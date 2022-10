El fin de la temporada de caza es el segundo motivo de abandono de perros en España En el Día Mundial de los Animales, la Fundación Affinity aboga por una ley estable que los proteja a todos Redacción

@DiarioSigloXXI

martes, 4 de octubre de 2022, 11:12 h (CET)

Según indica el último Estudio de la Fundación Affinity “Él Nunca lo Haría” sobre el abandono y la adopción en España, en 2021 llegaron a las protectoras de nuestro país cerca de 168.000 perros, un 3,5% más que en el año anterior. Unos datos que se obtienen de la información proporcionada por cientos de protectoras de toda España - en esta edición cerca de 400 protectoras y refugios de todo el territorio – y un trabajo de estimación posterior acerca del número de animales recogidos cada año.



Entre los motivos de abandono, destaca en segunda posición el fin de la temporada de caza (13%). De hecho, la caza aparece cada año entre los tres principales motivos de abandono. “La incidencia de la práctica cinegética en el abandono de perros se mantiene estable entre los primeros puestos año tras año. Teniendo en cuenta que los canes que se dedican a la caza representan un pequeño porcentaje del total de perros que hay en nuestro país, unos 7 millones, la cifra es muy destacable”, asegura Isabel Buil, directora de la Fundación Affinity.

Ante estos datos, la Fundación Affinity insiste en la importancia de garantizar el bienestar de estos animales. Por ello, la entidad pide que se alcance un consenso para conseguir una Ley estable que garantice el bienestar de los animales. Las divergencias pueden poner en peligro el proyecto de ley de protección, derechos y bienestar animal lo que supondría perder una oportunidad para asegurar la protección de todos los animales con los que convivimos.

“Desde la Fundación Affinity creemos que el debate político entre los distintos partidos es sano y es una señal de que la sociedad avanza, pero quizás no con la misma rapidez en todos los sectores, colectivos o territorios. Además, pensamos que estas diferencias no deberían suponer una barrera insalvable para la aprobación de una normativa tan necesaria. En este punto, un amplio consenso – como ya ocurrió en la aprobación de la reforma legal para que los animales dejaran de ser considerados 'cosas' – será clave y una muestra de que tendremos una Ley sólida y estable”, asegura Isabel Buil.

En Alemania, por ejemplo, ya existe una ley de protección animal que garantiza el bienestar de todos los animales de compañía. Y, por otro lado, para abordar cuestiones que afectan exclusivamente a perros de caza, hay otra ley que regula el sector y el uso de perros. Entre otras cuestiones, esta ley establece unas normas sobre qué razas pueden dedicarse a esta práctica, quién y cómo queda autorizado a la cría de estos animales, etc. Pero pese a esta regulación específica, el bienestar y los derechos de estos perros igualmente quedan protegidos por la ley general de protección animal.

“Es importante que el gobierno apueste por proteger a todos los perros, al igual que a otros animales de compañía. Nos parece una cuestión básica y necesaria. Además, cabe destacar que las leyes de protección animal autonómicas tampoco excluyen a los perros de caza o de trabajo. No se entendería que la ley que se está preparando sea más laxa y deje a una parte de los animales desprotegidos. Excluirlos de la ley nacional sería dar un paso atrás”, añade Isabel Buil.

La Ley de Protección Animal establece una serie de mecanismos de control para asegurar su cumplimiento, algo que permitiría garantizar el bienestar animal. Un ejemplo sería a través de la identificación obligatoria de perros y gatos. Según el Estudio “Él Nunca lo Haría” tres de cada cuatro animales que llegaron a las protectoras en 2021 no estaban identificados con microchip, un porcentaje muy elevado.

Además, hay que tener en cuenta que muchos de los animales que llegan a las protectoras y refugios lo hacen porque se han perdido y para que puedan ser devueltos a sus familias, el microchip es fundamental: un animal de compañía identificado tiene hasta 5 veces más probabilidades de ser recuperado por la familia que uno no identificado.

4 de octubre: huelga de animales y petparents

Cada 4 de octubre, Día Mundial de los Animales, la Fundación Affinity impulsa una campaña relacionada con el bienestar animal y los problemas que existen todavía en nuestra sociedad. Este año, la Fundación ha querido sumarse a la petición de otras entidades animalistas para expresar su rechazo a las barreras que está encontrando el proyecto de ley de protección, derechos y bienestar animal para salir adelante.

Para mostrar su disconformidad con esta situación, y que la población en general pueda unirse a esta petición, la Fundación ha lanzado una iniciativa en las redes sociales para que los animales de compañía y los petparents hagan "huelga" y se manifiesten en contra. Para participar, el usuario deberá compartir en redes sociales una fotografía de su animal de compañía de espaldas, o simplemente unirse al llamamiento utilizando el hashtag #huelgadeanimales.

