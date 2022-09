“Al caballo hay que hablarle siempre, y la música les encanta”

Rafael Soto, persona exquisita y amable, ha hecho una carrera en el mundo del deporte de la equitación, ha conquistado premios importantes en la doma clásica con su participación en tres Juegos Olímpicos, en Atenas, el año 2004, consiguió una medalla de plata por equipos, el séptimo lugar en Atlanta, en 1996, y el quinto puesto en Sidney en el año 2000.

Además logra, en el Campeonato Mundial de Doma, la Medalla de Bronce en el año 2002. Al año siguiente gana la Medalla de Plata en el Campeonato Europeo en la misma modalidad. En el año 1996 es galardonado con el Caballo de oro y en el 2004 obtiene el Premio Andalucía de los Deportes.

En estos momentos es jefe de exhibiciones de la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre, Escuela en la que él estudió y que fundó el conocido ex rejoneador, empresario y ganadero, Álvaro Domecq. Rafael Soto nos explica en esta entrevista cómo son los caballos, cómo sienten, cómo actúan y también nos habla de la belleza de los mismos.

Con su espectáculo, “Cómo bailan los caballos andaluces”, estará en el Real Club de Polo de Barcelona dentro del marco del Concurso Internacional de Saltos Oficiales (CSIO). Apunten los días, 23, 24 y 25 de este mes. Verán la sensibilidad de los caballos, su vitalidad y de lo que son capaces de emocionar de la mano de sus jinetes.



¿Le viene de familia ese amor por el mundo del caballo? Pues sí, mi padre, mi abuelo y mi bisabuelo estaban dedicados al mundo del caballo, son tres generaciones familiares, he tenido la suerte, como decimos aquí “de casta le viene al galgo”.

¿Cuándo empezó a trabajar como jinete? De pequeño, he visto caballos toda mi vida, soy de Jerez, mis padres, cuando tenía ocho años, se trasladaron a vivir a Palma de Mallorca, fue un cambio importante en mi vida, en aquellos momentos en Mallorca había mucha gente extranjera, y en ese aspecto estaba muy emocionado, mi padre fue allí a trabajar para un señor, Pedro Salas Garau, que tenía una ganadería de caballos españoles, y allá fuimos toda la familia, mi madre, mi hermano Pedro y dos hermanas, después regresamos a Jerez pero la familia volvió a vivir a Mallorca, actualmente, el único de la familia directa que vive en Jerez soy yo, mi madre vive en Mallorca, mi padre falleció ya jubilado allí y mis dos hermanas trabajan y viven con su familia en Mallorca, mi hermano está trabajando para la hija del señor Salas Garau.

Mi padre se independizó y puso su centro ecuestre, allí es donde empecé a montar una vez acabado el colegio, siempre había montado por afición y ya empecé a montar para trabajar profesionalmente, dando clases, cursos y compitiendo. Álvaro Domeq había creado la escuela ecuestre, venía bastante por Palma en su etapa de rejoneador, íbamos a verle, y un día le dijo a mi padre que quería que yo estuviera en la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, en “Cómo bailan los caballos andaluces”, esta escuela se presentó en el año 1973 con la asistencia de los entonces Príncipes de España, ahora reyes eméritos, en una “Feria del Caballo”. Fue el primer espectáculo que presentó Álvaro Domecq. Y yo ya estaba allí como alumno.

¿Álvaro Domecq sigue estando en la escuela? Sí, hace cuatro años que regresó, está con nosotros, debido a su edad y sus dolencias ahora no monta, pero está allí, hoy mismo ha estado viendo cómo se montan los espectáculos.



¿Cuándo empieza a montar como profesional? Tenía 35 o 36 años, pasé exámenes previos para entrar de jinete en una convocatoria, y poco a poco he ido ascendiendo, me van asignando caballos importantes con los que compito, con uno de ellos fui campeón de España, era un caballo español, después vinieron las Olimpiadas, se formó un equipo para participar en ellas con jinetes de esta escuela, en el 1995, en Luxemburgo, conseguimos la clasificación para poder ir a la primera Olimpiada, y después ya viene todo lo demás.

¿En 2004 gana una medalla en la Olimpiada de Atenas? Si, obtuvimos la medalla de plata por equipos y la octava por individual, tengo también el diploma Olímpico, el caballo español ha llegado a estar siempre en la élite mundial.

¿Todavía se siguen teniendo éxitos de esta categoría? Este año en una competición en Dinamarca ha sido un caballo español el que ha quedado por encima de los demás. El caballo español sigue aportando calidad, es algo diferente a lo que es el caballo de Europa, el que más se usa es el caballo centro europeo, pero nuestro caballo español es uno de los emblemas de esta escuela creada por Álvaro Domecq.



¿Dónde se criá el caballo español? Se crían en toda España, hay ganaderos en Andalucía, en Catalunya, en todas partes del país. La existencia del caballo español se remonta a la época de las caballerizas reales creadas y dirigidas por Diego López de Haro, a quien el rey Felipe II puso a cargo de sus caballerizas reales. En aquellos tiempos el caballo era un bien importantísimo, era fundamental para un imperio como era España, allí empieza la historia del caballo español.

¿Es caro tener caballos? Depende de cómo los tenga. Quien tiene campos puede tener yeguas, ya que le conviene tenerlas para criar, antiguamente había las yeguadas reales pero también había gente que tenía yeguada y que vendía las crías, la gente necesitaba los caballos para trabajar, para el deporte. Las yeguas tienen un registro de control que lleva cientos de años registrando con una pulcritud tremenda todos los productos, por eso se llama raza española. Para mí, conseguir que un caballo así llegara a las Olimpiadas y obtuviera para el equipo español medallas es un orgullo porque, el caballo, es muy bonito, muy noble, muy bello, y también muy versátil y se puede estar entre la élite de la doma si se escoge un buen caballo y se prepara bien.



¿Cómo se prepara un jinete para que haya una buena unión entre él y el caballo? Eso se logra con muchísimo tiempo, con muchísimos años, fíjese usted los años que yo llevo en la Escuela Ecuestre, los alumnos, como en la Universidad, están cuatro años mínimo en esta Escuela, he estado allí como alumno, y he tardado y sigo tardando años en preparar un caballo y ponerlo a punto para llegar a lo máximo de la doma para que sea un caballo de gran premio, como se exige en las competiciones internacionales. Esta Escuela ha demostrado la calidad que tiene con todos los éxitos y medallas que ha conseguido a nivel mundial, eso quiere decir que la estructura de la escuela, la manera de domar de manera clásica, la manera de enseñar, tienen una validez enorme, gracias a eso y a nuestros caballos hemos podido hacer lo que hacemos. El espectáculo es muy bonito, es un baile ecuestre donde la música y el caballo y los diferentes números que se hacen consiguen que el espectador se emocione hasta el punto de que parece que el caballo y el jinete son lo mismo, como el celebre Centauro de la mitología, mitad hombre, mitad caballo.

¿El caballo es inteligente? Lo es mucho, y más el caballo español del que hay que sentirse orgulloso, está considerado un gran caballo para la doma y la alta escuela, e incluso consigue medallas tan difíciles como las olímpicas, eso es algo muy complicado.

¿Cuénteme la historia de “Invasor”, uno de sus caballos? Este caballo nació en la ganadería de Álvaro Domecq, lo vi nacer, todas las tardes iba a montar potros en Los Alburejos, la finca que tenía Álvaro, cuando este potro tenía tres años era un caballo mas bien feote, era como tener un diamante muy bruto pero muy bien tallado, con los años fue mejorando hasta conseguir ser uno de los mejores caballos del mundo de la doma, no sólo en la Escuela sino también en algo tan difícil como competir en deporte. Yo empecé con un hermano de ese caballo, se llamaba “Flamenco”, con él fui campeón de España y fue el que me llevó a la primera Olimpiada, “Flamenco” tuvo un problema físico y lo tuve que dejar, me quedé con “Invasor”, por eso “Invasor” corrió tres Olímpiadas, cuatro campeonatos de Europa y tres campeonatos del mundo, fue mi caballo toda su vida, hasta que murió y todo lo que corrió en el deporte lo hizo conmigo, con la experiencia y lo que iba aprendiendo, fuimos los dos evolucionando, como Rafa Nadal, o Alcaraz, poco a poco, año a año, poniendo el caballo a punto y entrenando cada día durante años.



¿Hay que tener miedo al caballo? No, es grande pero sobretodo es noble si eres profesional y sabes tratarlo, los caballos que tenemos en la Escuela son muy nobles y muy cariñosos, son caballos que no tienen ningún problema en tener contacto con el ser humano, para nada, porque vienen de potros, de haber estado en el campo toda su vida, vienen a los tres años y enseguida se adaptan al ser humano de una forma fenomenal.

¿Hay que hablarle a un caballo? Hay que hablarle siempre, y la música les encanta, están adaptados al espectáculo y conocen la música mejor que usted.

Están ensayando para actuar en el Club de Polo de Barcelona con el espectáculo “Cómo bailan los caballos andaluces”. Llegamos a Barcelona el día 21 para hacer el primer espectáculo el 23, y luego también actuamos el 24 y 25, porque la otra semana es la final del Concurso Internacional de Saltos Oficiales (CSIO). Va a ser una cosa extraordinaria y espero que la gente se anime y venga a ver estos caballos que les van a encantar, son caballos a los que les gusta la música, tienen armonía, temperamento y capacidad para mostrar que hacen un espectáculo increíble.

¿Los caballos están acostumbrados a bailar? La doma es como un ballet y esa manera de moverse es muy bonita, es algo que se tarda años en enseñar al caballo, y hay un trabajo de nivelarlos, de convencerlos, de confiarlos, toda una serie de cosas que hay que enseñarles poco a poco y despacito para que el caballo se confíe y sea capaz de realizar , junto al jinete, lo que son capaces de hacer, la gente que nos vea lo va a apreciar.



¿Por qué el titulo del espectáculo es “Cómo bailan los caballos andaluces”? Ese es el nombre que le dio Álvaro Domecq cuando empezó con la escuela ecuestre. También se hace “Cabalgando la vida”, donde se trabaja con caballos muy nobles, se hace para niños que han estado o están enfermos de cáncer para que puedan acercarse al animal y que el caballo de a los niños confianza, cariño y fuerza.

¿La entrada de “Cómo bailan los caballos andaluces” vale 38 euros, es suficiente teniendo en cuenta que los caballos hay que cuidarlos y mantenerlos en un nivel alto? Lo importante es que la gente venga a vernos, a ver sobretodo estos caballos que son una maravilla, les va a encantar, es un teatro a caballo.

¿Se maltrata a estos animales? Todo lo que se ve es armonía, todo lo que hace el caballo, lo hace por gusto, es así, la doma clásica es como un ballet clásico, la doma se hace por la propia naturaleza del caballo, el caballo, en libertad, se mueve, salta cuando está alegre, y esos saltos son los que después hace de la mano del jinete, lo hace por naturaleza, con un entrenamiento de años, no así como así. El entrenamiento es confianza, es repetición.

¿En la escuela donde usted está de profesor puede ir cualquier persona que quiera probar la doma? Se hacen cursos de tecnificación, normalmente a esos cursos viene gente que ya tiene alguna experiencia. Alguien que no ha montado jamás en su vida es mejor que empiece a montar en un sitio normal, en una escuela normal, aquí, en esta escuela, hay caballos de mucho nivel, muy educados, entonces la persona que viene aprovecha más las enseñanzas si ya tiene un nivel que aumentará con la asistencia a estos cursos.

A la Infanta Elena la hemos visto practicar la equitación, saltar a caballo. Ha estado en nuestra escuela y es una seguidora muy importante de la misma, la ha visitado muchas veces. Hemos coincidido en muchos sitios, recuerdo que hace ocho años estuvimos con quince caballos de la escuela , en el 450 Aniversario de la Escuela de Viena que se llama Escuela española de Viena, se llama así porque los caballos con los que empezaron eran caballos españoles. La infanta Elena había acudido a la celebración de este 450 aniversario invitada por la Escuela de Viena, también estuvo con nosotros en Atenas cuando conseguimos la medalla. Es una señora encantadora que practica la equitación, siempre el salto, la doma nunca la ha practicado, ha montado alguno de nuestros caballos.

La actual familia real se ha apartado del mundo de la equitación, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía no pisan las escuelas ecuestres. No montan a caballo, no, es una pena, hay que montar a caballo, es un deporte que enseña unos valores fundamentales como ser humilde y tratar al caballo con respeto y estos son valores muy importantes en la vida.

¿Se puede aprender a montar a cualquier edad? Si se aprende de joven mejor, he sido profesor de mucha gente que ha empezado a montar a los cuarenta años, es más complicado, el único deporte en que se trabaja con un animal es la equitación, los demás deportes usan los esquís, o juegan con un balón o una raqueta o corren, pero no te montas en un animal que siente, que tiene su personalidad, que tiene sus reacciones, que puede ser peligroso porque es un animal grande con peso y con fuerza.

¿El caballo es sensible? Unos más, otros menos, pero es un animal sensible, si no existiera el caballo jamás hubiera progresado la humanidad como ha progresado, de hecho todavía los motores de los coches se miden por caballos, el caballo es esencial para el ser humano.