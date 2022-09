El Madrid vuelve a ganar la Supercopa (89-83) Victor Diaz

domingo, 25 de septiembre de 2022, 18:30 h (CET) Se volvió a repetir el guión de las últimas temporadas, y el Real Madrid vuelve a dar primero en la temporada al hacerse, por cuarta vez seguida, con la Supercopa Endesa, al vencer nuevamente a su gran rival, el Barça, en un partido que se ha resuelto en la prórroga y que ha cumplido con las expectativas que se le piden a este tipo de encuentros.



No ha sido un partido excesivamente brillante, pero sí ha tenido muy buenos momentos y, tal vez lo más importante, no le ha faltado emoción, al decantarse -a favor del de casi siempre- en el tiempo extra.

Allí el Madrid ha tenido más aplomo en los tiros desde la personal y, sobre todo, ha defendido mejor, de la mano de un inmenso Tavares, un valladar que ha cerrado su enorme actuación con un vital tapón a Sanli cuando su equipo ganaba por dos. El pívot, merecidamente, se ha alzado con el MVP de la final.

Al Barça, por el contrario, pese a merecer tanto como su rival la victoria, se le resiste desde 2015 el torneo que abre la temporada española, saliendo derrotado por cuarto año consecutivo ante su máximo rival.

El Madrid comenzó el partido en muy buena sintonía colectiva, con un juego rápido y vertical, y con la anotación bastante repartida entre sus jugadores. Todo ello contrastaba con un Barça atascado a excepción de Sanli, a quienes sus compañeros sí que conseguían encontrar, y que anotó los primeros once puntos culés.

Así, pese al mejor juego de los de Chus Mateo, el primer cuarto transcurrió bajo la senda general de la igualdad (17-15, min 10), con momentos de altos vuelos, como el doble alley-hoop de ida y vuelta a una mano de Poirier y Vesely.

Igualdad que no hubo en el segundo. El Barça consiguió maniatar a un Madrid atascado ofensivamente, llegando a tenerle por momentos contra las cuerdas. Kuric, ayer ausente y hoy dentro del equipo en sustitución de Higgins, sacó su excelente muñeca a pasear.

Con la ayuda de otros como Jokubaitis o Kalinic, el escolta norteamericano lideró, con 8 puntos, el ataque del Barça frente a un Madrid que, pese a la labor de Tavares y las acciones del siempre brillante Musa, se veía diez abajo justo antes de que una última canasta del escolta bosnio dejara la renta barcelonista en +8 (29-37 al descanso).

REAL MADRID: Causeur, Musa, Deck, Yabusele, Musa -cinco inicial-, Llull, Rudy, S. Rodríguez, Hezonja, Poirier BARÇA: Satoransky, Laprovittola, S. Martínez, Tobey, Sanli -cinco inicial-, Kalinic, Abrines, Vesely, Kuric, Jokubaitis PARCIALES: 17-15, 12-22, ÁRBITROS: Daniel Hierrezuelo, Antonio Conde y Jordi Aliaga. Eliminaron por personales a los azulgrana Vesely y Sanli. INCIDENCIAS: Final de la Supercopa Endesa. Pabellón San Pablo (Sevilla), casi lleno, con muy pocos asientos vacíos. En los prolegómenos se ofreció a los aficionados el trofeo de campeones de Europa recientemente conquistado por la selección masculina.

