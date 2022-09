Los errores más comunes en una primera cita

La primera cita es siempre un punto de inflexión para la pareja. Dependiendo de cómo se desarrolle, así serán las oportunidades de tener una relación o no. Este momento es realmente emocionante para ambas personas y la ansiedad es una de las razones más comunes por las que la gente comete errores en una primera cita. Otra razón es la falta de preparación y las ideas equivocadas sobre cómo dar una buena impresión a la otra persona.

Hoy vamos a ver los errores más comunes que las personas hoy en día cometen durante la primera cita. Además, es algo que le ocurre tanto a hombres como a mujeres. Te recomendamos que prestes atención y que evites cometerlos.

Los 7 errores más comunes en una primera cita

Error N°1. Te distraes continuamente con tu teléfono Tal vez lo peor que puedes hacer en una primera cita es distraerte constantemente con tu teléfono. Este comportamiento solo indica que no tienes interés en la otra persona y puedes estar seguro de que nunca habrá una segunda cita.

Te recomendamos que desactives todas las notificaciones innecesarias de tu teléfono durante la cita, no navegues por Twitter o Facebook y no envíes mensajes de texto a menos que sea una urgencia. Es mejor no sacar tu teléfono del bolsillo si no es estrictamente necesario. Claro que hay situaciones en las que necesitas estar distraído con el teléfono pero hazlo con tacto, explícale a la otra persona que necesitas un minuto para resolver algo y continuar con la cita.

Error N°2. Eliges el lugar equivocado para quedar Una buena opción es un restaurante o un bar tranquilo y acogedor. Incluso un paseo por el parque puede ser una buena opción. Es mejor evitar lugares con mucho ruido y en los que hay mucha gente, no vas a poder comunicarte bien.

Además, no es buena idea ir al cine. Vas a estar una hora y media o dos en completo silencio. Si hablas durante la película, molestarás a los que están sentados a tu alrededor. Seguro que no quieres recordar tu primera cita por el escándalo que se formó en el cine, ¿no? Asumimos que no.

Error N°3. Bebes mucho alcohol Para muchos, el alcohol es una forma de liberarse, ganar confianza y abrirse delante de alguien desconocido. En general, una copa de vino en una cita romántica es aceptada. Sin embargo, no deberías apoyarte en el alcohol o la otra persona puede que no vea en ti futuro como pareja.

Ahora mismo, por cierto, las citas sin alcohol se están volviendo más y más populares. La gente suele quedar los días entre semana o los fines de semana por la mañana para que no exista la tentación de beber alcohol. Te recomendamos seguir esta tendencia. El alcohol no te dará nada bueno aparte de esa confianza en ti mismo temporal.

Error N°4. Hablas sobre relaciones pasadas Una gran metedura de pata en una primera cita es hablar sobre relaciones anteriores. Estos comentarios pueden mostrar a la otra persona que estás resentido o no has pasado página con la ruptura anterior.

Puedes llegar a pensar que este tipo de conversación halaga a la otra persona, como demostrando que son mejores que tu anterior pareja. Sin embargo, puede pensar que en el futuro pueden ser también objeto de este tipo de conversaciones. Para decirlo suavemente, no les gustaría verse en esa situación.

Error N°5. No te ves bien Por supuesto que no es necesario que te vistas para tu primera cita como si fueras a un evento social, pero sí debes elegir la ropa con cuidado. Una camiseta vieja arrugada, unos vaqueros descoloridos e ir despeinado seguro que no es lo que la otra persona espera ver en una primera cita.

Arréglate, viste bien y cómodo, nada llamativo pero asegúrate de no parecer aburrido. Estamos seguros de que tienes ropa así en tu armario. Recuerda que la primera impresión de una persona se forma en gran medida a través de la apariencia. Si no te ves agradable, todo lo demás pasará a un segundo plano.

Error N°6. Empiezas a hablar con insistencia sobre los planes de futuro juntos Existe la opinión de que cualquier relación necesita un empujoncito de una forma u otra para que continúe avanzando. Es verdad, pero necesitas hacerlo de la forma correcta. Si en la primera cita ya empiezas a hablar sobre cómo será la vida viviendo juntos, cuántos hijos quieres tener y a dónde ir a pasar la luna de miel, seguro que la otra persona se asustará.

Para empezar, los planes de futuro de la otra persona pueden ser muy diferentes. Tampoco ayudan las prisas y crean alarma. Por último, estas conversaciones te vuelven demasiado seguro de ti mismo a ojos de la otra persona y esa impresión de seguridad excesiva no ayuda.

Error N°7. Construyes expectativas demasiado altas en la primera cita Todos queremos conocer a la persona perfecta. Todos esperamos que la primera cita vaya bien y que surja una bonita y romántica relación rápidamente. Pero seamos sinceros, a no todas las primeras citas les sigue una segunda.

Tienes que ser positivo, siempre, pero no necesitas idealizar todo lo que ocurre y esperar que ese sea el día en el que tu vida va a cambiar para siempre. Todavía tienes que conocer a la otra persona, su carácter, sus intereses e incluso sus rarezas. No sobreestimes tus expectativas para no llevar una severa decepción en el futuro. Intenta ver la primera cita como una de las fases en el desarrollo de una relación. Una fase importante pero ni de lejos la única.

Citas en Internet: ¿cuáles son las reglas aquí?

Vivimos en la era de las citas en Internet con una gran variedad de formatos para la comunicación. ¿Quién dijo que la primera cita tiene que ser en persona? ¡Nadie! Además, una cita a través de videollamada te dará mucha más libertad y te permitirá evitar muchos de los errores típicos. Sin embargo, todo lo que hemos escrito en este artículo también se aplica a las citas en Internet.

En cualquier caso, te recomendamos que empieces por tener citas a través de video. Esto te ahorrará mucho tiempo y te dará una idea clara sobre cómo es la persona que tienes delante de ti y si estás o no listo para continuar construyendo una relación con ella.

También queremos recomendarte un formato para ligar: chat webcam chicas. Aquí, por defecto te comunicas a través de video y rápidamente conoces a la otra persona, su carácter, su comportamiento y sus intereses. Presta atención a los chats con webcam Chatspin, Chatrandom and CooMeet, han demostrado que funcionan y el número de usuarios en estas plataformas es realmente grande. Si eres de los que prefiere plataformas clásicas de citas, puedes echar un vistazo a las más populares con función de videochat: Tinder, Badoo, Bumble y otras. Tienes muchas opciones, no vas a tener ninguna dificultad en encontrar el servicio que más se ajuste a ti.

Para resumir: ¡la primera cita no tiene que asustarte!

No importa si quedáis en persona o usáis un chat con cámara web. La ansiedad de la primera cita es completamente normal y solo se va con el tiempo, cuando empiezas a conocer mejor a la otra persona y encuentras cosas en común.



Si sientes que no estás preparado para quedar en persona, es hora de comunicarte a través de un chat con cámara web. Desde la comodidad de tu propia casa te sentirás más seguro y libre. Cuando lleves unas cuantas citas en Internet, dar el paso y conoceros en persona será mucho más productivo e interesante para ambos. ¡Suerte!