"Conquistando el Éxito" se posiciona número 1 en Ventas siendo Best Seller con miles de compras de la mano Lioc Comunicae

miércoles, 28 de septiembre de 2022, 08:03 h (CET) Una obra creada por 11 coautores en la que comparten sus historias y la fórmula con la que lograron salir de una situación financiera complicada para conseguir los resultados económicos que deseaban, desde casa, sin horarios fijos y sin jefes El pasado 23 de septiembre el libro de los 11 coautores "Conquistando el Éxito" se terminó posicionando como número 1 en Amazon. Fue el más vendido en varias categorías -entre ellas Marketing Multinivel- en las principales tiendas Kindle de España, Estados Unidos, México, etc. y en formato Ebook, gracias a las miles de descargas realizadas desde que se publicó.

En el mundo actual, en el que la inflación sube, la luz, la gasolina y los impuestos, cada día es más difícil llegar a fin de mes cuando los ingresos familiares prácticamente no varían y son, en su mayoría, insuficientes.

Esto fue lo que impulsó a estos 11 autores, Carlos Fernández, Julián Alcántara, Mariana Simental, Alma Ruth Campos, Mayte Pauls, Ruz Hernández & Juan Ramírez, Rita Rivera, Hilda E. Medina, Berenice Chaidez & Ramón Zamudio, Zulema Soto & Francisco A. Vega y Adriana Yanira Tosello, a unirse para compartir sus historias y dar a conocer la fórmula que, personalmente a cada uno de ellos, les ha permitido alcanzar sus sueños: el Network Marketing, el revolucionario modelo empresarial también conocido como Redes de Mercadeo o Marketing Multinivel.

A través de sus testimonios -tan sinceros como inspiradores y emotivos-, los coautores del libro comparten con el lector los secretos de esta fórmula de negocio tan poco -y tan mal- conocida. Un negocio al que, sin embargo, se pueden dedicar personas de cualquier edad, sexo, formación y clase social, y que permite un ilimitado horizonte de ingresos económicos.

A lo largo de los 11 capítulos de "Conquistando el Éxito", estos emprendedores y emprendedoras cuentan -sin esconder los obstáculos y sinsabores que han conocido- el camino que han recorrido hasta conquistar el éxito, al mismo tiempo que ofrecen consejos y soluciones a la situación económica que se encuentran muchas personas hoy en día.

Gracias al network marketing, han conseguido tener resultados espectaculares, viajar, aprender, la casa de sus sueños, el coche deseado, etc. Su lema es: "Si nosotros pudimos, tú también puedes", solo hay que tomárselo en serio y trabajarlo para que la magia suceda, incluso pudiendo compaginarlo con la ocupación actual. Esto fue lo que hicieron inicialmente algunos de los autores de este libro como Ruz y Juan, Berenice y Ramón, o Zulema y Francisco, que siendo matrimonio, uno de los dos empezó probando este modelo empresarial mientras el otro mantenía su trabajo, y a medida que los resultados se fueron materializando, terminaron por dejar sus anteriores trabajos para dedicarse en exclusiva al Network marketing.

Todos ellos son emprendedores de diferentes nacionalidades y países, como México, República Dominicana, Italia o España y no paran de crecer ayudando a muchísimas personas en momentos en que la crisis está afectando duramente a muchas personas. Sin lugar a dudas el Network Marketing es una opción de salida para muchas familias en un mundo globalizado como el de hoy en día.

