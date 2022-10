Series nuestras de cada día

En el afán de agilizar el storming de ideas de los guionistas de estas plataformas maléficas en las que ahora vivimos el tiempo que no tenemos, se me ha ocurrido proporcionarles unas ideitas que se me han ocurrido esta tarde:



A) "NO DESEARÁS A NADIE UN FELIZ 2020". Un psicópata que no está muy bien de la cabeza va asesinando uno a uno a los presentadores de las distintas Galas Fin de año de 2019, donde se daban los mejores deseos y se deseaba lo mejor para el 2020. Nuestro hombre emplea originales modos de acabar con sus víctimas, como obligar a ganadores de GOT TALENT en la modalidad de claqué, a bailarles encima un zapateado durante 13 días. Tras 7 temporadas, el detective de turno cae en la cuenta que el criminal sólo podía ser alguien que se tomaba muy mal que le engañasen.

B) "DEJADME SALIR". Propuesta exclusivamente dirigida a Disney Plus. Spin off de “Star Wars”. Un extra del rodaje de una serie de "Star Wars” (no se menciona cual) se queda atrapado dentro de R2D2 y no puede salir, con lo cual hiperventila y empieza hablar como el simpático robot, y el resto de la gente no le hace ni caso. El resto de la serie, lógicamente, es una variación de “La cabina”, de Antonio Mercero.

C) "CARLOS VS CARLOS". En una visita informal a la basílica de Westminster, Carlos III confunde la entrada al lavabo con un agujero de gusano que lo transporta al Madrid de 1780, apareciendo por la Puerta de Alcalá, y siendo apedreado por una serie de transeuntes que le acusan de no ser neoclásico. No será su único contratiempo. Allí entrará en conflicto con otro Carlos III que está empeñado en que es el verdadero Rey, en este caso de España. La única posibilidad que el Carlos inglés regrese a su tiempo es un conjuro que solo recuerdan Megan Markle y Begoña Villacís.

D) "CICLOTÍMICA". Una psicópata con personalidad múltiple, se dedica a asesinar a los jefes intermedios que le impiden ascender en los 9 trabajos en los que está empleada. Todo concluye con un requerimiento de Hacienda, que no se explica de donde saca tanto tiempo esta mujer si el día solo dura 24 horas.