Coches de ocasión, una alternativa más barata y de calidad

En algunos casos, para nuestra vida diaria precisamos ahorrar el máximo tiempo posible, y si tenemos una agenda ajetreada, quizás, lo que nos reste mucho tiempo sea el transporte. En ese caso, el transporte público es más lento que ir en nuestro propio vehículo, ya que tienes que hacer esperas, sus recorridos pueden no ser directos al destino y puede que hasta tengas que hacer trasbordo entre líneas.

Sin embargo, entre todas las ventajas que ofrece el transporte personal frente al transporte público, también existe un gran inconveniente: el precio. Más allá de los gastos que derivan de tener un vehículo en propiedad (combustible, revisiones y reparaciones del taller, limpieza, etcétera) el primer gasto es el más grande, el pago del coche. Sin embargo, para que esto no sea un gran impedimento y podamos tener nuestro vehículo privado, existen alternativas como los concesionarios de coches de segunda mano en Málaga, establecimientos donde podrás adquirir coches más baratos.

Veamos a continuación cuáles son las ventajas, diferencias y características de los vehículos de segunda mano, también llamados de ocasión, y los servicios de estos establecimientos.

Ventajas de comprar un coche de segunda mano

El aspecto principal que ya se ha mencionado es la diferencia de precio entre un coche nuevo y un coche de segunda mano. Teniendo en cuenta que este coche ya ha pasado por un propietario, en algunos casos puede que hasta tres, el uso del vehículo puede haber producido algún tipo de desgaste o bien verse afectado por el mal cuidado. Este es el aspecto que hace que el precio del vehículo baje, sin embargo, en los concesionarios de coches de segunda mano se encargan de realizar revisiones y reparaciones de los vehículos hasta que su estado es el idóneo para una conducción segura.

Otro aspecto que hace que el precio de estos vehículos baje, es que en muchos casos, no son modelos nuevos o recientes, por lo que debido a la antigüedad, y puede que hasta por estar obsoleto en algunos aspectos, sea más barato, por aspectos derivados como la dificultad de encontrar piezas para sus recambios.

Por otro lado, los servicios de los concesionarios van evolucionando, y actualmente, cuentan con páginas web donde se ofrece el catálogo de los vehículos que hay a la venta. En estos catálogos podrás buscar el vehículo en el que estés interesado, sea un modelo o marca específicos; o por otras características, como el tipo de marchas, el número de puertas, el tipo de combustible, etcétera. Al igual que con la compra de un coche nuevo, los coches de segunda mano cuentan con garantía, que será distinta dependiendo del modelo del coche, así como la cobertura que ofrezca.

Otros servicios de los concesionarios: compra de tu coche y alquiler de vehículos

Como empresas especializadas en el sector automovilístico, muchos concesionarios ofrecen otros servicios. En primer lugar, el servicio de compra de coches es el más habitual, debido a que es el modo con el que consiguen vehículos para reparar y vender. Si estás interesado en vender tu coche, los profesionales de los concesionarios evaluarán tu vehículo, valorarán su estado y revisarán sus componentes para ofrecerte el precio real de tu coche. Además, esta es la forma más económica de hacerte con un nuevo coche, ya que obtendrás una cantidad de dinero que podrás invertir directamente en la compra del nuevo vehículo.

En segundo lugar, el alquiler de vehículos es cada vez más común, por ejemplo, en las grandes ciudades, donde el transporte público cuenta con conexiones con toda la ciudad, o bien, porque las nuevas normas de circulación o normativas ecológicas prohíben la conducción de ciertos vehículos. Por ello, una alternativa es alquilar un vehículo para utilizarlo únicamente durante el trayecto o los trayectos necesarios. Una buena alternativa para unas vacaciones si queremos visitar varias ciudades.



Sea por el factor económico o por otros factores, no dudes en consultar el catálogo de vehículos de un concesionario de segunda mano, como otra opción válida de compra.

