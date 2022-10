​"Echo de menos el Valencia, pero estoy contento con la decisión que tomé" Entrevista a Gonçalo Guedes, jugador del Wolverhampton, equipo al que llegó este verano procedente del conjunto 'che' Redacción

viernes, 7 de octubre de 2022, 10:58 h (CET)

DAZN, la plataforma global líder de streaming de deporte, ofrece una entrevista exclusiva con Gonçalo Guedes, jugador del Wolverhampton, equipo al que llegó este verano procedente del Valencia. En este nuevo contenido, el atacante portugués explica los motivos que le llevaron a marcharse al fútbol inglés: “Para mí, lo más atractivo fue el cambio de liga, poder jugar la Premier League, que creo que es el sueño de cualquier jugador. Después, ya llevaba cinco años en el Valencia y quería algo nuevo, quería un desafío nuevo en mi carrera. Surgió la oportunidad de poder venir a la Premier League y jugar en el ‘Wolves’, que tiene muchos portugueses y para la adaptación era muy bueno. Fue una decisión que tomé, ahora quiero aprovechar la liga y dar lo mejor de mí”.



Gran recuerdo del Valencia

Pese a que ahora milita en el Wolverhampton, Guedes subraya que tiene un gran recuerdo de su etapa como jugador ‘che’: “Claro que echo de menos el Valencia. Fue un sitio en el que pasé 5 años, me sentí muy feliz y muy bien recibido desde el inicio, la gente hablaba muy bien de mí y me ha ayudado mucho. Pero es así, fue una decisión que tenía que tomar, la tomé y estoy contento con la decisión que tomé. Espero que le vaya todo muy bien al Valencia. Veo los partidos y ahora creo que con la afición volviendo a Mestalla le está ayudando mucho a ganar los partidos en casa. Están consiguiendo grandes resultados, principalmente en casa, como siempre, porque es un estadio muy complicado en el que jugar para los adversarios”.

En el conjunto valencianista, Guedes coincidió con Thierry Correia, y aunque ahora el lateral es uno de los jugadores más valorados por la afición, el extremo del Wolverhampton desvela las dificultades por las que tuvo que pasar su compatriota: “Llegó en una fase muy complicada del Valencia: el cambio de entrenador, muchos cambios… Llegó del Sporting, había jugado pocos partidos y llegó como un niño. Rubén Vezo y yo lo ayudamos mucho. Durante todas las semanas hablamos, tenemos un grupo en WhatsApp, hablamos los tres y estamos siempre en contacto. Ahora me da gusto ver lo que hace Thierry. Está haciendo una gran temporada, la gente ya lo mira con otros ojos y eso para mí es un gran orgullo”.

El factor Diego Costa

En los ‘Wolves’, el extremo comparte vestuario con Diego Costa, que también llegó a la disciplina inglesa este verano y cuya adaptación está siendo inmejorable, tal y como destaca Guedes: “Creo que es una persona muy buena para el vestuario, muy sonriente y muy alegre (...) Durante toda su carrera ha sido un jugador que ha hecho grandes partidos, grandes campeonatos y en equipos muy buenos. Llegó aquí con una mentalidad muy buena para ayudar a los compañeros, para estar a su mejor nivel, trabajando duro, comiendo bien, yendo al gimnasio, esforzándose mucho y creo que va a ser un gran jugador que nos puede ayudar mucho durante toda la temporada”.

