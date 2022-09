Los mejores métodos de pago en Roobet Casino Argentina Es ideal para quienes prefieren pagar con criptomonedas. Es muy seguro y confiable Redacción

@DiarioSigloXXI

jueves, 22 de septiembre de 2022, 08:50 h (CET)

Cada día son más los usuarios que buscan una sala casino en línea con buena variedad en métodos de pagos. Roobet Casino es una de las pocas páginas de juegos de azar que te brindan la opción de pagar en criptomonedas con límites de depósitos y retiros accesibles. Estos son los mejores métodos de pago que puedes usar dentro del casino. ¡Conócelos y comienza a jugar ahora!

Mejores métodos de pago con criptomonedas en Roobet Casino

Algo característico de este casino, es que ofrece comodidad en cuanto a sus opciones de depósito y retiro. No sólo se trata de un cripto-casino, también encontrarás facilidad en pago con otros métodos disponibles, sin embargo, comenzamos por las criptomonedas con las que Roobet Casino trabaja.

Ethereum Esta plataforma de Código abierto permite a sus usuarios realizar pagos a nivel internacional con una moneda descentralizada. Se trata de la segunda criptomoneda más grande de este mercado. Para poder usar esta opción de pago, necesitarás crear tu propia billetera en criptomonedas y registrarla en el casino. Asegúrate que tus datos en la plataforma coincidan con la información de la billetera Ethereum. El depósito mínimo es de 1$ y no existen límites máximos. Para retirar dinero, el retiro mínimo es de 10$.

Bitcoin Es quizás la moneda digital descentralizada más conocida a nivel global. Fue creada en el año 2009 por Satoshi Nakamoto se ha popularizado por su incremento en valor los últimos años. Roobet casino brinda esta opción como medio de pago, la billetera deberá estar al nombre del creador de la cuenta, podrás depositar desde 1$, retirar desde 10$ y no tendrás límites máximos de depósito.

Litecoin Litecoin es otra moneda descentralizada creada en el 2011 por Charlie Lee. Su principal fundamento es mejorar la cotidianidad de los usuarios y comparte el mismo código que el Bitcoin. Funciona de la misma manera que los métodos anteriores, la política de este método se mantiene. Podrás depositar desde 1$ y retirar a partir de 10$.

Mejores métodos de pago con opciones tradicionales en Roobet Casino

Si no cuentas con billetera en criptomoneda, también tendrás otras opciones tradicionales a través de tarjeta de crédito.

Visa y Mastercard Son cuentas de crédito internacionales con las que podrás realizar operaciones bancarias alrededor del mundo. Las transacciones con este método de pago suelen hacerse efectivo después de las 24 horas y Roobet Casino las cuenta como una opción.

Sus límites de pago, con esta y las demás opciones (Incluidas las transferencias bancarias, e-wallets y más) tienen un límite de depósito y retiro mínimo de 10$ y sus límites máximos en ambas partes es de 10.000$.

Conclusión final

Este casino es ideal para quienes prefieren pagar con criptomonedas. Es muy seguro y confiable y lo mejor de todo es que sus límites de pago son accesibles para todo el público. Sin embargo, si cuentas con otros métodos de pago, también podrás usarlos para comenzar a jugar. Sólo deberás asegurarte que los datos coincidan con el nombre de tu cuenta Roobet Casino. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.