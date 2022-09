Piscinas Lara: "Las piscinas con revestimientos naturales y diseño de iluminación serán tendencia en el 2023" Comunicae

lunes, 26 de septiembre de 2022, 15:29 h (CET) No cabe dudas que la mejor época para comenzar con la construcción de una piscina es durante los meses de septiembre a diciembre. Una empresa experta en mantenimiento de piscinas explica por qué y cuáles van a ser las principales tendencias del año 2023 Cualquiera que tenga pensado construir su piscina en 2023 probablemente esté informándose e inspirándose de qué tipos de piscinas se pueden construir y cuáles están más en tendencia. Y este es el mejor momento para hacerlo y para ponerse manos a la obra. Si bien es cierto que el frío es una temperatura quizás molesta para trabajar, los meses de septiembre a diciembre son los mejores para ponerse el mono de obra, comenzar con la construcción de una piscina.

Piscinas Lara, una empresa suministradora de una gran cantidad y variedad de productos de alta calidad para el mantenimiento de piscinas, explica que esto se debe a que la primavera son meses demasiado precipitados para emprender la obra de la piscina, puesto que suelen ser meses en los cuales los obreros van ajetreados o incluso ya están llevando a cabo la construcción de otras piscinas. "Es muy probable que en los meses de abril, mayo y junio no haya obreros disponibles o que la obra se alargue demasiado y no se pueda disfrutar de la piscina en verano de forma completa. Por este motivo, ponerse manos a la obra en este momento es fundamental" explica Piscinas Lara.

En cuanto a revestimientos, la tendencia más en alza de este 2023, que llegará dentro de pocos meses, es utilizar un revestimiento que recuerde a la naturaleza, generalmente en colores verdes o marrones de poco brillo, con texturas que recuerden a piedras naturales e incluso los colores dorados oscuros con matices apagados pueden funcionar para aportar a este aspecto natural. Para ello, lo más recomendable, según Piscinas Lara, es emplear materiales naturales antes que sintéticos. Es importante tener en cuenta la clara tendencia que tienen los usuarios a realizarse fotografías para las redes y, por lo tanto, cuanto más parecidas sean las piscinas a un paraíso en Bali, mejor.

"En cuanto a la profundidad, lo más buscado este año y el siguiente son las piscinas poco profundas, en la que simplemente podemos remojarnos un poco y relajarnos. Volvemos a la idea anterior, buscamos una piscina atractiva, a la que acompañar con un cuidado paisaje natural, ya que a los usuarios les encanta poder disfrutar de un bello paisaje natural" aconseja Piscinas Lara.

"Si hay algo que realmente transmite belleza a una piscina es un agua cristalina y perfecta y esto solo se puede conseguir con productos de mantenimiento y limpieza de la piscina de alta calidad, los cuales puedes encontrar en nuestra tienda" recomienda Piscinas Lara.

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.