​Las 15 dinamitas de Paula Josemaría Caracterizada por su remate, por sus cambios de ritmo y por su carácter ofensivo, ha experimentado una gran evolución en su manera de jugar Redacción

@DiarioSigloXXI

martes, 27 de septiembre de 2022, 13:16 h (CET)

Paula Josemaría Martín, extremeña desde 1996, más conocida dentro del pádel como ''Paulita dinamita'', ha conquistado, junto a su actual pareja Ariana Sánchez, el número 1 del ranking World Padel Tour. Tras 17 victorias consecutivas en las que solo han cedido dos sets, Paula Josemaría y Ari Sánchez conquistaron su cuarto título consecutivo (el séptimo esta temporada) tras ganar el pasado WPT Comunidad de Madrid Master.

Cuando terminó su carrera de Bioquímica, la extremeña decidido darse la oportunidad de jugar al pádel unos años y probar suerte… Pero en su caso no se trata de suerte, se trata de esfuerzo, de trabajo y de muchas ganas por seguir mejorando como jugadora de pádel profesional. Hace unos años, desde el medio Padelspain le preguntaron a la jugadora: ''¿Un sueño?'' y ella respondió: ''Pelear algún día por un título importante''. Ya no solo pelea por los títulos más importantes contra las mejores jugadoras, si no que ahora le toca defender el número uno por el que tanto han trabajado ella y todo su equipo.

El camino hacia esa primera posición del ranking viene acompañado de la suma de 15 títulos WPT (sexta jugadora con más entorchados) de los que ya puede presumir Paula Josemaría. Jugadora de tenis en sus inicios, comenzó en el mundo del pádel de casualidad en un torneo de su club y tras destacar en diferentes competiciones de Extremadura, en 2016 su carrera como profesional comenzó a despegar.

Ha formado pareja con jugadoras como Esther Lasheras, la argentina Valeria Pavón, Bea González...pero no fue hasta 2019, junto a Ana Catarina Nogueira 'La Portu', cuando la cacereña logró su primer título del circuito, en el mismo lugar dónde se ha coronado número 1: en el Madrid Master. Podría decirse que a Josemaría se le dan bien los Master ya que suma cinco más en su carrera (Marbella 2020 con Marta Marrero y Marbella 2021, Cascais 2021, Marbella 2022, Madrid 2022 con Ari Sánchez).

A estos títulos, les acompañan la corona de maestra tras ganar el Master Final del año pasado en Madrid y ocho Open en sus dos ultimas temporadas, por no hablar de su buen hacer con España en el Mundial, habiéndose coronado como campeona del Mundo en Doha 2021 o en el Europeo durante el mismo año tanto en categoría por equipos como en formato Open, así como otro Cto. de Europa junto a una leyenda como es Carolina Navarro. Estocolmo, Málaga, Cascais, Viena… son algunas de las ciudades conquistadas por la zurda más explosiva del circuito pero, si hay una ciudad que se le da bien, es Madrid. Han ganado los últimos cuatro torneos disputados en la capital.

Caracterizada por su remate, por sus cambios de ritmo y por su carácter ofensivo, Paula Josemaría ha experimentado una gran evolución en su manera de jugar, cuidando y mejorado también la defensa para convertirse en una de las jugadoras más completas de la actualidad. Gracias a sus cualidades, se ha convertido junto a su compañera Ari Sánchez en una de las parejas que mejor se complementa dentro de la pista.

Tras la conquista del primer puesto de la Race 2022, ahora tocar una tarea aún más difícil: mantenerlo. ¡Mucha suerte!

