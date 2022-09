Llega el otoño, ¿qué tratamientos de belleza me puedo hacer? Te traemos las mejores opciones para recuperar tu piel tras las vacaciones Ana Ruiz de Infante

viernes, 16 de septiembre de 2022, 10:57 h (CET) Tras decir adiós a nuestras vacaciones toca cuidarse, tod@s deberíamos resetear nuestra piel. La mala alimentación, falta de sueño, el uso prolongado de protectores solares ha provocado un exceso de impurezas en nuestra piel que hace que esta nos pida a gritos una buena exfoliación, limpieza y oxigenación, seguida de una nutrición extra.

Otoño es la época ideal para tratar y renovar en profundidad nuestra piel, conoce nuestras recomendaciones para paliar los estragos de la época veraniega:

MARIBEL YÉBENES

Creo que a estas alturas Maribel Yébenes no necesita presentación, sus más de 40 años de experiencia hacen de esta profesional todo un referente internacional en el cuidado médico-estético. Desde su centro nos aconsejan estos dos tratamientos para realizarnos después de verano:

Carbon Peel: uno de los más recomendados para esta época y que parece estar entre los tratamientos estrella de las celebrities. Gracias a la combinación del láser de doble pulso Alma Q, la piel se renueva, se trata de un tratamiento no invasivo y completamente indoloro, con tan solo 30 minutos de sesión el láser Alma Q trata de manera rápida y efectiva las imperfecciones de la piel. Además, es apto para todo tipo de pieles, especialmente beneficioso para pieles con tendencia grasa, puntos negros, poros dilatados, piel opaca, textura de piel áspera, piel irregular y acné.



Láser Alma Q + Carbon Peel (mascarilla de carbón activado). Se aplica una capa de carbón activado aplicada en toda la cara. Una vez la crema penetra en los poros, el láser se pasa sobre la capa de carbono que calienta y destruye las partículas de carbono en la superficie de la piel y dentro de los poros, logrando un profundo efecto de rejuvenecimiento y un alisado inmediato de la piel.

Jovena : se trata de un tratamiento revolucionaro para la regeneración celular, en el que se potencia en un solo dispositivo la RF Termo Contracción, consiguiendo un efecto lifting inmediato.

“Por primera vez de forma simultánea, trabajaremos la radiofrecuencia con las contracciones, es decir, una termo-contracción para la reafirmación, y tonificación de la piel, sobre todo, para ese trabajo muscular que necesitamos para rejuvenecer el rostro”, señala Myriam Yébenes.

El sistema Jovena cuenta con varias fases, para calentar y tonificar el músculo. Un ligero masaje agradable con contracciones generales que además de estimular el colágeno y la elastina, fortalece los músculos faciales para conseguir una piel radiante. “Un tratamiento flash con acción acumulativa, cuantas más sesiones, más fuerza se conseguirá en el músculo y más reafirmada tendremos la piel, borrando signos de envejecimiento, como las arrugas”, señala Yébenes. “Se puede realizar una vez a la semana o cada 15 días, y dependiendo de la edad y del aspecto de la piel, necesitaremos de 1 a 6 sesiones”, indica Myriam Yébenes.

Precio por sesión: 195€.

Maribel Yébenes Pº de la Habana, 14, Madrid

Paseo de Reding, 39. 29016, Málaga

4308 Alton Rd #750, Miami Beach, FL 33140, Miami



CLINIQUE LA PRAIRIE



En la Clinique la Prairie son conscientes de los excesos de verano a los que todos hemos caido rendidos. Desde la clínica nos recomiendan su exclusiva Experiencia Rebalance. Diseñada por su equipo experto en Nutrición y Longevidad, la experiencia tiene como objetivo recuperar el cuerpo a través de la purificación y nutrición de los órganos que participan en la eliminación de toxinas: piel, intestino e hígado, y la detección de los factores en cada estilo de vida que pueden estar comprometiendo la detoxificación. Un plan completo y estratégico que, en tan solo 3 horas, abarca de manera sublime las áreas principales de longevidad, nutrición y wellbeing.



¿Qué incluye la Experiencia Rebalance?

1. Una consulta médica con un examen médico que incluye: Un estudio de metales pesados (OLIGOSCAN) para determinar si hay sobreexposición y comprobar el nivel actual de acumulación de toxinas.

para determinar si hay sobreexposición y comprobar el nivel actual de acumulación de toxinas. Análisis de la composición del cuerpo (TANITA) para determinar la relación músculo-grasa y obtener una visión general de la forma física. 2. Un taller nutricional personalizado sobre salud y equilibrio. 3. Un masaje detoxificante exclusivo de la firma Clinique La Prairie Madrid que ayuda al sistema linfático a limpiar el cuerpo. 4. Un té detoxificante único, elaborado por Clinique La Prairie Madrid.

Duración: 3 horas

Resultados: Un organismo y un estilo de vida más equilibrado

Eliminar toxinas y depurar el organismo

Reforzar el sistema inmunitario

Reducir los metales pesados en el cuerpo y el estrés oxidativo

Precio: 300 €

Clinique la Prairie Calle Fortuny, 6, Madrid

-The St. Regis Bangkok,159 Rajadamri Road, Bangkok 10330, Thailand

-Próxima apertura: St. Regis Marsa Arabia Island Doha, Qatar.

GRUPO PEDRO JAÉN

La Unidad de Láser del Grupo Pedro Jaén, la más avanzada y mejor dotada tecnológicamente a nivel privado de toda Europa, propone una operación de rescate de la piel para incidir sobre el fotoenvejecimiento, manchas, cicatrices y lesiones pigmentadas, según las necesidades del paciente aplicarán Láser CO2 Fraccionado, Terapia fotodinámica, Luz Pulsada o Radiofrecuencia con agujas y así lograr un efecto revitalizador integral.

La idea es utilizar tratamientos que reparen este daño cutáneo desde el interior, estimulando los mecanismos de regeneración de la piel, basados fundamentalmente en incrementar la producción de colágeno y elastina.



“No se trata de corregir ningún defecto o de mejorar algún rasgo concreto, sino de verse bien en general, con un aspecto fresco, descansado… lo que generalmente conocemos como un efecto buena cara integral”, explica el Dr. Pablo Boixeda, premio Leon Goldman, miembro de la Unidad de Láser de Grupo Pedro Jaén La Moraleja y uno de los mayores expertos en láser clínico y estético a nivel internacional.

Para ello lo primero que hacen es realizar un diagnóstico personalizado, asistido por la tecnología más avanzada (dermatoscopio digital, sistemas de fotografía con luz polarizada…), donde se pueden detectar incluso lesiones malignas en fases precoces…

Una vez evaluado el daño sufrido por la piel, se determinan cuáles son los factores de fotoenvejecimiento que requieren mayor atención y se lleva a cabo una combinación de procedimientos médicos:

Láser CO2 Fraccionado, para actuar en las capas más profundas de la piel, Terapia fotodinámica, tratamiento usado tanto para cicatrices, acné, arrugas, manchas…, y Luz Pulsada, con el que se mejoran las manchas, rojeces y producción de colágeno. Sin olvidar la bioestimulación con Plasma Rico en Plaquetas (PRP), un excelente aliado tanto a nivel clínico como estético.

En Grupo Pedro Jaén nos indican que todos estos tratamientos se pueden realizar en cualquier momento, pero resulta especialmente adecuado una vez finalizado el verano, a comienzos del otoño o al iniciar el año, ya que según el caso puede ser necesario repetir este tratamiento cada tres o cuatro meses.

Grupo Pedro Jaén Serrano, 143

Cinca, 30

Calle de la Estafeta, 8, La Moraleja



HARMOS CLINIC

Una nueva Clínica médico-estética acaba de aterrizar a Madrid: Harmos Clinic, con instalaciones punteras y la más alta tecnología de última generación. Su apuesta: Hydrafacial, un tratamiento con el que podrás recuperar a vitalidad en tu piel ¡en solo 90 minutos!



El tratamiento se realiza en varias fases en cara, cuello y escote:

1.Limpieza + peeling: limpieza y exfoliación suave con el exclusivo diseño patentado Vortex-fusión y las puntas en espiral Hydropeel, con el que se consigue eliminar todas las impurezas, a la vez que se aportan activos hidratantes para la epidermis. 2.Extracción: una vez completado el primer paso se procede a eliminarla suciedad de los poros con una succión completamente indolora. 3.Hidratación: en este momento se realiza un proceso de nutrición intensa del cutis, gracias a la aplicación de cremas hidratantes y sérums adaptados a cada persona para conseguir calmar la piel. 4.Protección+ fusión: en este último paso se satura la superficie de la piel con antioxidantes y péptidos para maximizar su brillo natural.

Harmos Clinic Velázquez, 12 , Madrid

Opciones sin duda que devolverán luminosidad a tu piel y la preparará de cara a la próxima estación…

¡Bienvenido otoño!

