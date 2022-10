Adelgaza de forma sana con estas comidas y cenas Se puede comer bien y quedar saciado, sin que ello represente un aumento de peso a corto plazo Redacción

sábado, 8 de octubre de 2022, 11:04 h (CET)

Bajar de peso, y sobre todo controlarlo luego, es una de las prioridades en materia de salud para muchas personas. No es fácil, ni mucho menos se logrará sin hacer cambios o sacrificios. Pero, como en todo, siempre hay algunas recomendaciones, y hasta secretos, que pueden hacer que todo vaya mejor.

Lo ideal, desde luego, es lograr el objetivo. Pero si, aparte, se puede lograr tal objetivo teniendo los menores sacrificios posibles, mejor aún. Buscar comida ligera para cenar y adelgazar, pero en general para planificar una dieta, no es nada fácil, porque precisamente las principales recomendaciones ponen a prueba la tolerancia de muchas personas, ya que a menudo tienen que desprenderse de alimentos que les gustan. Aquí mostramos algunos consejos para poder hacerlo sin tener que hacer tantos desajustes.

Planifica tu menú semanal

Lo primero es la planificación, pero en todos los niveles. Tener claro el peso desde el que se parte y el peso que se quiere conseguir, es un factor esencial. Luego, el plazo para conseguirlo; a partir de ello, será para mantenerse o incluso tonificar.

Eso sirve para algo crucial: saber cuántas calorías se pueden consumir al día. Aparte, muchos expertos recomiendan hacer exámenes de rutina en laboratorios, para saber qué alimentos pueden ser descartados y cuáles aprovechados según su salud actual.

Con eso aclarado, lo que sin duda tiene más provecho para las personas que buscan adelgazar, es planificar su menú semanal. Lo ideal es hacerlo todos los domingos, y planificar los siguientes 7 días de comidas. Esto permitirá tener claridad, y poder ir en consonancia con los objetivos, así como no ser víctima de la ansiedad.

Desayunos para adelgazar rápido

La idea es no saltarse el desayuno, eso para empezar. Pero luego, lo ideal es consumir alimentos que sean nutritivos, y aparte, generen una sensación de saciedad muy notable. Eso evitará que luego se pique algo a media mañana.

Los huevos, todas las frutas -sobre todo el plátano-, el yogur, la avena y los frutos secos, son ideales para el desayuno, porque cumplen por completo con los dos propósitos citados como esenciales. Con eso, no se dejará de nutrir al cuerpo para que pueda tener energía para el día a día, pero tampoco se estará abusando o comprometiendo el objetivo de adelgazar, que es lo que a fin de cuentas se quiere.

Comidas sabrosas para adelgazar

Cuando se habla de las comidas y de adelgazar, la mayoría de las personas pensará indudablemente que se acabará siempre con hambre, pero se restringirán las otras opciones, siendo esa la forma de perder peso. Pero no, se puede comer bien y quedar saciado, sin que ello represente un aumento de peso a corto plazo, sino todo lo contrario.

En ese sentido, lo ideal es siempre consumir alimentos como los siguientes:

Garbanzos, lentejas, y en general, las legumbres. Proporcionan mucha energía y saciedad, y apenas se notan sus efectos sobre el peso, ya que tienen mucha fibra y pocas grasas.

Los pescados grasos son muy buenos para adelgazar. La trucha, el atún, el salmón, las sardinas, todos forman parte de ese grupo. Alimentan muy bien, son deliciosos, y por supuesto, tienen muchas proteínas y bajas calorías, por lo que nutren sin dejar rastros en el peso.

La carne magra también es ideal para adelgazar, al igual que el pollo -igual, partes magras y sin tanta grasa-.

Cenas que ayudan a adelgazar

El criterio de los especialistas en nutrición con respecto a las cenas para adelgazar es el siguiente:

50% de verduras.

25% de cereales, legumbres o féculas.

25% de alimentos ricos en proteínas, pero bajos en calorías y grasas.



