores de Pura Sangre Inglés de España; y el Gran Premio Nacional, la carrera más antigua de cuantas se celebran en España, su primera edición data del 12 de mayo de 1881. Miércoles 12. Gran Premio de la Hispanidad.

Gran Premio de la Hispanidad. Domingo 16. Gran Premio Rubán y Gran Premio Memorial Duque de Toledo.

Programa para mañana, 9 de octubre

La Primera carrera. Comenzará a las 11:30 horas, en ella se disputará el Premio CASUALIDAD (1986/1987). Competirán siete potros y potrancas de tres años que no hayan ganado un premio de 12.000 € para recorrer 1.800 m. Dos candidatos favoritos: Alabama y Nasab.

Segunda carrera: Premio TRAVERTINE – Patrocinado por Exterior Plus (MADE IN SPAIN), una prueba destinada a los potros y potrancas de dos años no ganadores. Los 15 participantes inscritos tendrán que recorrer 1.400 m. El participante Kowalsky cuenta con la confianza mayoritaria de los medios especializados por la gran actuación en su debut ocupando el segundo puesto. Son distinguidas también las potras War Of Dance y Casandra.

Tercera carrera: GRAN PREMIO DE LA SUBASTA de la Asociación De Criadores De Pura Sangre Inglés de España (ACPSIE). Categoría A, en la que obtendrán premios los ocho primeros clasificados, En esta prueba reservada para los potros y potrancas de dos años, tiene como principal condición que hayan participado en la subasta pública de yearlings que organiza cada año la citada Asociación y que hayan sido denominados aptos por la propia ACPSIE. En esta edición contará con 16 de los aspirantes de la subasta 2021, que se enfrentarán a sus dos años a una distancia de 1.400 m.

Parten como favoritas Safaga, que ganó en su debut; Pamplona, por su reciente tercer puesto; y Lady Moon, con una con victoria, un segundo y un tercer puesto.

Cuarta carrera: Premio CASACA, un hándicap con referencia para los tres años de 36 y para los ejemplares de cuatro y más de 35, que no hayan ganado un premio de 12.000 € desde el 1 de julio de 2021. Diez participantes recorrerán 1.400 m., Atlanta es la máxima favorita, junto con Pretty Emerald y Bidul.

Quinta carrera: GRAN PREMIO NACIONAL (1881-2022) – Patrocinado por Santander Private Banking (CATEGORÍA A) Cría Nacional, para potros y potrancas de tres años nacidos y criados en España, con 2.200 m. de recorrido.

El Gran Premio Nacional está considerada la más antigua de cuantas carreras se corren en España. Se cumplen 141 años. Su primera edición se celebró el 12 de mayo de 1881, tres años después de ser inaugurado el Hipódromo de La Castellana. La dotación económica del premio fue la respetable suma de 40.000 reales de vellón.

Esta edición contará con siete candidatos, tres de ellos hijos del campeón Noozhoh Canarias, siendo el gran destacado Tritón por su triunfo en la Copa de Criadores 2021 y otras dos victorias más en su palmarés. Goyesca se postula como fuerte rival del favorito, ya que viene de ganar en tres de sus cuatro últimas carreras.

Sexta carrera: Premio OVIDIO RODRIGUEZ (para todos los aprendices y jinetes jóvenes profesionales; también para los jinetes profesionales que no hayan ganado doce carreras desde el 1 de septiembre de 2021). Una prueba de velocidad sobre 1.100 m. en línea recta con ochos candidatos al triunfo. Los pronosticadores apuntan para subir al podio a Fintas, Perfect Sunrise y Tunante.

Los próximos días

Miércoles 12. Gran Premio de La Hispanidad. Fiesta Nacional que reunirá a los mejores en la milla, 1.600 m. El ganador recibirá uno de los más bonitos trofeos de la temporada, las carabelas de Colón, realizadas en plata que irán para propietario, preparador y jockey.

Domingo 16. Día de los Campeones. Gran Premio Rubán, prueba de velocidad intergeneracional en los 1.200 m. en línea recta; el Gran Premio Memorial Duque de Toledo, la estelar carrera de fondo intergeneracional de 2.400 m.; y la “Copa de España de Amateurs”, Premio AEGRI.