Reyes Maroto, ministra ata aquí En Ataquines y en el Desayuno Informativo de Europa Press José Luis Heras Celemín

martes, 20 de septiembre de 2022, 09:23 h (CET) Reyes Maroto es la ministra de Industria, Comercio y Turismo. Según su biografía, nació en Medina del Campo, porque su madre fue a alumbrar allí, pero pudo hacerlo en Ataquines, donde estaba, el municipio español con mayor dotación de ministras oriundas vivas por habitante. Dos en un censo de 572. Ella e Isabel García Tejerina, ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente con Mariano Rajoy. Con ellas y su presencia en los gobiernos, hay un mito que explica el nombre Ataquines; y, maledicencia, el motivo para que presidentes de Gobierno den carteras ministeriales a ‘ataquineras’. Según la leyenda, en un viaje de Isabel La Católica de Medina del Campo a Arévalo, al pasar por el lugar, se le desató el cordón del zapato, que corrigió ordenando: Ata aquí Inés.

Reyes Maroto, ata aquí, rellenaba hueco en el Desayuno Informativo de Europa Press en el Hotel Villa Magna de Madrid, acompañada, sólo, por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación Luis Planas. A la misma hora, dos actos, programados puede que a la contra: En Nueva Economía Fórum, primera tribuna política madrileña, Ignacio Escolar (El diario.es) en el Hotel Mandarín Oriental Ritz. Y en el Hotel Palace, el aterrizaje-desembarco del Grupo Joly en Madrid, con nueve periódicos locales, ‘para tomar el pulso de la actualidad con uno de los políticos que están marcando agenda en el arranque del curso’: Coloquio con Juan Moreno Bonilla y Alberto Núñez Feijóo, en el que se anunció la eliminación del impuesto de Patrimonio en Andalucía y la deflactación del IRPF, desde la autopista del centro político que supone la hoja de ruta en Andalucía, sin rehuir el debate ideológico y con un ‘nuevo andalucismo’, como fórmula de mayorías extrapolable. Escolar, en su papel entre coaligados Unidas Podemos y PSOE, en el hotel Ritz hizo lo que se esperaba de él. Moreno Bonilla, con Feijóo al lado en el Palace, detonó propuestas, aprovechó al compañero y explotó la realidad favorable con vistas al futuro. Mientras tanto, la ministra Reyes Maroto, ata aquí, sola, pocas veces una ministra ha tenido menos expectación, compañía y audiencia, empezó con una frase hueca ¡”Que bien se ve esta sala con tantas mujeres! A continuación, de todo: Realidad compleja. Oportunidad para usar fondos europeos. Gobierno para proteger a la gente contra la guerra de Putin. Aprovechar la ocasión. Un año erupción en la Isla de La Palma. Fin de la pandemia. Datos sobre empleo, parados, afiliaciones a la seguridad social. Economía con bases sólidas. El BCE prevé crecimiento. Mejora el Turismo. Prioridad contener la inflación y costos energéticos. Oportunidades. Clave verde digital. Perte de Economía social y circular. Datos. Industria naval. Descarbonización industrial. Sustituir energías fósiles por renovables. Más datos. Digitalización sector turístico. Superada la pandemia, la economía española responde mejor que otras. Gobierno respetado en Europa. Proteger a los más vulnerables. Esperanza, soluciones y unidad. En España está asegurado el suministro de energía. Sensibilidad del Gobierno con todos, en la pandemia se protegieron las empresas. Y más datos, también sin contrastar. A preguntas del moderador: La relación con coaligados se muestra en el BOE. La compañía, como opina García Page, puede tener consecuencias para el PSOE. Ambigua frente a los indultos en Andalucía, aún siendo ministra en ejercicio. Sobre intenciones del partido para las candidaturas en Madrid, “nada, las especulaciones para los medios”. En Madrid, en el pasado ha habido malos resultados pero saldremos a ganar. Para acabar, pospone hablar de Navarra y apunta su próximo viaje a Indonesia y Australia. Sudeste asiático con islas volcánicas, en Indonesia, que hacen pensar en playas, volcanes, dragones de Komodo y en selvas que albergan elefantes, tigres, orangutanes y otros bichos. Y antípodas. Por fortuna, no más de lo mismo. Como resumen, la opinión de dos mujeres periodistas, untando churros en un chocolate espeso y frió, que define la ocasión: Ni ganas de ir al canutazo, Planas se ha ido y no merece la pena. Ata aquí, en Ataquines y en el Desayuno Informativo de Europa Press la ministra Reyes Maroto. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

