Viajar a Nueva York. Destino de moda para los españoles Antes de emprender tu viaje, es importante tomar en cuenta cinco consejos básicos Redacción

jueves, 29 de septiembre de 2022, 10:12 h (CET) La pandemia frenó en seco el comercio y el turismo a nivel mundial. Con las fronteras cerradas, muchos viajeros se quedaron sin poder salir ni planear viaje alguno. Sin embargo, las restricciones se han vuelto menos rigurosas y las personas están deseando viajar durante sus vacaciones. Después de dos años de restricciones, ahora es posible salir de España con tranquilidad y entrar a otros países y ciudades con la misma comodidad.

Nueva York se ha vuelto un destino de primera para los españoles, ahora que es posible hacerlo sin tantos requisitos. Desde el 8 de noviembre del 2021, los ciudadanos del espacio Schengen pueden entrar a Nueva York sin problemas y, desde junio del 2022, ya no necesario presentar una prueba de COVID negativa.

Lo que sí necesitas es mostrar tu tarjeta de vacunación con las dosis completas. Además, debe haber transcurrido el tiempo de inmunización, es decir, deben haber pasado al menos 14 días de la última dosis del esquema.

Los 5 mejores consejos para viajar a Nueva York

Antes de emprender tu viaje a Nueva York, es importante tomar en cuenta estos 5 consejos básicos, para evitar cualquier inconveniente durante el desplazamiento o estancia en la ciudad.

1. Permiso especial ESTA

Los ciudadanos españoles no necesitan solicitar una visa para viajar a Nueva York, pues España es parte del Programa de Exención de Visados (VWP por sus siglas en inglés). Por lo tanto, solo se necesita aplicar al permiso ESTA y proveer la información solicitada.

Para el permiso ESTA debes indicar distintos métodos de contacto e información personal, así como datos de tu estadía, y pagar la tarifa de 21 $. La solicitud suele ser rápida, pero es aconsejable pedirla con unos días de antelación para evitar cualquier inconveniente.

2. Enviar dinero

Ya sea que vas a encontrarte con algún conocido o tienes una cuenta en algún banco estadounidense y necesitas tener fondos para poder moverte por Nueva York. Es importante conocer cuáles son las mejores alternativas, con menos comisiones, mayor velocidad de transferencia, distintos y métodos de pago. También deberás averiguar los requisitos necesarios para realizar la operación, como proporcionar tus datos personales o documentos de identidad. Así podrás aprovechar al máximo tu dinero mientras estés de viaje en Nueva York.

Una de las mejores alternativas para enviar dinero a Estados Unidos es utilizar un servicio de envío de dinero online.

3. Evita los timos

Nueva York es una ciudad llena de turistas, y por esta razón muchos aprovechan de estafar a quienes no ponen suficiente cuidado. Una de las estafas más comunes es la de vender entradas a sitios turísticos como la Estatua de la Libertad o al ferry a Staten Island.

Los delincuentes se ubican en las cercanías de estas zonas y ofrecen boletos fraudulentos. Es importante adquirir los boletos desde los proveedores oficiales, generalmente en línea o en áreas debidamente señalizadas a las afueras del lugar.

En muchos casos los boletos son legítimos, pero el costo es mucho mayor al que se pagaría en los canales oficiales de venta.

4. Recuerda que los trámites de aduana son engorrosos

Los aeropuertos de Nueva York, así como en el resto de Estados Unidos, tienen medidas de seguridad muy altas. Por esta razón, es muy probable que, aunque tengas todos tus documentos en regla, te vayas a demorar en esta área.

Es importante tener a mano toda tu documentación, incluyendo la tarjeta de vacunación, una copia del ESTA, tu pasaporte vigente y cualquier otro documento que consideres importante.

5. Aprovecha las ofertas de transporte público

Nueva York es una ciudad muy grande y populosa. Aunque hay muchas opciones de alquiler de autos y los taxis son otro atractivo turístico más, lo ideal es usar el transporte público para trasladarse de un lado a otro.

La mejor opción es adquirir la tarjeta Metrocard, que te permite usar el metro, el tren y los buses de Nueva York. Cada viaje tiene un costo de 2,75 $, pero existen planes ilimitados durante 7 o 30 días, con costos de 33 $ y 127 $ respectivamente.

La capital del mundo

A pesar de no ser la capital de Estados Unidos, Nueva York es a día de hoy considerada la capital del mundo. Esta ciudad ofrece una gran riqueza cultural que todo viajante debe conocer. Con estos consejos, cualquier español le puede sacar el mayor provecho a su visita. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

