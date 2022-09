Zulema Izquierdo, una rebelde dentro de la moda

Zulema Izquierdo, la que fue una firme promesa de la moda española y ya convertida en un referente actualmente en el mundo del diseño y de la moda. Irreverente, diferente y original, iconoclasta, inquieta, curiosa, aficionada a la ciencia ficción…, aunque los diseños de esta joven diseñadora no son para todos los públicos, en su taller y tienda en las tierras bañadas por el sol del Mediterráneo participa en el primer festival del mundo de la moda Modavisión que se celebra en Valencia este mes representando a España, después de superar un exigente casting, vuelca su arte y su estilo en este evento único hasta ahora y que acoge España en su primer Festival.

De su firma sólo se puede decir que es una de las tendencias más seguidas por los millennials y que apuesta siempre por la vanguardia en prendas que ya formar parte de sus señas de identidad. No le hace falta subirse al carro del greenwashing, porque la sostenibilidad (la de verdad) está grabada en su ADN. Crea prendas para que duren en el tiempo. Sus piezas son muy reconocibles porque se trata de básicos de calidad, duraderos y confeccionados de manera local, con toques creativos que marcan la diferencia. Nada de producciones en masa, sino a pequeña escala y poniendo mucho mimo.

1- ¿Qué tipo de clientes y clientas llegan a su tienda? En la tienda física entran clientes de todo tipo y edades. Algunas sin tener ni idea de lo que quieren y me piden que les diseñe algo especial y exclusivo, y otras vienen con las ideas muy claras y su propio diseño. Novias, madrinas, mamas de comunión, invitadas… etc.

En la tienda online (www.zulemaizquierdo.com) donde voy subiendo pequeñas colecciones atemporales y prendas semi exclusivas, entiendo que el perfil de comprador es alguien que busca algo diferente pero ponible, o piezas muy trabajadas ,alto nivel de confección , series muy limitadas (1-2 por talla) (próximamente).

2- ¿Qué es la moda para ti? Un modo de expresión, arte, algo que se crea y se reinterpreta según el momento, el estado de ánimo, algo de debe de ser versátil, que puedas jugar con ello y hacernos sentir especiales. Pero todos estos sentimientos románticos se pierden cuando se convierte en industria fría, sin corazón ni alma, y lo único que pretenden y en su mayoría lo consigue, es convencer al cliente que lo que era moda hace 2 meses hoy ya esta anticuado. Llevando como corderitos a las masas a comprar y vestir como los productores quieren, sin importarles si favorecen o no. Solo haciendo sentir que vas a la moda.

3- ¿Es difícil ser mujer en el mundo de la moda? Todo es difícil, seas hombre o mujer. Hay que trabajar y pelear por tus sueños siempre, he intentar mejorar cada día. Y cada día se te hará más fácil.

4- ¿Cómo está la industria? Cada vez más complicada. Las marcas low cost con sus producciones en masa, y precios irrisorios no lo ponen nada facial a los que pretendemos producir prendas más exclusivas, con materiales de calidad.



5- ¿De dónde nace tu vocación? Nació conmigo. Siempre he visto coser en casa y desde que tengo uso de razón he soñado con ser modista y diseñadora.

6- Define tu estilo… Mi estilo nace en mi corazón, nunca sigo modas, ni tendencias. Diseño cada momento lo que siento, me dejo llevar, y simplemente lo dibujo. Pero siempre hay toques rock, punk, gótico, romanticismo, elegancia. Creo cocteles con todo ello, pero siempre hay un ingrediente principal, y es el dejar siempre espacio en cada prenda para que cada clienta pueda hacerla suya y personal, dándole su estilo con diferentes complemento o modos de llevar.

7- ¿Cómo se viste en la calle? Hay mucho estilo en algunas personas, sin duda, pero cada día veo menos personalidad en el resto dejándose llevar por las grandes industrias de la moda.

8- Cuando no estás diseñando ¿A qué dedicas el tiempo libre? A coser lo diseñado, ja, ja, ja, ja. Y cuando no coso ni diseño me gusta pasar el tiempo con los míos, o simplemente no hacer nada, es un hobby que apenas tengo tiempo de practicar.

9- ¿Qué te has propuesto aporta al mundo de la moda? Personalidad, libertad, estilo, y una creatividad que sea posible vestir. Sueño con poder recuperar esa confección, exclusividad y calidad de antaño. Confección a medida y pequeñas producciones de colecciones semi exclusivas.