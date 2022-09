Kevin Brown, ejecutivo de Schneider Electric, se une al Forbes Technology Council Comunicae

viernes, 16 de septiembre de 2022, 11:18 h (CET) El Forbes Technology Council es una comunidad a la que sólo se puede acceder por invitación y que está formada por CIOs, CTOs y ejecutivos de tecnología de primer nivel. Brown se centra en el aprovechamiento de la tecnología para hacer frente a los desafíos de la resiliencia, la disponibilidad y la sostenibilidad de la infraestructura de IT híbrida y en expansión Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha anunciado que Kevin Brown, Vicepresidente Senior de Soluciones EcoStruxure, de la División de Secure Power, ha sido aceptado en el Consejo Tecnológico de Forbes, una comunidad sólo por invitación para CIOs, CTOs y ejecutivos de tecnología de escala mundial. Un comité de revisión ha seleccionado a Brown basándose en la profundidad y diversidad de su experiencia. Los criterios de aceptación incluyen un historial de impacto exitoso en las métricas de crecimiento del negocio, así como logros y honores personales y profesionales.

En Schneider Electric, Brown es responsable de Data Center Infrastructure Management (DCIM) y de gestión de infraestructuras de IT, que proporciona a los clientes información sobre la resiliencia y la disponibilidad de sus infraestructuras. Dirige el Centro de Investigación de Tecnología de Gestión de la Energía, que investiga las tendencias del mercado y crea contenidos que ayudan a los clientes a tomar decisiones empresariales y tecnológicas inteligentes y pragmáticas.

"Estoy centrado en el aprovechamiento de la tecnología para hacer frente a los desafíos de la resiliencia, la disponibilidad y la sostenibilidad, y estoy emocionado de unirme al Forbes Technology Council y conectar con otros que comparten ese enfoque", dijo Brown, que fue anteriormente CTO y CMO de Secure Power y ha recibido numerosos premios y elogios de la industria.

Brown se une a su compañero de Schneider Electric Steven Carlini, Vicepresidente de Innovación y Centro de Datos de la Unidad de Negocio de Power Systems, en la comunidad de Forbes. Carlini, que dirige el equipo centrado en los centros de datos, la energía digital y los negocios residenciales, ha publicado artículos sobre edge computing y metaverso, la importancia de un ecosistema de IT y las tendencias de los centros de datos para el Forbes Technology Council.

Donde se reúnen líderes empresariales

"Estamos muy orgullosos de dar la bienvenida a Kevin a la comunidad", dijo Scott Gerber, fundador de Forbes Councils, el colectivo que incluye a Forbes Technology Council. "Nuestra misión con Forbes Councils es reunir a líderes de todos los sectores, creando una red impulsada por el capital social que ayuda a cada miembro a crecer profesionalmente y a tener un impacto aún mayor en el mundo de los negocios".

Forbes Councils es un colectivo de comunidades a las que sólo se puede acceder por invitación, creado en colaboración con Forbes y los expertos creadores de comunidades que fundaron Young Entrepreneur Council (YEC). En los Forbes Councils, empresarios y líderes excepcionales se reúnen con las personas y los recursos que pueden ayudarles a prosperar. Para más información sobre el Forbes Technology Council, visite forbestechcouncil.com. Para saber más sobre los Forbes Councils, visite forbescouncils.com.

