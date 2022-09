El Madrid, primer finalista de la Supercopa Los blancos, hoy de lila, derrotaron claramente a un Coosur Betis al que la gasolina le duró dos cuartos y medio Victor Diaz

sábado, 24 de septiembre de 2022, 19:16 h (CET) La Supercopa Endesa ya tiene su primer finalista, y no es otro que el Real Madrid, que ha vencido con claridad en la primera semifinal a un Coosur Betis que ha dado una buena imagen hasta mediados del tercer cuarto, pero que luego se ha quedado sin gasolina ante el mayor poderío y calidad de los de Chus Mateo. El partido comenzó con mucho ritmo, el típico correcalles de algunos encuentros de pretemporada, pero con mucho acierto en el tiro. Ello llevó a los locales a cobrar sus primeras y únicas ventajas (13-11, min 4). Deck y Yabusele, rocas Kurucs y Bertans, y también la estrella bética Evans, se mostraban muy acertados desde el perímetro, la principal baza de los de Luis Casimiro ante su déficit de poder interior, con Deck y Yabusele delante. Los dos pívots madridistas castigaban una y otra vez la zona verdiblanca, siendo con diferencia los máximos anotadores del equipo de Chus Mateo durante los primeros veinte minutos (12 Deck y 11 Yabusele). Cuando las segundas unidades tomaron protagonismo, se fue evidenciando la superioridad de los Muse, Poirier, Tavares o "Chacho" Rodríguez. Así, con una canasta de Hezonja, el Madrid, hoy de lila, tomaba su máxima renta (16-23, min 8) ante un Betis en el que el acierto comenzaba a menguar, pese a los buenos minutos del griego Tsalmpouris. Casimiro pidió un tiempo muerto tras el que los suyos pudieron reducir la desventaja antes del segundo cuarto, con una canasta de Tsalmpouris y con un triple postrero, sobre el final del período, de BJ Johnson (21-25, min 10). Caja y uno limitando a Evans El segundo cuarto comenzó con más intensidad defensiva y menos acierto. Aunque la clave estuvo en el asfixiante marcaje de Causeur sobre Evans, en la defensa de caja y uno preparada por Chus Mateo, para anular a la estrella verdiblanca. Así, tacita a tacita y aprovechando cierta permisividad arbitral a su favor en las faltas de tiro -lo que suele ocurrir con los grandes-, el Madrid llegó a los diez puntos de ventaja (30-40, min 18), pese a la buena aportación de Gerun por los béticos, con un Deck que seguía haciendo bastante daño. Evans sufría ante Causeur, aunque en las dos veces que el francés fue bien bloqueado el base jamaicano pudo enchufar un par de triples que, unidos a una canasta tras robo de Hill, apretaba el marcador hasta el 35-40. Aunque en la última jugada la defensa bética se tragó un "alley-hoop" tras saque de banda entre el Chacho y Deck, que dejó el marcador al descanso en 35-42. Fin de la historia El Madrid rompió el partido en la reanudación. No de inicio, pero sí a los pocos minutos. Chus Mateo, después de un gran desgaste, dio descanso a Causeur y ahí acabó la defensa de caja y uno. Pero con su sustituto, Musa, aumentó de forma notable el poderío ofensivo de los de hoy lila. De ese modo, con Tavares machacando el aro bético y Musa y Llull ametrallando desde fuera, el marcador pasó de un 42-46 a un 44-64 (min 29) en apenas cinco minutos, fruto también de que la gasolina bética andaba ya en la reserva ante un rival que, pese a las bajas, sigue teniendo un plantillón muy superior al 90% de los equipos de la ACB. El último cuarto lo aprovechó Luis Casimiro para dar minutos a jugadores que apenas los habían tenido, como Cvetkovic o Sylla; y para seguir acoplando a Tsalmpouris. Por su parte el Madrid no bajó el pistón, y siguió aumentando su ventaja casi como si la vida le fuese en ello, hasta el cierto relax de los minutos finales.



COOSUR BETIS: Evans, Bertans, Johnson, Kurucs, Gerun -cinco inicial-, Pozas, Cvetkovic, Hill, Tsalmpouris, Almazán y Sylla. REAL MADRID: Causeur, Hanga, Deck, Yabusele, Tavares -cinco inicial-, Hezonja, Sergio Rodríguez, Poirier, Musa, Cornelie, Rudy y Llull. PARCIALES: 21-25, 14-17, 13-26 y ÁRBITROS: Carlos Peruga, Fernando Calatrava y Alberto Sánchez Sixto. INCIDENCIAS: Primera semifinal de la Supercopa Endesa. Pabellón San Pablo (Sevilla), con casi lleno. El partido empezó con algunos minutos de retraso por un problema en uno de los aros.

