DAZN, la plataforma global líder de streaming de deporte, ofrece desde hoy una nueva entrega de ‘True Driver’, que en esta ocasión profundiza en la figura de Charles Leclerc, piloto de Ferrari. El monegasco, situado actualmente en la segunda posición de la clasificación del Mundial, está siendo uno de los grandes protagonistas de esta temporada de Fórmula 1 por su lucha con Max Verstappen por ser campeón del mundo, aunque es consciente de la dificultad que entraña: “Va a ser más difícil, pero al final nada es imposible y pelearé hasta el final”.



‘True Driver’ permite conocer mejor a Leclerc a través de los testimonios de su compañero, Carlos Sainz, el Jefe de equipo de la Scuderia Ferrari, Mattia Binotto, o los expilotos Pedro de la Rosa y Marc Gené. En este contenido exclusivo, el monegasco revive cómo fueron sus comienzos: “Empecé a correr cuando tenía 3 años y medio. Mi padre fue a visitar a su mejor amigo, Philippe Bianchi, el padre de Jules Bianchi. Enseguida le dije que era eso lo que quería hacer cuando fuera mayor. Y me enamoré de este deporte”.

Lucha con Verstappen desde el karting

Leclerc dio sus primeros pasos en el karting y también tuvo feroces batallas con Verstappen: “Max y yo no sabíamos que íbamos a llegar a la F1 al mismo tiempo. Éramos menos maduros, mucho más jóvenes, nos tomábamos las cosas más personales que ahora (...) En karting, mi mayor rival fue, probablemente, Max”.

Posteriormente, dio el salto a la F2, donde ganó el campeonato en 2017, aunque tuvo que afrontar uno de los momentos más difíciles de su vida, la muerte de su padre: “Al final, lo único que puedo hacer es centrarme en mi trabajo de nuevo (...) Cuando me pongo el casco, solo trato de hacerlo lo mejor posible y concentrarme en el trabajo. Obviamente, ha sido más difícil cuando ha habido una pérdida como la de mi padre”.

Sueño cumplido

Su gran papel en la F2 le llevó al ‘Gran Circo’ y debutó a los mandos de un Alfa Romeo-Sauber. Tan solo un año después, se confirmó su fichaje por Ferrari, algo muy especial para Leclerc: “Siempre sueñas con ser piloto de F1. Ya estaba preparado para la F1 con 10 u 11 años, pero no parecía real. Decía: ‘Vale, sueño con ello, pero solo llegan 20. ¿Cómo voy a ser yo?’. Y luego ser piloto de Ferrari, cuando solo hay dos… Cuando sucede, es muy especial”.

En la escudería italiana, Leclerc comparte equipo con Carlos Sainz, al que le une una buena relación: “Es genial, tenemos una gran relación, lo que es súper importante para el equipo. Sí, siempre nos llevamos bien. Dentro de la pista y también fuera de la pista. Pero lo manejamos bastante bien”. En la misma línea se manifiesta Sainz: “La relación con Charles no ha cambiado. Yo creo que un buen ejemplo de ello es el rebufo que le di en Paul Ricard. La verdad es que con Charles siempre ha sido así y espero que siga siendo así, porque creo que también ayuda al ambiente en el equipo y a la relación que tenemos él y yo para también quitarnos un poquito de presión”.

Capacidad de autocrítica

Los que mejor conocen al piloto de Ferrari destacan su enorme autocrítica, algo que el propio Leclerc reconoce: “Siempre he sido demasiado duro conmigo mismo. Es la forma en la que siempre he trabajado y creo que es bastante constructiva para mí. No me gusta esconderme detrás de excusas. Cuando cometo un error, ya está hecho. Me da igual que la gente no me entienda, me critique o lo que sea”.

Precisamente, esa capacidad de autocrítica hace que Leclerc sea visto por muchos como futuro campeón del mundo, tal y como señala De la Rosa: “¿Tiene la calidad para ser campeón del mundo? Sí. ¿Tiene la capacidad para ser varias veces campeón del mundo? También”. Gené tampoco tiene dudas sobre el potencial del monegasco: “Yo creo que sí, que será campeón del mundo vestido de rojo".