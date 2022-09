El Padre Ángel, los veterinarios que rescataron a los animales del volcán de La Palma y el perro guía Xabat, galardonados con los Premios Bienestar Animal Desde 2015, el Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid reconoce e incentiva la labor de particulares, instituciones y animales en el fomento del bienestar de los animales y de las personas Redacción

jueves, 22 de septiembre de 2022, 12:02 h (CET)

El Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid (COLVEMA) ha celebrado este miércoles la sexta edición de sus Premios Bienestar Animal, galardones que reconocen la labor de particulares, instituciones y animales en el fomento del bienestar y la calidad de vida de los animales y de las personas. De esta manera, los premiados han sido el Padre Ángel, premio a la persona comprometida con el bienestar animal; los veterinarios que rescataron a los animales del volcán de La Palma, a la institución comprometida con el bienestar animal, además del perro guía de la ONCE Xabat, al animal más comprometido con la sociedad.



La escritora y redactora jefe de ‘20 Minutos’ Melisa Tuya ha sido la encargada de conducir esta gala que ha contado con las intervenciones de Isabel Rodríguez, decana de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Alfonso X el Sabio; Rafael Laguens, presidente de la Asociación Mundial Veterinaria, y el presidente del COLVEMA, Felipe Vilas, que han sido a su vez los encargados de entregar los premios.

El presidente de la institución colegial, Felipe Vilas, ha destacado la relevancia de este acto para la profesión y para la sociedad, pues según ha explicado, “El objetivo de los premios que hoy entregamos cumple una doble labor: la de reconocer e incentivar la labor de instituciones, empresas y personas en fomentar el bienestar animal y mejorar la calidad de vida de los animales y, también, la de remarcar y difundir el importante papel que juegan los animales en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos”.

LOS VETERINARIOS DE LA PALMA, XABAT Y EL PADRE ÁNGEL, PREMIADOS COMPROMETIDOS

El Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid ha concedido el premio ‘Institución comprometida con el bienestar animal’ a los veterinarios que rescataron a los animales durante la emergencia del volcán de La Palma, por su encomiable labor, profesionalidad y generosidad a la hora de asegurar la conservación de casi 4.000 animales, tras 134 días de trabajo en condiciones extremas.

Isabel Rodríguez Hurtado, decana de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Alfonso X el Sabio, ha sido la encargada de entregar esta distinción a la presidenta del Colegio de Veterinarios de Tenerife, Marisa Fernández Miguel, no sin antes darle “las gracias en nombre de todos los compañeros porque, con acciones de este tipo, ayudan a dignificar la profesión”.

Marisa Fernández Miguel, en representación de toda la profesión veterinaria en Las Islas y, en especial, de los veterinarios de La Palma, acompañada de César Bravo, vocal del colegio de veterinarios de La Palma, ha agradecido el premio y ha asegurado que “Esta mención nos llega al alma. Esto no hubiera sido posible sin la entrega de los 130 compañeros veterinarios y la solidaridad del resto de los veterinarios de España y de 28 colegios profesionales, incluido el de Madrid”.

Después de sus palabras, Marisa Fernández invitó a Felipe Vilas al escenario y le hizo entrega de un chaleco, el mismo que portaban los veterinarios de La Palma, para representar a todos los compañeros que les ayudaron desde la distancia.

El segundo premio ha sido en la categoría de ‘Animal Comprometido con la sociedad’, que este año ha recaído en Xabat, un precioso labrador negro que se ha convertido en los ojos, en las manos y en un compañero de vida para su dueño, Alberto Villalba.

Alberto Villalba, un joven turolense a quien, con tan solo 22 años, la explosión accidental de una granada de la Guerra Civil le privó de la visión y de ambas manos, ha sido el encargado de recoger el premio junto a la instructora de la Fundación ONCE del Perro Guía, Elisenda Stewart, y ha reconocido sentirse “agradecido” con la labor del Colegio de Veterinarios de Madrid por premiar a Xabat porque “es un premio muy merecido que, además, nos gustaría compartir con todos aquellos perros guía que ayudan a todas las personas ciegas”. Por su parte, Elisenda ha destacado “el gran esfuerzo realizado en entrenar a Xabat, así como su gran capacidad de adaptación, que ha hecho que se convierta en el primer perro guía del mundo de una persona ciega y sin manos”.

Por último, los veterinarios madrileños han concedido al sacerdote y filántropo el Padre Ángel el premio en la categoría de ‘Persona comprometida con el bienestar animal’ por su encomiable labor a la hora de difundir la importancia del papel de los animales en la sociedad. Un premio que, según el Padre Ángel, “estará en el altar de la Iglesia de San Antón, su sitio”.

El Padre Ángel ha definido al Colegio de Veterinarios de Madrid y a su sede como “uno de los templos del amor” y a los veterinarios como “los ángeles de los animales” y, por último, ha recordado que estamos ante “una sociedad con muchos valores, que sabe tratar a los animales”.

La gala ha sido clausurada por Rafael Laguens, presidente de la Asociación Mundial Veterinaria, quien ha destacado sentirse "orgulloso" y querer "reconocer la labor que está haciendo el Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid en este campo del bienestar animal con su trabajo diario". Y ha finalizado con la sugerencia de que "tal vez estos premios se merezcan un premio".

