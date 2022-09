​El Eurobasket dispara las búsquedas sobre la Selección: Lorenzo Brown y la madre de los Hernangómez destacan Rudy Fernández, capitán del equipo español y una de las piezas clave, se ha situado entre los nombres más buscados Redacción

@DiarioSigloXXI

martes, 20 de septiembre de 2022, 12:34 h (CET) La medalla de oro cosechada por la selección española de baloncesto no solo supuso un dominio de audiencias de la final, sino que también impulsó al deporte en los principales buscadores. Según un estudio del Departamento de Análisis de la agencia francesa Eskimoz, el Eurobasket mejoró sus búsquedas por encima del 280% y el equipo nacional lo hizo por encima del 675%.



Además, el análisis realizado por la compañía especializada en SEO, también destaca el crecimiento de nombres como Lorenzo Brown o Margatira Geuer, esta última madre de Willy y Juancho Hernangómez y también exinternacional con España. La exjugadora estuvo en la grada de Berlín y las cámaras enfocaron hacia ella en varias ocasiones ante la exhibición realizada por sus hijos en el parqué, lo que llevó a más de un hincha a preguntarse por la historia de la que fuera jugadora del equipo nacional femenino hasta situarla en un nivel de búsquedas superior al 622%.

La curiosidad de los aficionados fue más allá de la selección española y puso sus ojos en combinados como el finlandés, una de las revelaciones del campeonato gracias al jugador NBA Lauri Markkanen. Igualmente, lo hizo con jugadores como Dennis Schröder, base estrella de Alemania y también jugador de la NBA que llegó hasta semifinales donde caería contra España.

El aumento de interés sobre el baloncesto comenzó, según el análisis realizado por Eskimoz, justo a finales de agosto. Concretamente el 31, cuando el Eurobasket empezó a ganar notoriedad antes de su inicio el día 1 de septiembre. Desde entonces, el deporte de la pelota naranja ha vivido un aumento en la red hasta superar al fútbol en los últimos días.

“A medida que ha ido avanzando el torneo, los partidos han sido más reñidos y de mayor calidad. Además, en lo que respecta a España, el hecho de estar sorprendiendo y de convertirse en candidata al título también supuso un notable crecimiento del interés”, explica Maxence Marius, director general de Eskimoz en España.

A partir de entonces, ha habido jugadores que han ido generando más y más relevancia. Rudy Fernández, capitán del equipo español y una de las piezas clave, se ha situado entre los nombres más buscados a la hora de investigar sobre el conjunto nacional. También Sergio Llull, lesionado y ausente en el último momento del Eurobasket. Y similar situación ha existido con Willy y Juancho Hernangómez, dos de las principales figuras de la plantilla.

Sin embargo, como indican desde Eskimoz, el que no contaba con la popularidad suficiente para aparecer como nombre destacado era Lorenzo Brown, que ha aumentado hasta el 137% sus búsquedas. El base, nacionalizado español para este Eurobasket, estuvo rodeado de polémica en su incorporación por el hecho de no haber tenido ningún vínculo con España. Pese a ello, a lo largo del campeonato se ha erigido como una de las estrellas hasta ser clave con más de 15 puntos y 7 asistencias por partido.

“Este tipo de torneos aúna a aficionados más fieles al baloncesto y a otros mucho menos asiduos a ver partidos. De ahí que haya tanta variedad de búsquedas, desde los que se centran en selecciones más sorprendentes hasta otros que buscan sobre la situación concreta de un jugador”, reconoce el Marius. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​El Eurobasket dispara las búsquedas sobre la Selección: Lorenzo Brown y la madre de los Hernangómez destacan Rudy Fernández, capitán del equipo español y una de las piezas clave, se ha situado entre los nombres más buscados ​Joel Nicolau se hace con el maillot de la montaña en Luxemburgo La combatividad del catalán queda fuera de toda duda, como lo demuestran sus doce fugas en lo que va de temporada ​El noveno cara a cara es para Ari y Paula, las reinas de Suecia Suecia Páder Tour Mireia Martínez y Patricia Pérez, bronce mundial y clasificación olímpica El conjunto nacional volvió a regalarle una gran alegría a la gimnasia española ​Neymar Jr.: "El cambio para Messi fue difícil, pero ahora ya está mejor, está más en casa" El jugador del PSG comparte en una entrevista exclusiva en Dazn sus sensaciones ante una temporada clave para él