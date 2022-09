​El 60% de los españoles considera que ya estamos en recesión Los segundos más pesimistas del mundo sobre la situación económica Redacción

@DiarioSigloXXI

viernes, 16 de septiembre de 2022, 12:42 h (CET) El pesimismo sobre el escenario económico que vivimos se ha apoderado del ánimo de los ciudadanos en todo el mundo y esta idea ha provocado cambios de actitud en sus comportamientos. Según un informe global de Dynata sobre ‘Adelantarse a la recesión’, casi la mitad (49%) cree ‘firmemente’ o ‘mucho’ que estamos en una recesión, independientemente de los anuncios oficiales o las evaluaciones de los economistas. En España, esta cifra aumenta hasta el 60%, ocupando el segundo lugar más alta entre los 11 países encuestados, solo por detrás del Reino Unido (61%).



La mayoría de los consumidores a nivel mundial (56 %) dice que sus líderes no están haciendo lo suficiente para combatir la inflación. En España, el 65 % cree que sus líderes deberían tomar más medidas, de nuevo uno de los países más críticos con sus responsables políticos en este tema, solo por debajo del Reino Unido e Italia (ambos con un 67 %).

Algunos de los datos que pone de manifiesto este estudio de Dynata sobre nuestro país son:

El 60% de los españoles están afrontando con dificultades la cesta básica de la compra, un 7% más que a nivel global (53%).

Los consumidores afrontan una carga imposible por la elevada inflación, con tres de cada 10 (28% a nivel mundial y 31% en España) que no llega a final de mes.

Para combatir los incrementos de precios, los ciudadanos están cambiando sus pautas de consumo y empiezan a disminuir sus gastos, acudiendo a las propuestas de segunda mano, especialmente en España la Generación Z con un 44%.

Sin embargo, las generaciones más jóvenes siguen priorizando pagar un poco más por productos y servicios que estén alineados con el medio ambiente y la salud.



Los ciudadanos del mundo están preocupados por la situación económica, con un 49% a nivel global que creen que estamos ya en recesión económica. En España la cifra aumenta a un 60% y el 56% consideran que sus Gobiernos no están haciendo suficiente para combatirla. En España, la cifra asciende al 65%. El estudio de Dynata de Global Consumer Trends 2022 - Tendencias de Consumidores, que recoge la opinión de más de 11.000 consumidores, revela que un tercio de los consumidores ha sido golpeado a nivel financiero y su situación es peor en comparación al comienzo del año, y un 26% espera que su situación empeorará a final de año. España se sitúa en la segunda posición más pesimista con una cifra del 36% de los españoles que dibujan un escenario peor al actual y solo por detrás de Reino Unido con un 49%.

Entre las dificultades que más preocupan están las asociadas a pagar el incremento del gas y electricidad. Los británicos son los consumidores con peores perspectivas con un 65% de ellos que declara dificultades para poder pagar las facturas. En España, la preocupación es del 44% de los españoles.

Según el estudio, el 53% de los consumidores globales están sufriendo las consecuencias de la inflación, con dificultades para afrontar las compras más esenciales y en España escala a un 60%. El 59% de los españoles afirma que está realizando mayores esfuerzos para ahorrar más en este 2022 frente al 49% a nivel global, y un 15% declara tener ahorros suficientes frente al 23% a nivel global. Casi uno de cada cinco (19%) confirma tener un nivel muy elevado de deuda personal. En este apartado, los ciudadanos de Estados Unidos lideran, con un 29%, al declararse en niveles muy elevados de deuda.

Para combatir dicho escenario económico de recesión e incertidumbre económica, los consumidores están reduciendo sus gastos y explorando las opciones de compra de segunda mano, destacando la Generación Z con un 44%. Un 58% de los españoles declara cambios en las pautas de compras y hábitos de consumo para reducir gastos. La generación de los Baby Boomers recorta más en restaurantes, moda, entretenimiento y viajes este año que las generaciones más jóvenes como la Generación Z (menores de 25 años). A nivel global la cifra sube a un 70%, mientras que en España un 72% de los ciudadanos constata ser más eficiente en sus compras y gastos para paliar su situación económica con acciones de recorte y búsqueda de alternativas.

El estudio revela también que las generaciones más jóvenes, como los Millennials (aquellos entre los 25 y 39 años) y la Generación Z (menores de 25 años), declaran priorizar en sus compras las marcas comerciales que representan sus valores en temas de medio ambiente y salud. En España, el ratio es del 21% frente al 20% global. Destacan los consumidores chinos con un 30% en dicho campo. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​El 60% de los españoles considera que ya estamos en recesión Los segundos más pesimistas del mundo sobre la situación económica Grande-Marlaska traslada a Europol el apoyo de España para reforzar la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo internacional El ministro del Interior ha avanzado que la próxima presidencia española de la UE supone “una excelente oportunidad para intensificar la colaboración con Europol” CCU pide al sector de la distribución medidas que ayuden a superar las dificultades que el entorno inflacionista provoca en las familias españolas El Consejo considera que hay margen de negociación para abordar con Gobierno y empresas iniciativas que permitan paliar la carestía de la vida El 78% de las jóvenes retrasa su maternidad debido al contexto socio-económico actual Según se desprende del I Barómetro social de la percepción de las españolas acerca de la maternidad y la fertilidad ​FIAB acerca los alimentos y bebidas españoles a Arabia Saudí Del 13 al 16 de septiembre se celebra la feria Foodex Saudi, con la participación de trece empresas españolas