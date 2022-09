El Barça y Laprovittola se apuntan al "Clásico" en la Supercopa (91-74) Victor Diaz

sábado, 24 de septiembre de 2022, 22:14 h (CET) La final de la Supercopa Endesa volverá a ser la misma de los últimos tres años. El Barça, al estilo del Madrid en la primera semifinal, se ha impuesto al Joventut con unos dos últimos cuartos bestiales, y retará un año más a los blancos en la competición que abre la temporada oficial en España.

Los azulgrana han dado buena cuenta de su rival catalán con un protagonista de excepción, el ex verdinegro Nico Laprovittola, que se ha sacado de la manga un partido con 26 puntos, 7 de 10 en triples, 6 rebotes, 4 asistencias y 29 de valoración, respondiendo a los 33 del madridista Musa en la anterior semifinal.

El duelo empezó siendo un duelo de ametralladoras, en el que el Barça empezó sintiéndose más a gusto. Básicamente porque los Laprovittola, Satoransky y Abrines no fallaban una lanzando de tres. Así los culés rápidamente cobraron ventaja (12-5, min 3), que se vio enjugada en el momento en el que la defensa verdinegra -hoy de blanco- se ajustó y el acierto decayó.

Ahora quienes fusilaban de tres eran los de Carles Duran. En ello tomó un papel destacado Guy, con dos triples. Ellenson, con uno más, y el campeón europeo con España, Joel Parra, con un 2+1 empezaron a decirle a los de Saras Jasikevicius que la "Penya" había llegado a Sevilla. 0-12 de parcial, y 12-17 en el electrónico (min 8).

El Barça no estaba cómodo, y solamente Sergi Martínez ofrecía un poco de acierto en estos minutos. En el Joventut, sin embargo, aportaban casi todos. Ahora Pau Ribas; luego, Andrés Feliz; posteriormente, otra vez Guy; y cuando no, Birgander o Tomic.

Hablando de Guy, el escolta se activó de nuevo con una canasta y tres tiros libres posteriores con los que su equipo daba un tironcito, culminado con un 2+1 de Ellenson (31-38, min 17). El Joventut estaba en su salsa, y no le importó que Tobey y Laprovittola, con sendos triples, redujeran en un momento la desventaja culé a la mínima. Ahí estaban Guillem Vives y Pau Ribas que, con su segundo triple poco antes del descanso, devolvió los siete a su equipo en el intermedio (39-46).

"Lapro" cogió su fusil A fe que el Barça regresó picado de vestuarios. Particularmente Laprovittola, que no tuvo piedad alguna del que un día fue su equipo. El base argentino volvió a enchufarlas de tres como si nada. Una, dos, tres... hasta cuatro canastas triples suyas en el tercer cuarto, de las siete que llevaba hasta ese momento, que fueron las mismas con las que acabó el partido.

Al festival triplista culé se unieron Kalinic y Sanli; total, que como quien no quiere la cosa el Barça pasaba de estar siete abajo al descanso a once arriba (68-57, min 29) a poco de terminar el tercer período. Y suerte que los siete puntos de Parra impedían que el equipo de Jasikevicius se marchara totalmente hacia la final.

Pero hubo más factores, además de la casi infalibilidad culé desde más allá de 6,75, para el vuelco que dio el choque. Nos referimos al factor arbitral, que primero penalizaron a Carles Duran con una técnica por protestar una posible falta no señalada sobre Pau Ribas en una entrada a canasta; y, minutos más tarde, le señalaron a Tomic una antideportiva por un pequeño rifirrafe con Sanli estando el balón en otra zona de la cancha.

No es excusa para la "Penya", pero lo cierto es que, como en la semifinal anterior, se volvió a poner de manifiesto la ley no escrita que dice que, en caso de duda, los árbitros casi siempre van a tirar hacia el equipo más poderoso.

Se acabó la emoción El último período comenzó, pese a todo, con el Joventut a la relativa cercanía de ocho puntos, 68-60. Pero por si había algún atisbo de duda, otra fulgurante salida azulgrana acabó con la emoción. Laprovittola se vistió esta vez de "ladrón" para robar y asistir a Jokubaitis; luego Sanli anotó cinco puntos en un abrir y cerrar de ojos; Tobey se sumó a la fiesta triplista y "Lapro" sentenció con una bandeja que colocaba el 80-63 a 6:30 del final.

El Joventut, pues, nada tuvo ya que hacer. Jasikevicius aprovechó los minutos finales para poner en cancha a Paulí y a Nnaji, consciente de que su artillería debe estar bien fresca para afrontar la gran final de mañana (18:30), el cuarto clásico seguido en una Supercopa Endesa. La "Penya", por su parte, como el Coosur Betis en la semifinal anterior, debe centrarse ya en su debut liguero de la próxima semana.

91- BARÇA: Laprovittola (26), Satoransky (7), Abrines (6), Tobey (6), Sanli (12) -cinco inicial-, Higgins (5), Jokubaitis (11), Paulí (5), Vesely (-), Martínez (5), Kalinic (6) y Nnaji (2). 74- JOVENTUT: Vives (4), Guy (11), Ellenson (14), Parra (14), Tomic (13) -cinco inicial-, Birgander (5), Kraag (-), Pau Ribas (8), Ventura (-) y Feliz (5). PARCIALES: 18-22, 21-24, 29-14 y 23-14. ÁRBITROS: Daniel Hierrezuelo, Jordi Aliaga y Martín Caballero. INCIDENCIAS: Segunda semifinal de la Supercopa Endesa. Pabellón San Pablo (Sevilla), tres cuartos largos de entrada.

