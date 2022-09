Beneficios de comprar una propiedad cerca de áreas verdes en México Son una de las condiciones esenciales para garantizar la sustentabilidad urbana. Descubre cómo elevan el valor de una propiedad Redacción

Las áreas verdes en los desarrollos urbanos han pasado de ser un lujo a una necesidad, según las definen las nuevas tendencias del urbanismo. Los espacios naturales, nativos o trasplantados como los jardines decorativos o parte de huertos urbanos, es una pequeña demostración de lo que se conoce como ciudades sustentables.

En este artículo te hablaremos sobre los beneficios que tiene vivir cerca a las áreas verdes de una ciudad, y por qué deberías adquirir una propiedad en torno a ellas.

¿Qué son las áreas verdes en los desarrollos inmobiliarios?

Se llama área verde a un terreno dominado por vegetación, árboles y plantas sin importar su tamaño o densidad. Esto puede comprender desde una jardinera hasta un gran bosque o una reserva natural. Si te preguntas cuáles son los tipos de áreas verdes, te diremos que un área verde puede generarse por sí misma, ya sea en un terreno selvático o en un predio tomado por la maleza. También pueden ser espacios diseñados y plantados con diversas funciones en una comunidad: desde lo ornamentado hasta una estrategia alimenticia planeada.

Las áreas verdes dentro del modelo de desarrollo sostenible

Esto no solo se refiere al hecho de que crear zonas verdes urbanas dentro de los espacios residenciales hacen más saludable la atmósfera y espacios comunes para la convivencia, el esparcimiento y el ocio. Las áreas verdes también han demostrado beneficios psicosociales y médicos en diversos estudios.

Un estudio de 1984 señalaba que las personas con vistas a espacios verdes tenían una mejor recuperación de una cirugía, por ejemplo. Uno más reciente los liga con la disminución de enfermedades como la diabetes y sus índices de mortalidad.

Pero, ¿qué hacen las áreas verdes? Pues, como señalan María Montero y Joel Martínez-Soto, expertos en psicología del espacio, las áreas verdes en espacios urbanos “son incitaciones suaves que hacen que la atención dirigida hacia diferentes estímulos descanse”. De este modo se restaura la capacidad de concentración y se reduce el estrés “mediante un mecanismo denominado atención involuntaria o fascinación”.

Es por estas y otras razones que las áreas verdes son al mismo tiempo un factor de equilibrio ambiental y un espacio de sanación que añaden calidad de vida a todo desarrollo. Es lo que sucede con los desarrollos inmobiliarios en Querétaro o desarrollos inmobiliarios en Guadalajara, ambos lugares ubicados en ciudades con iniciativas sostenibles y que forman parte de los lugares con más población en México, según Numbeo.



Áreas verdes y rentabilidad de la inversión inmobiliaria en México

Hasta hace no poco tiempo era habitual que los desarrolladores inmobiliarios vieran en los espacios naturales un factor que debía suprimirse, y ello motivado por los gastos que implicaba en servicios de mantenimiento y control de fauna.

Sin embargo, con la emergencia climática que nos sacude, la necesidad de ciudades sustentables ha quedado fuera de discusión. Ante esto, el arquitecto iraní Shiraz Azad encabeza una iniciativa que ha cubierto puentes y techos de las ciudades de su país con áreas verdes para atenuar el cambio climático.

Cabe destacar que incluir espacios verdes a través de siembra o paisajismo puede elevar hasta un 5% el costo general de un desarrollo, pero se ha demostrado que el precio por metro cuadrado en zonas con áreas verdes se cotiza entre un 10% y un 20% por encima de zonas que carecen de ellas.

Las 4 colonias de Ciudad de México con las mejores áreas verdes

En 2019, el Gobierno de la Ciudad de México anunció una ambiciosa inversión para mejorar y recuperar cuatro de los mayores espacios verdes con el que cuenta su valle: la Sierra de Guadalupe, Sierra de Santa Catarina, Parque Ecológico de la Ciudad de México y el Cerro de la Estrella. A estos espacios se les someterá a la reforestación y eliminación de la basura.

La CDMX cuenta en total con una superficie de 39 mil hectáreas de bosques, 8 mil de pastizales y 24 mil de áreas verdes en zonas urbanas. Un valioso patrimonio para enfrentar la crisis ambiental. La ciudad da importancia a sus centros naturales protegidos en su suelo como una gran valía. Entre ellas están las que se consideran las mejores zonas para invertir en propiedades con mayor cantidad de áreas verdes. Por ejemplo…

Tlalpan

Se trata de la alcaldía con mayor cantidad de áreas verdes de la ciudad. Esta población se encuentra distribuida en lo que era un bosque, del que aún existen corredores y amplios parques en más de 13 mil hectáreas de zonas arboladas.

Esta profusión de sitios naturales le ha dado un carácter sereno y pueblerino, sobre todo en su zona centro, donde los barrios residenciales conviven con un bosque protegido lleno de fauna local como patos, cacomixtles y zarigüeyas.

Gustavo A. Madero

Aunque se trata de una alcaldía de alto standing residencial, se reparten cerca de 88 kilómetros cuadrados de áreas verdes urbanas entre sus desarrollos, oficinas y naves. Cada habitante goza de 11 metros cuadrados de arbolado en promedio.

Es una localidad pujante que ofrece zonas comerciales muy amplias y con los más grandes complejos deportivos de la ciudad.

Coyoacán

Acoge el barrio que ha logrado resistir los embates de la modernidad. Es un remanso de callecitas empedradas, sitios históricos y espacios recreativos con un aire rural. Gracias a sus 54 kilómetros cuadrados de áreas verdes albergan algunos ríos vivos, es de ambiente fresco y natural.

Es una zona de áreas verdes en fraccionamientos que convive con una gran conciencia ecológica a la par de que goza de uno de los más altos precios por metro cuadrado.

Chapultepec

Es el pulmón natural de la ciudad. Se levanta alrededor de la más grande zona boscosa ininterrumpida en su seno. Se le considera la zona más importante de América Latina. Alberga una infinidad de especies de flora y fauna, además de cuerpos de agua en su reserva protegida abocada a la educación ambiental.

Está atravesado por el Paseo de la Reforma, la avenida más importante de la urbe, a cuya vera se levantan imponentes rascacielos corporativos, tranquilas áreas residenciales y los más grandes museos del país.

El excelente negocio de invertir en bienes raíces con áreas verdes



Las áreas verdes son espacios de convivencia con el ambiente que potencian nuestra salud psicosocial y contribuyen a la sustentabilidad de las urbes. Por ello, significan un valor añadido que eleva la rentabilidad de cualquier propiedad. Se trate de espacios abiertos o integrados a las viviendas o locales son un gran plus para tu vivienda.

Si quieres invertir en una propiedad en sintonía con el medio ambiente, te recomendamos que te acerques a profesionales del negocio inmobiliario como LaHaus; su gran base de datos contiene casas de las que te enamorarás por su integración a un entorno verde. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

Noticias relacionadas