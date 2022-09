​Juan Carlos Ocaña y la ciudad de la música

“Las sociedades van cambiando así como cambian los valores, pero siempre que busquemos un acercamiento entre las personas la música ha de estar presente. La música posee grandes valores que nos forman como personas, la música no entiende de razas, ni de idiomas, a ti te gusta la música y estás tocando con tu instrumento en la calle y aunque hables otro idioma siempre conectas, la música tiene su propio idioma universal, que mejor que ese idioma para unir a los pueblos”.



Palabras que atraviesan el alma y erizan la piel al oírlas; palabras que solo pueden ser expresadas desde lo más profundo de un corazón.



Juan Carlos Ocaña, músico y compositor. Director fundador de la Orquesta Sinfónica de Algeciras “Amigos de la Música ”, nació en Algeciras (Cádiz) en el antiguo hospital de la Caridad. Carismático, fiel a sus principios, emprendedor y soñador. Sus inicios en la música fueron a través de un primo suyo, les apasionaba el piano y pasaban días de campo entre la familia y las salinas del gran maestro Felipe Campuzano, aprendiendo de oído. La gran ilusión de Juan Carlos de niño era pertenecer a la banda municipal, así que sus padres le llevaron ante el director de la banda, de ese día nos comparte una simpática anécdota.

"Aquel día el director de la banda me hizo una prueba con su dedo, para saber que embocadura tenía yo y qué instrumento me asignaría a razón de ello, me dijo que apretara con la máxima fuerza y yo tan ilusionado apreté tan fuerte que provoqué un gran mordisco y a raíz de ello no me dejó apuntarme en la banda, me dijo que una vez que aprendiese música fuese allí. Así que mi madre me apuntó en el Conservatorio Manuel de Falla, en el cual solo había tres instrumentos, piano, guitarra, y flauta travesera, así que como mi objetivo era tocar en la banda, escogí la flauta, la cual finalmente me enamoró e inicié la carrera de flauta. Después estudié composición, comencé a hacer marchas procesionales, marchas militares, también pasodobles".

¿Cuáles fueron tus primeras composiciones? – Mis primeras composiciones comenzaron cuando estaba en la banda, me encantaba pasar el tiempo con el Director Alfredo Ramos, él me enseñaba de armonías y a escribir partituras, él era copista y hacía libros de música de forma manual.

La primera composición, fue a raíz de un señor que estaba trabajando en la música de una letra para un himno y en unos poemas, y como el director conocía mi entusiasmo por la composición, me sugirió si me gustaría hacer la música para esos poemas, me lo dijo un lunes y para el jueves ya estaba ese señor esperándome en el despacho, se trataba de Emilio Herrera, él me llevó a su casa donde pude admirar esos cuadros tan bonitos , esos dibujos que hacía con bolígrafos de colores, y los poemas que escribía acerca de los pueblos blancos, de la bahía, del Peñón de Gibraltar, a él le habían propuesto ser un himno para el Campo de Gibraltar y esa fue mi primera composición.

¿Qué significa la música para ti? La música es todo para mí, siempre fue una materia que cuánto más profundizaba para crear, más me enganchaba y el poder inventar historias con ella, eso me encantaba. La Expo 92 fue una de los hechos que me consolidaron para hacer composición y fue el espectáculo del Lago de la Expo, era bastante joven, unos trece años cuando presencié ese espectáculo de luces, agua y música; yo quería escribir esa música. Y quién me diría a lo largo de la historia de mi vida que conocería a la persona que hizo que me interesara por las composiciones musicales Pepe Nieto.

¿Cuál es la finalidad del Cubo de la Música? El Cubo de la Música nace con la iniciativa de que la Orquesta Sinfónica de Algeciras estaba siempre de prestado para hacer sus ensayos, estuvimos en el Casino de Algeciras principalmente por mediación de Emilio Herrera, que nos buscó un sitio para desarrollar el proyecto de la escuela sinfónica, luego en la Casa de las Cultura Jose Luis Cano, y en la Escuela Municipal de Algeciras. El Cubo de la Música es un centro de interpretación del patrimonio musical, está registrado en el plan de ideas de la Junta de Andalucía; el Ministerio de Cultura del Gobierno de España lo tiene catalogado como uno de los centros referentes donde se recupera la música y en la página web se halla ese edificio como recuperación del patrimonio, documentación, etc. El salón principal es el lugar de ensayo de la Orquesta de Algeciras.

Estamos inscritos en el plan educativo, nuestro segundo paso es hacer un Museo de la Música. La reina Sofía sigue nuestro proyecto y nuestro deseo, es que la Reina Madre pueda venir aquí a Algeciras para inaugurar El Cubo de la Música tras nuestra experiencia y trabajo de más de 10 años, visita que está aprobada por la Zarzuela.

¿Qué proyectos tienes entre manos para el futuro? Desarrollar la Ciudad de la música, un proyecto ambicioso donde ya se encuentra El Cubo de la Música, con una infraestructura musical ya desarrollada que no hay que construir sino hacer el primer Conservatorio Superior de Música privado en Andalucía que estaría en Algeciras, un proyecto para que los músicos de la comarca no tengan que ir a otros lugares para buscar trabajo o tengan que trabajar en otra cosa que no sea lo que han estudiado durante años.

Nuestra zona necesita desarrollarse musicalmente, si siempre estamos con un nivel medio siempre vamos a continuar en ese nivel de grado medio, entonces como sé que tenemos un problema con Cádiz, que si pedimos un Conservatorio Superior Público de Música, se lo van a dar a Cádiz o Jerez de la Frontera, que es la ciudad con mayor número de habitantes de la provincia, pues realmente me resulta muy interesante que se hiciera algo así en Algeciras.

Músicos de la zona impartiendo música, no tendrían que estudiar el grado superior fuera de la comarca y los que vengan de afuera y no pudiesen acceder al Conservatorio Público, podrían hacerlo en este privado, tendrían una residencia de estudiantes en el propio edificio.

Este proyecto tiene su connotación histórica; Regino Martinez en el siglo XIX , quiso construir un Conservatorio en Algeciras, después de una experiencia vivida en Málaga con su amigo Eduardo Ocón, proyecto que no se realizó debido a su enfermedad; ellos fueron los impulsores del conservatorio Reina Maria Cristina de Málaga que existe hoy en día. Si Dios me diese salud para desarrollar este proyecto se llamará en honor a él , Conservatorio de Música Regino Martinez. Cada aula tendría el nombre de un músico , entre ellos el músico gibraltareño Pascual Ramayón Barret. El concepto sería muy parecido al Conservatorio de Música de Londres, que fusiona centro de enseñanza y museo.



Juan Carlos Ocaña eres un ejemplo a seguir, una persona que lucha fuertemente por realizar empresas que unan a las personas a través de la música, y que esa unión estreche con fuerza las relaciones entre los pueblos de la comarca del Campo de Gibraltar… ¿Dime, qué sientes al mirar hacia atrás y contemplar todo el camino que has recorrido hasta llegar aquí? Si miro hacia atrás no me lo creo, y si me lo dicen tampoco me lo creo, pero eso me da fuerzas a decir, yo puedo conseguir lo que quiera, porque si he sido capaz de conseguir todo esto que ha sido tan difícil porque no voy a poder conseguir otras cosas, a base de esfuerzo , tenacidad, trabajo y constancia, yo creo que se puede conseguir, no me da miedo, me hecho al toro, ¿por qué no?

¿Cómo son las relaciones con Gibraltar y demás pueblos de la comarca en relación a la música? Yo llevo una banda de música Veracruz en Estepona, la Orquesta Sinfónica de Algeciras que recibió un premio a la mejor escuela de enseñanza elemental a nivel internacional. Y el Instituto de estudios campogibraltareños que fue una propuesta de Eduardo Briones, su director, yo he sido siempre muy comarcalista pero fue ahí donde me he dado cuenta que el cambio de la comarca de mentalidad es a través de una gran ciudad que se llama comarca del Campo de Gibraltar.

Porque el instituto campogibraltareño, es como la Universidad del Campo de Gibraltar, aquí no tenemos universidad, solo la de Cádiz, pero si tenemos una entidad que actúa de la misma manera, tiene todas las especialidades y entre todas ellas yo tengo el honor de presidir la sección cuarta dedicada a música, danza, teatro y circo. Es entonces cuando te das cuenta de la riqueza cultural que te rodea, así contactamos con las asociaciones culturales entre ellos la Asociación de Calpe Band Gibraltar y la Coral de Phillip de Gibraltar con la que tenemos una vinculación muy bonita, en el 2008 firmamos un tratado de convivencia, en la que la Orquesta Sinfónica de Algeciras y la Calpe Band y los gaiteros de Gibraltar Sea Scouts Pipe Band, John Adam Mascarenhas y Anthony Galliano, hacen un encuentro al año para unir a los pueblos, realizamos cada año en Navidad el cuento de Charles Dickens, “Un cuento de Navidad ” y participamos conjuntamente.

El proyecto de crear una industria cultural en el Campo de Gibraltar y desarrollar una economía entorno a la cultura para poder hacer crecer más si cabe el desarrollo industrial de todos los que nos dedicamos a esta disciplina, fue lo que hizo crear el congreso de la música, danza, teatro y circo, del Campo de Gibraltar incluyendo a Gibraltar y trata de hacer una especie de olimpiadas musicales y artísticas, que cada año se realizará en una ciudad diferente. Crear ambiente en la comarca es nuestro objetivo.

------------------- Juan Carlos, aquel chiquillo que soñaba con tocar en la banda municipal, a lo largo de su carrera ha recibido muchos reconocimientos como el premio Blas Infante a la Orquesta Sinfónica por la labor realizada con las juventudes musicales a través del Instituto Andaluz, reconocimientos por parte del Ministerio de Defensa por los trabajos de recuperación del patrimonio musical en la pieza musical de “ Los últimos de Filipinas”, premios de composición con algunas marchas de procesiones, en diferentes concursos, reconocimientos por parte de la Hermandad de la Macarena, etc.

Como dijo Arthur Schopenhauer, filósofo alemán (1788 - 1866); “ En la música todos los sentimientos vuelven a su estado puro, y el mundo no es sino música hecha realidad”. Dejémonos llevar por esa música para que en un futuro no muy lejano este sueño sea una realidad y que al compás de ella, gobierne y triunfe este gran proyecto, de unir a los pueblos y luchar por nuestra gente.