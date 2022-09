Franquicias de lavanderías, uno de los modelos de negocio más rentable del mercado según Franquicias Hoy Comunicae

martes, 20 de septiembre de 2022, 12:42 h (CET) Actualmente, el sector de las lavanderías ha experimentado una fuerte demanda, gracias, principalmente, a que es un concepto de fácil implantación y de baja inversión El sector de las lavanderías se encuentra en pleno auge en España, sobre todo en las grandes ciudades del país, llegando a convertirse en uno de los modelos de negocio preferente para emprendedores e inversores.

Las empresas líderes en este sector han optado por franquiciar sus modelos de negocio, ya que es una manera eficiente y rápida de crecer por el territorio nacional, trasladando sus conocimientos y su saber hacer de marca a candidatos interesados en abrir una franquicia de lavanderías.

El afán por abrir franquicias de lavanderías se debe a tres aspectos clave. En primer lugar, es un modelo de negocio de fácil operativa, que no requiere de conocimientos previos en el sector y tampoco de grandes espacios para desarrollar la actividad. Con un local a partir de 30 metros cuadrados ya es posible implantar una lavandería.

En segundo lugar, el coste de la inversión es reducido, es decir, oscila entre los 8.000 y 25.000 euros de media. Por otro lado, al tratarse de un servicio con alta demanda y tener una inversión reducida, el retorno del capital inicial es rápido.

Por último, los servicios de lavandería se han convertido en los más demandados por los clientes en el mercado nacional, puesto que son baratos y ahorran tiempo, además de contribuir a un consumo responsable y sostenible. Hoy en día, la mayor parte de la población no tiene tiempo suficiente para dedicarlo a la colada diaria. Es por eso que encuentran en este tipo de establecimientos una solución a su día a día, además, la mayoría de las franquicias de lavanderías han incorporado una app móvil que informa al cliente del estado de su colada para que pueda dedicar su tiempo a otras actividades, mientras su ropa se lava, y una vez esté lista, puede pasar directamente a recogerla.

Desde Franquicias Hoy, han analizado algunos de los formatos de franquicias de lavanderías con mayor demanda y rentabilidad en el sector, entre ellos se encuentra Do Laundry, Mr Jeff, Nature Lavandería, Prime Colada, Speed Queen o los formatos Clean & Move y Clean & Go.

